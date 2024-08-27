https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/izmirde-korkunc-olay-bir-baba-araziye-getirdigi-4-cocugundan-3unu-silahla-oldurdu-1087316777.html
İzmir'de korkunç olay: Bir baba araziye getirdiği 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürdü
İzmir'de korkunç olay: Bir baba araziye getirdiği 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürdü
Sputnik Türkiye
İzmir’de zeytinlik alan getirdiği dört çocuğuna ateş ederek 3’ünü öldüren baba, intihar girişiminde bulundu. Olay yerinde hayatını kaybeden Ceylin 2, Cemre 4... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T12:52+0300
2024-08-27T12:52+0300
2024-08-27T13:21+0300
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aile içi şiddet
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Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Vesim Ş, Çınar mevkisine yakın zeytinlik araziye getirdiği 4 çocuğuna ardı ardında tabancayla ateş etti. Daha sonra bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı. Çocukların cansız bedenlerinin bulunduğu yerlere göre olay sırasında kaçmaya çalıştıkları tespit edildi. Vesim Ş'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/istanbulu-saganak-yagis-vurdu-yagmura-hazirliksiz-yakalananlar-zor-anlar-yasadi-1087314586.html
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izmir, aile içi şiddet, bornova, intihar, intihar girişimi
izmir, aile içi şiddet, bornova, intihar, intihar girişimi
İzmir'de korkunç olay: Bir baba araziye getirdiği 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürdü
12:52 27.08.2024 (güncellendi: 13:21 27.08.2024)
İzmir’de zeytinlik alan getirdiği dört çocuğuna ateş ederek 3’ünü öldüren baba, intihar girişiminde bulundu. Olay yerinde hayatını kaybeden Ceylin 2, Cemre 4 ve Nira 14 yaşındaydı. 11 yaşındaki Hira Nur ise hastaneye kaldırıldı.
Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Vesim Ş, Çınar mevkisine yakın zeytinlik araziye getirdiği 4 çocuğuna ardı ardında tabancayla ateş etti. Daha sonra bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı.
Çocukların cansız bedenlerinin bulunduğu yerlere göre olay sırasında kaçmaya çalıştıkları tespit edildi. Vesim Ş'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.