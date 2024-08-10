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Meteoroloji uyardı: Marmara'da sağanak yağış ve sel tehlikesi
Meteoroloji uyardı: Marmara'da sağanak yağış ve sel tehlikesi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son rapora göre Marmara bölgesinde gök gürültülü sağanak... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T09:55+0300
2024-08-10T09:55+0300
2024-08-10T09:56+0300
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istanbul hava durumu
izmir
sağanak yağış
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in bazı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, İstanbul’un kuzey kıyıları, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve birkaç ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağış bekleniyorAyrıca Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken MGM, insanları sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyardı.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
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marmara, sağanak yağış, hava durumu, sel tehlikesi, meteoroloji, bugün hava durumu nasıl, 10 ağustos hava durumu, izmir, ankara, istanbul hava durumu
Meteoroloji uyardı: Marmara'da sağanak yağış ve sel tehlikesi
09:55 10.08.2024 (güncellendi: 09:56 10.08.2024)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son rapora göre Marmara bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde olmaya devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in bazı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, İstanbul’un kuzey kıyıları, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve birkaç ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kuvvetli yağış bekleniyor
Ayrıca Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken MGM, insanları sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
İstanbul: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Samsun: Parçalı bulutlu 33
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41