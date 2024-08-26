https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/turkiye-motosiklet-federasyonu-baskani-bekir-yunus-ucar-hayatini-kaybetti-1087252995.html
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar hayatını kaybetti
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T00:45+0300
2024-08-26T00:45+0300
2024-08-26T00:45+0300
türkiye
bekir yunus uçar
motosiklet
kalp krizi
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Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, yaşamını yitirdi. Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 51 yaşındaki Bekir Yunus Uçar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uçar’ın naaşı, yarın Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/ugur-dundar-duyurdu-reha-muhtardan-sevindiren-haber--1087180239.html
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Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar hayatını kaybetti
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, yaşamını yitirdi.
Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 51 yaşındaki Bekir Yunus Uçar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Uçar’ın naaşı, yarın Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.