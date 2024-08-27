Mansur Yavaş'tan Gülbin Tosun’un zorunlu izne çıkarılmasına yönelik ilk açıklama
16:58 27.08.2024 (güncellendi: 16:59 27.08.2024)
© AA / Fatih KurtAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için banka kredisi çekildiğini ve kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı.
© AA / Fatih Kurt
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Gülbin Tosun’un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasındaki nedenin şahsıma yönelik yaptığı açıklamalara tepki göstermem olduğu yönünde yanıltıcı bir algı oluşturulmuştur. Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır." ifadelerini kullandı.
Gülbin Tosun'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik açıklaması nedeniyle işine son verildiği iddialarına yanıt geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi X hesabından yapılan açıklamada ' iddiaların yanlış ve asılsız olduğu' ifadelerine yer verildi.
'İddialar yanlış ve asılsız'
Sunucu Tosun'un Mansur Yavaş'a yönelik açıklaması nedeniyle işine son verildiği iddiası tepkilere sebep olurken, Mansur Yavaş, konuya ilişkin açıklama geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından Mansur Yavaş imzasıyla açıklama yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''KAMUOYUNA; Son günlerde sosyal medya ve basın organlarında NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun’un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasıyla ilgili şahsım üzerinden bazı spekülasyonlar yapılmaktadır. Konuya ilişkin olarak; Gülbin Tosun’un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasındaki nedenin şahsıma yönelik yaptığı açıklamalara tepki göstermem olduğu yönünde yanıltıcı bir algı oluşturulmuştur. Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır. Asıl nedenin; şahsın şahsi sosyal medya hesaplarında kullandığı küfürlü ve hakaret içeren ifadeler ve bu durumun NOW TV kanal yönetimi tarafından etik standartları açısından kabul edilemez bulunması olduğunu düşünüyorum. Bu karar, tamamen kanal yönetiminin iç disiplin prosedürleri ile ilgilidir ve benimle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve spekülasyonların önlenmesi adına, bu durumun benim açıklamalarımla veya kişisel görüşlerimle herhangi bir ilgisi olmadığını açıkça ifade eder, saygılarımı sunarım.''
Gülbin Tosun ne demişti?
Tosun, geçtiğimiz günlerde X (Twitter) hesabından Mansur Yavaş’ı etiketleyerek, “Başkan siz ‘sokakta köpek olmaz biz bakarız’ derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!!!” diye yazmıştı.
Tosun ardından yaptığı paylaşımda, “Vay be ülkenin geldiği hale bak! Konuşan ya içeri alınıyor ya da işinden ediliyor! Muhteşem! Havai fişekleri sonraya saklayın!” sözlerini kaydetmişti. Gülbin Tosun, bu paylaşımından kısa bir süre sonra kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarıldı.