https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/kievin-storm-shadow-santajina-lavrovdan-yanit-nukleer-doktrin-revize-ediliyor-bati-belasini-ariyor-1087322518.html

Kiev'in 'Storm Shadow şantajına' Lavrov'dan yanıt: 'Nükleer doktrin revize ediliyor, Batı belasını arıyor'

Kiev'in 'Storm Shadow şantajına' Lavrov'dan yanıt: 'Nükleer doktrin revize ediliyor, Batı belasını arıyor'

Sputnik Türkiye

Ukrayna yönetiminin Rus topraklarına yönelik saldırılarını sıklaştırmak için attığı adamlara Moskova'dan 'nükleer doktrinli'' yanıt geldi. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T14:55+0300

2024-08-27T14:55+0300

2024-08-27T15:08+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

ukrayna

ingiltere

abd

storm shadow

storm shadow/scalp

ukrayna krizi

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Kiev'in Moskova ve St. Petersburg'u vurmak için İngiltere'den Storm Shadow seyir füzelerini kullanma izni talep etmesini şantaj olarak niteleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus nükleer doktrininin elden geçirildiğini belirtti.Yemen Dışişleri ve Yurtdışındaki Yemenliler Bakanı Şai Muhsin Zindani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Kiev girişimi hakkında, "Bu bir şantaj. Bu, Batı'nın aşırı gerilimden kaçındığı görüntüsünü verme girişimi. Ancak aslında bu bir aldatmaca. Batı gerilimden kaçınmak istemiyor. Rusça tabirle, Batı belasını arıyor" dedi.ABD'de 3. Dünya Savaşı'nın sadece Avrupa'yı etkileyebilecek bir şey gibi gösterildiğine dikkat çeken Lavrov, "Bu, böyle bir savaştan zarar görmeyeceklerine inanan ABD'li stratejistlerin zihniyetini yansıtan çok önemli bir nokta. Mevcut durumda, bizim de nükleer silah kullanımıyla ilgili kendi doktrinimizin olduğunun anlaşılması çok önemli. Ki bu doktrin şu anda revize ediliyor" vurgusu yaptı.Rusya'nın İngiltere ve ABD'nin uzun menzilli füzelerinin kullanılmasıyla ilgili söylemleri uzun süredir duyduğunu da kaydeden Lavrov, "Bunun ateşle oynamak anlamına geldiğini bilsinler. Küçük çocuklar gibi kibritlerle oynuyorlar. Bu, Batılı bir ülkede nükleer silahların emanet edildiği yetişkin erkekler ve kadınlar için çok tehlikeli bir şaka" ifadelerini kullandı.Lavrov, Batı'nın Ukrayna'da 'satranç tahtasını' değiştiremeyeceğini, Rusya'nın hedeflerine ulaşacağını da vurguladı.'Fransa, Durov'u kodlara erişim sağlamak için gözaltına aldı'Fransa polisinin Telegram kurucu Pavel Durov'u gözaltına almasını da değerlendiren Lavrov, Paris'in bu adımı birilerinin öğüdüyle kodlara erişim sağlamak için attığını belirtti.Lavrov, Fransa'nın Durov'u gözaltına almasıyla Telegram'ın gerçekten güvenilir ve popüler bir platform olduğunun kanıtlandığının altını çizdi.Lavrov, Rusya'nın Durov'la görüşmek için Fransa'ya nota gönderdiğini ve yanıt beklediğini de söyleyerek Moskova ve Paris arasındaki ilişkilerin şu anda en düşük seviyede olduğunu sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/rus-ordusu-ukraynanin-hmelnitsk-bolgesini-vurdu-sscb-doneminden-kalma-nukleer-silah-depolari-imha-1087316209.html

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