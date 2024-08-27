https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/kastamonusporlu-iki-futbolcu-trafik-kazasinda-yaralandi-1087299253.html
Kastamonusporlu iki futbolcu trafik kazasında yaralandı
Kastamonusporlu iki futbolcu trafik kazasında yaralandı
Sputnik Türkiye
Kastamonu'da 2 otomobilin çarpıştı. Çarpışma sonucu 2'si TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor'da forma giyen Yasin Davuş ile Oğuzhan Doğan olmak üzere 5 kişi... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T01:27+0300
2024-08-27T01:27+0300
2024-08-27T01:34+0300
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kastamonuspor
kaza
trafik
trafik kazası
futbolcu
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Kaza, Kastamonu'nun Hepkebirler Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Verilen bilgilere göre, Kastamonusporlu futbolcu Yasin Davuş idaresindeki otomobil ile Efecan Fahrettin Yanıkoğlu yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Yasin Davuş yönetimindeki otomobil ters döndü. Kazada her iki aracın sürücüsü ile Görkem Akbay, Koray Cebeci ve Kastamonusporlu futbolcu Oğuzhan Doğan yaralandı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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kastamonu, kastamonuspor , kaza, trafik, trafik kazası, futbolcu
Kastamonusporlu iki futbolcu trafik kazasında yaralandı
01:27 27.08.2024 (güncellendi: 01:34 27.08.2024)
Kastamonu'da 2 otomobilin çarpıştı. Çarpışma sonucu 2'si TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor'da forma giyen Yasin Davuş ile Oğuzhan Doğan olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kastamonu'nun Hepkebirler Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Verilen bilgilere göre, Kastamonusporlu futbolcu Yasin Davuş idaresindeki otomobil ile Efecan Fahrettin Yanıkoğlu yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Yasin Davuş yönetimindeki otomobil ters döndü.
Kazada her iki aracın sürücüsü ile Görkem Akbay, Koray Cebeci ve Kastamonusporlu futbolcu Oğuzhan Doğan yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.