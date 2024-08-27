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İstanbul'u sağanak yağış vurdu, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı
İstanbul'u sağanak yağış vurdu, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, yollarda su birikintileri işe gitmek için yola çıkan insanlara zor anlar... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T12:04+0300
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sağanak yağış
su baskını
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stanbul'da sabah saatlerinde Avrupa yakasında gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer'de sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu, D-100 karayolu ile TEM Otoyolu'nda sürücüler yavaş ilerledi.Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.İstiklal Caddesi göle döndüYağış nedeniyle Taksim'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Etkili olan yağış sonrası İstiklal Caddesi göle döndü. Öte yandan İstanbul'un önemli turizm bölgelerinden biri olan Eminönü'ndeki Mısır çarşısını su bastıZincirlikuyu ile Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde seyir halinde olan ve yağmura hazırlıksız yakalanan motosiklet sürücüleri köprü altlarına sığındı.Kentin turistik yerlerinden Sultanahmet'te de sağanaktan korunmaya çalışan bazı turistler meydandaki ağaçlar ile seyyar mısır satıcılarının tentelerinin altına sığındı, kimileri ise yağmur altında fotoğraf çektirdi.Kent sakinleri sağanaktan şemsiyeyle korunmaya çalışırken, kimisi de tramvay durakları ve binaların altlarındaki kapalı alanlara sığındı.Zeytinburnu, Bahçelievler ve Bakırköy'de etkili olan yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.Yollar tıkandı, sel baskınları yaşandıDolmabahçe Tüneli Maçka çıkışında rögarlar yağıştan tıkanırken, ekipler bölgede çalışma yapıyor.Ayrıca itfaiye ekiplerine Avrupa Yakası'nın bazı noktalarında su baskını ihbarı yapıldığı öğrenildi.Teleferik seferleri iptal edildiMetro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan bir başka duyuruda ise hava muhalefeti nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin bir süre Eminönü-Bağcılar arasında yapıldığı, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ise seferlerin Küçükpazar-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında gerçekleştirildiği bildirdi.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre de bugün 07.00 ila 12.00 saatlerinde kentin kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış öngörülüyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/meteoroloji-uyardi-marmarada-saganak-yagis-ve-sel-tehlikesi--1086698173.html
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istanbul, sağanak yağış, su baskını
istanbul, sağanak yağış, su baskını

İstanbul'u sağanak yağış vurdu, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı

12:04 27.08.2024 (güncellendi: 12:29 27.08.2024)
© Halis Akyıldızİstanbul yağış
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© Halis Akyıldız
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İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, yollarda su birikintileri işe gitmek için yola çıkan insanlara zor anlar yaşatırken, bazı metro ve teleferik seferleri de yapılamadı.
stanbul'da sabah saatlerinde Avrupa yakasında gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer'de sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu, D-100 karayolu ile TEM Otoyolu'nda sürücüler yavaş ilerledi.
© Murat Şengülİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
İstanbul
© Murat Şengül
Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İstiklal Caddesi göle döndü

Yağış nedeniyle Taksim'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Etkili olan yağış sonrası İstiklal Caddesi göle döndü. Öte yandan İstanbul'un önemli turizm bölgelerinden biri olan Eminönü'ndeki Mısır çarşısını su bastı
Zincirlikuyu ile Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde seyir halinde olan ve yağmura hazırlıksız yakalanan motosiklet sürücüleri köprü altlarına sığındı.
© Şükrü Gündüzİstanbul yağış
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
İstanbul yağış
© Şükrü Gündüz
Kentin turistik yerlerinden Sultanahmet'te de sağanaktan korunmaya çalışan bazı turistler meydandaki ağaçlar ile seyyar mısır satıcılarının tentelerinin altına sığındı, kimileri ise yağmur altında fotoğraf çektirdi.
Kent sakinleri sağanaktan şemsiyeyle korunmaya çalışırken, kimisi de tramvay durakları ve binaların altlarındaki kapalı alanlara sığındı.
© Şükrü Gündüzİstanbul yağış
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
İstanbul yağış
© Şükrü Gündüz
Zeytinburnu, Bahçelievler ve Bakırköy'de etkili olan yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Yollar tıkandı, sel baskınları yaşandı

Dolmabahçe Tüneli Maçka çıkışında rögarlar yağıştan tıkanırken, ekipler bölgede çalışma yapıyor.
Ayrıca itfaiye ekiplerine Avrupa Yakası'nın bazı noktalarında su baskını ihbarı yapıldığı öğrenildi.
© Hasan Hüseyin Kulİstanbul yağış
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
İstanbul yağış
© Hasan Hüseyin Kul

Teleferik seferleri iptal edildi

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan bir başka duyuruda ise hava muhalefeti nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin bir süre Eminönü-Bağcılar arasında yapıldığı, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ise seferlerin Küçükpazar-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında gerçekleştirildiği bildirdi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre de bugün 07.00 ila 12.00 saatlerinde kentin kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuluyor.
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2024
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Meteoroloji uyardı: Marmara'da sağanak yağış ve sel tehlikesi
10 Ağustos, 09:55
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