Kiev'i ziyaret eden Modi, Putin'i aradı: 'Çözüme katkı sunmaya hazırım'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Modi, kısa süre gerçekleştirdiği Kiev ziyareti hakkında Putin'e bilgi vererek olası siyasi çözüme katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.



Kiev ve Batılı hamilerinin yıkıcı tutumunu eleştiren Putin ise, Moskova'nın çatışmanın çözüm yollarına ilişkin yaklaşımlarını Modi'ye anlattı.



Putin ve Modi, Hint Başbakan'ın Temmuz ayındaki Moskova ziyaretinde ekonomi ve ticaret alanında varılan anlaşmaların hayata geçirilmesiyle ilgili konuları da ele aldı.



Liderler iki ülkenin BRICS bünyesindeki işbirliği seviyesinden memnuniyet duyduklarının altını çizerken Modi, Ekim ayında dönem başkanı Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak BRICS zirvesine katılmaya hazır olduğunu teyit etti.



Putin ve Modi, iki ülke arasında çeşitli düzeydeki temasların sürdürülmesini kararlaştırdı.