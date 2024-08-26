https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/ispanya-jandarmasi-botu-kacak-gocmen-teknesini-ustunden-gecerek-durdurdu-1087298167.html
İspanya jandarması botu, kaçak göçmen teknesini 'üstünden geçerek' durdurdu
İspanya jandarması botu, kaçak göçmen teknesini 'üstünden geçerek' durdurdu
Sputnik Türkiye
İspanya jandarmasına bağlı bir bot, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir tekneyi üzerinden geçerek durdurdu. 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T23:48+0300
2024-08-26T23:48+0300
2024-08-26T23:48+0300
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ispanyol
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kuzey afrika
bot
tekne
melilla
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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentinin açıklarında içinde 4 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin, İspanya jandarmasına bağlı bir bot tarafından üzerinden geçilerek durdurulduğu ortaya çıktı. İçinde 4 düzensiz göçmenin bulunduğu tekneyi durdurmaya çalışan İspanyol jandarmasına ait bot, uyarıları dikkate almayan tekneyi üzerinden geçerek durdurdu. 'AMDH Nador' adlı sivil toplum kuruluşu, söz konusu olayda İspanyol jandarmasının düzensiz göçmen taşıyan teknenin üzerinden geçerken bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş olabileceğini savundu.İspanya jandarması ve Melilla özerk yönetim hükümetinden yapılan açıklamada ise olayda yaralanan olmadığı ve suya düşen düzensiz göçmenlerin hemen çıkarılarak jandarma botuna alındığını ifade edildi.
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ispanyol, ispanya, kuzey afrika, bot, tekne, melilla
ispanyol, ispanya, kuzey afrika, bot, tekne, melilla
İspanya jandarması botu, kaçak göçmen teknesini 'üstünden geçerek' durdurdu
İspanya jandarmasına bağlı bir bot, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir tekneyi üzerinden geçerek durdurdu.
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentinin açıklarında içinde 4 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin, İspanya jandarmasına bağlı bir bot tarafından üzerinden geçilerek durdurulduğu ortaya çıktı.
İçinde 4 düzensiz göçmenin bulunduğu tekneyi durdurmaya çalışan İspanyol jandarmasına ait bot, uyarıları dikkate almayan tekneyi üzerinden geçerek durdurdu. 'AMDH Nador' adlı sivil toplum kuruluşu, söz konusu olayda İspanyol jandarmasının düzensiz göçmen taşıyan teknenin üzerinden geçerken bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş olabileceğini savundu.
İspanya jandarması ve Melilla özerk yönetim hükümetinden yapılan açıklamada ise olayda yaralanan olmadığı ve suya düşen düzensiz göçmenlerin hemen çıkarılarak jandarma botuna alındığını ifade edildi.