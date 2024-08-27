https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/levent-uzumcu-izmir-sehir-tiyatrolarinin-genel-sanat-yonetmeni-oldu-1087340030.html

Levent Üzümcü İzmir Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni oldu

Levent Üzümcü İzmir Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni oldu

Sputnik Türkiye

Avrupa Yakası ve Harem dizileri ile tanınan ünlü oyuncu ve senarist Levent Üzümcü İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) yeni Genel Sanat... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T19:51+0300

2024-08-27T19:51+0300

2024-08-27T19:51+0300

türkiye

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmenliği'ne 52 yaşındaki oyuncu Levent Üzümcü getirildi.Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü olduİzmir Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları’nın yeni Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü oldu. Şehir Tiyatroları’nın Danışma Kurulu, Genel Sanat Yönetmenliği başvurularını değerlendirerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a sundu. Değerlendirmeler sonucunda tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü'nün Genel Sanat Yönetmeni olarak 3 yıl görev yapması kararlaştırıldı.Levent Üzümcü kimdir?Levent Üzümcü, Yunanistan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu ve liseyi İzmir'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro Oyunculuğu ve Los Angeles Film Okulu'nda Oyuncu Yönetmenliği eğitimi aldı. 2004-2009 yılları arasında Avrupa Yakası dizisinde Cem Onaran karakterini canlandırdı. Aynı dönemde, Türkmax'ta yayınlanan Akıl Şampiyonu adlı yarışmada sunuculuk yaptı. 1996 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Üzümcü, Gezi olaylarındaki duruşu ve konuşması nedeniyle 2015 yılında görevinden ihraç edildi. Aynı yıl, Bir Yaz Gecesi Rüyası oyunundaki performansıyla Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu seçildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/izmir-korfezinde-kirlilik-nedeniyle-balik-tutulmamasi-icin-uyarici-afisler-asildi-1087331905.html

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