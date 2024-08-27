https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/kastamonusporlu-iki-futbolcu-trafik-kazasinda-yaralandi-1087299253.html

Kastamonusporlu iki futbolcu trafik kazasında yaralandı

Kastamonusporlu iki futbolcu trafik kazasında yaralandı

Sputnik Türkiye

Kastamonu'da 2 otomobilin çarpıştı. Çarpışma sonucu 2'si TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor'da forma giyen Yasin Davuş ile Oğuzhan Doğan olmak üzere 5 kişi... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

kastamonu

kastamonuspor

kaza

trafik

trafik kazası

futbolcu

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Kaza, Kastamonu'nun Hepkebirler Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Verilen bilgilere göre, Kastamonusporlu futbolcu Yasin Davuş idaresindeki otomobil ile Efecan Fahrettin Yanıkoğlu yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Yasin Davuş yönetimindeki otomobil ters döndü. Kazada her iki aracın sürücüsü ile Görkem Akbay, Koray Cebeci ve Kastamonusporlu futbolcu Oğuzhan Doğan yaralandı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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kastamonu, kastamonuspor , kaza, trafik, trafik kazası, futbolcu