https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/istanbulda-hava-trafiginde-gocmen-kus-alarmi-20-25-adet-kus-surusune-girdik-1087320738.html

İstanbul'da hava trafiğinde göçmen kuş alarmı: '20-25 adet kuş sürüsüne girdik'

İstanbul'da hava trafiğinde göçmen kuş alarmı: '20-25 adet kuş sürüsüne girdik'

Sputnik Türkiye

Leyleklerin göçü İstanbul'da hava trafiğini olumsuz etkilerken, pilotlara da zaman zaman zor anlar yaşatıyor. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T13:55+0300

2024-08-27T13:55+0300

2024-08-27T13:55+0300

yaşam

leylek

atatürk havalimanı

pilot

uçuş güvenliği

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Leylek sürülerinin yaz mevsiminin sonuna gelinmesiyle birlikte daha sıcak iklimlere dönüş yolculuğuna başlaması İstanbul'da hava trafiğini olumsuz etkilemeye başladı. Atatürk Havalimanı'nda leylek sürülerinin iniş trafiğini etkilemesi pilot ile kule görevlisi arasındaki konuşmaya yansıdı.20-25 kadar kuş sürüsüne girdikAtatürk Havalimanı'na iniş yaptığı sırada piste giren kuşlar nedeniyle zor anlar yaşayan pilot ile hava trafik kontrolü arasındaki telsiz konuşmaları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/istanbul-hava-sahasinda-leylek-alarmi-3-bin-feetlerde-suru-rapor-edildi-1086758730.html

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Sputnik Türkiye

leylek, atatürk havalimanı, pilot, uçuş güvenliği