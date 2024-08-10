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Meteoroloji uyardı: Marmara'da sağanak yağış ve sel tehlikesi

Meteoroloji uyardı: Marmara'da sağanak yağış ve sel tehlikesi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son rapora göre Marmara bölgesinde gök gürültülü sağanak... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T09:55+0300

2024-08-10T09:55+0300

2024-08-10T09:56+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in bazı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, İstanbul’un kuzey kıyıları, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve birkaç ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağış bekleniyorAyrıca Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken MGM, insanları sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyardı.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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