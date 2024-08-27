https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/izmirde-korkunc-olay-bir-baba-araziye-getirdigi-4-cocugundan-3unu-silahla-oldurdu-1087316777.html

İzmir'de korkunç olay: Bir baba araziye getirdiği 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürdü

İzmir'de korkunç olay: Bir baba araziye getirdiği 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürdü

Sputnik Türkiye

İzmir’de zeytinlik alan getirdiği dört çocuğuna ateş ederek 3’ünü öldüren baba, intihar girişiminde bulundu. Olay yerinde hayatını kaybeden Ceylin 2, Cemre 4... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T12:52+0300

2024-08-27T12:52+0300

2024-08-27T13:21+0300

türkiye

izmir

aile içi şiddet

bornova

intihar

intihar girişimi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087316400_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f366b20af166488b8a3ffadc39c1196.jpg

Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Vesim Ş, Çınar mevkisine yakın zeytinlik araziye getirdiği 4 çocuğuna ardı ardında tabancayla ateş etti. Daha sonra bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı. Çocukların cansız bedenlerinin bulunduğu yerlere göre olay sırasında kaçmaya çalıştıkları tespit edildi. Vesim Ş'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/istanbulu-saganak-yagis-vurdu-yagmura-hazirliksiz-yakalananlar-zor-anlar-yasadi-1087314586.html

türkiye

izmir

bornova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, aile içi şiddet, bornova, intihar, intihar girişimi