https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/ispanya-jandarmasi-botu-kacak-gocmen-teknesini-ustunden-gecerek-durdurdu-1087298167.html

İspanya jandarması botu, kaçak göçmen teknesini 'üstünden geçerek' durdurdu

İspanya jandarması botu, kaçak göçmen teknesini 'üstünden geçerek' durdurdu

Sputnik Türkiye

İspanya jandarmasına bağlı bir bot, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir tekneyi üzerinden geçerek durdurdu. 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T23:48+0300

2024-08-26T23:48+0300

2024-08-26T23:48+0300

dünya

ispanyol

ispanya

kuzey afrika

bot

tekne

melilla

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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentinin açıklarında içinde 4 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin, İspanya jandarmasına bağlı bir bot tarafından üzerinden geçilerek durdurulduğu ortaya çıktı. İçinde 4 düzensiz göçmenin bulunduğu tekneyi durdurmaya çalışan İspanyol jandarmasına ait bot, uyarıları dikkate almayan tekneyi üzerinden geçerek durdurdu. 'AMDH Nador' adlı sivil toplum kuruluşu, söz konusu olayda İspanyol jandarmasının düzensiz göçmen taşıyan teknenin üzerinden geçerken bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş olabileceğini savundu.İspanya jandarması ve Melilla özerk yönetim hükümetinden yapılan açıklamada ise olayda yaralanan olmadığı ve suya düşen düzensiz göçmenlerin hemen çıkarılarak jandarma botuna alındığını ifade edildi.

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ispanya

kuzey afrika

melilla

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ispanyol, ispanya, kuzey afrika, bot, tekne, melilla