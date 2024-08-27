https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/istanbulda-hava-trafiginde-gocmen-kus-alarmi-20-25-adet-kus-surusune-girdik-1087320738.html
İstanbul'da hava trafiğinde göçmen kuş alarmı: '20-25 adet kuş sürüsüne girdik'
İstanbul'da hava trafiğinde göçmen kuş alarmı: '20-25 adet kuş sürüsüne girdik'
Sputnik Türkiye
Leyleklerin göçü İstanbul'da hava trafiğini olumsuz etkilerken, pilotlara da zaman zaman zor anlar yaşatıyor. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T13:55+0300
2024-08-27T13:55+0300
2024-08-27T13:55+0300
yaşam
leylek
atatürk havalimanı
pilot
uçuş güvenliği
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Leylek sürülerinin yaz mevsiminin sonuna gelinmesiyle birlikte daha sıcak iklimlere dönüş yolculuğuna başlaması İstanbul'da hava trafiğini olumsuz etkilemeye başladı. Atatürk Havalimanı'nda leylek sürülerinin iniş trafiğini etkilemesi pilot ile kule görevlisi arasındaki konuşmaya yansıdı.20-25 kadar kuş sürüsüne girdikAtatürk Havalimanı'na iniş yaptığı sırada piste giren kuşlar nedeniyle zor anlar yaşayan pilot ile hava trafik kontrolü arasındaki telsiz konuşmaları şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/istanbul-hava-sahasinda-leylek-alarmi-3-bin-feetlerde-suru-rapor-edildi-1086758730.html
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leylek, atatürk havalimanı, pilot, uçuş güvenliği
leylek, atatürk havalimanı, pilot, uçuş güvenliği
İstanbul'da hava trafiğinde göçmen kuş alarmı: '20-25 adet kuş sürüsüne girdik'
Leyleklerin göçü İstanbul'da hava trafiğini olumsuz etkilerken, pilotlara da zaman zaman zor anlar yaşatıyor.
Leylek sürülerinin yaz mevsiminin sonuna gelinmesiyle birlikte daha sıcak iklimlere dönüş yolculuğuna başlaması İstanbul'da hava trafiğini olumsuz etkilemeye başladı. Atatürk Havalimanı'nda leylek sürülerinin iniş trafiğini etkilemesi pilot ile kule görevlisi arasındaki konuşmaya yansıdı.
20-25 kadar kuş sürüsüne girdik
Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı sırada piste giren kuşlar nedeniyle zor anlar yaşayan pilot ile hava trafik kontrolü arasındaki telsiz konuşmaları şöyle:
Pilot: İnişte 20-25 kadar kuş sürüsüne girdik.
Kule: İniş hattında mı efendim?
Pilot: Tam palye sırasında.
Kule: Pist üzerinde herhangi bir şey var mı efendim?
Pilot: Muhtemelen vardır. Kokular da geliyor zaten.