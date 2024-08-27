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Kastamonusporlu iki futbolcu trafik kazasında yaralandı
Kastamonusporlu iki futbolcu trafik kazasında yaralandı
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Kastamonu'da 2 otomobilin çarpıştı. Çarpışma sonucu 2'si TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor'da forma giyen Yasin Davuş ile Oğuzhan Doğan olmak üzere 5 kişi... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
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Kaza, Kastamonu'nun Hepkebirler Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Verilen bilgilere göre, Kastamonusporlu futbolcu Yasin Davuş idaresindeki otomobil ile Efecan Fahrettin Yanıkoğlu yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Yasin Davuş yönetimindeki otomobil ters döndü. Kazada her iki aracın sürücüsü ile Görkem Akbay, Koray Cebeci ve Kastamonusporlu futbolcu Oğuzhan Doğan yaralandı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/ispanya-jandarmasi-botu-kacak-gocmen-teknesini-ustunden-gecerek-durdurdu-1087298167.html
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kastamonu, kastamonuspor , kaza, trafik, trafik kazası, futbolcu
kastamonu, kastamonuspor , kaza, trafik, trafik kazası, futbolcu

Kastamonusporlu iki futbolcu trafik kazasında yaralandı

01:27 27.08.2024 (güncellendi: 01:34 27.08.2024)
© İHA / MURAT KANBER-AW275036Kastamonusporlu futbolcu kaza
Kastamonusporlu futbolcu kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© İHA / MURAT KANBER-AW275036
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Kastamonu'da 2 otomobilin çarpıştı. Çarpışma sonucu 2'si TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor'da forma giyen Yasin Davuş ile Oğuzhan Doğan olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kastamonu'nun Hepkebirler Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Verilen bilgilere göre, Kastamonusporlu futbolcu Yasin Davuş idaresindeki otomobil ile Efecan Fahrettin Yanıkoğlu yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Yasin Davuş yönetimindeki otomobil ters döndü.
Kazada her iki aracın sürücüsü ile Görkem Akbay, Koray Cebeci ve Kastamonusporlu futbolcu Oğuzhan Doğan yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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