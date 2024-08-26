https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/celik-israil-ordusunun--trt-arabi-kameramaninin-da-bulundugu-gazetecilerin-cadirini-hedef-alan-1087297461.html
Çelik: İsrail ordusunun TRT Arabi kameramanının da bulunduğu gazetecilerin çadırını hedef alan saldırısını lanetliyoruz
Çelik: İsrail ordusunun TRT Arabi kameramanının da bulunduğu gazetecilerin çadırını hedef alan saldırısını lanetliyoruz
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AK Parti Sözcüsü Çelik "İsrail ordusunun içerisinde TRT Arabi kameramanı Muhammed ez-Zeanin’in bulunduğu gazetecilerin çadırını da hedef alan saldırısını... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T23:16+0300
2024-08-26T23:16+0300
2024-08-26T23:22+0300
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İsrail'in Han Yunus'ta gazetecilerin çadırını hedef alan saldırısını lanetlediklerini bildirdi. Saldırıda yaralanan TRT Arabi kameramanı Muhammed ez-Zeanin için geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, basın mensuplarına da selamlarını iletti.AK Parti Sözcüsü şu açıklamada bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/iran-disisleri-bakanligi-hamasin-onayladigi-her-turlu-anlasmayi-destekliyoruz-1087297315.html
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ömer çelik, israil-filistin, israil, saldırı, gazeteciler, gazeteci, trt, kameraman
ömer çelik, israil-filistin, israil, saldırı, gazeteciler, gazeteci, trt, kameraman
Çelik: İsrail ordusunun TRT Arabi kameramanının da bulunduğu gazetecilerin çadırını hedef alan saldırısını lanetliyoruz
23:16 26.08.2024 (güncellendi: 23:22 26.08.2024)
AK Parti Sözcüsü Çelik "İsrail ordusunun içerisinde TRT Arabi kameramanı Muhammed ez-Zeanin’in bulunduğu gazetecilerin çadırını da hedef alan saldırısını lanetliyoruz" açıklamasında bulundu. Çelik "Her saldırı Netanyahu hakkındaki 'iddianamenin' parçası olacak" değerlendirmesinde de bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İsrail'in Han Yunus'ta gazetecilerin çadırını hedef alan saldırısını lanetlediklerini bildirdi. Saldırıda yaralanan TRT Arabi kameramanı Muhammed ez-Zeanin için geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, basın mensuplarına da selamlarını iletti.
AK Parti Sözcüsü şu açıklamada bulundu:
"Her saldırı Netanyahu hakkındaki “iddianamenin”parçası olacak. İsrail ordusunun Han Yunus’ta içerisinde TRT Arabi kameramanı Muhammed ez-Zeanin’in bulunduğu gazetecilerin çadırını da hedef alan saldırısını lanetliyoruz. Filistin’deki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktaran ve İsrail soykırımını belgeleyen tüm basın mensuplarını selamlıyoruz. Bu vesile ile TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan kameraman kardeşimize acil şifalar diliyoruz."