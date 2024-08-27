https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/istanbulda-bina-coktu-dorduncu-kattan-ucuncu-kata-dustu-1087343098.html

İstanbul'da bina çöktü: Genç kız dördüncü kattan üçüncü kata düştü

İstanbul'da bina çöktü: Genç kız dördüncü kattan üçüncü kata düştü

Sputnik Türkiye

İstanbul Fatih'te bir binada meydana gelen kısmi çökmede binanın içinde bulunan bir genç kız dördüncü kattan üçüncü kata düştü. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T21:59+0300

2024-08-27T21:59+0300

2024-08-27T22:46+0300

türkiye

bina çökmesi

çöken bina

bina

istanbul

fatih

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Fatih'te bulunan 4 katlı bir binanın içinde kısmi çökme meydana geldi. Binanın 4'üncü katında bulunan genç kız, kat tabanının çökmesi sonucunda alt kata düştü. Olayda yaralanan genç kız hastanede tedavi altına alındı.Kısmi çökmenin yaşandığı bina ve yanındaki 2 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı, toplam 35 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Yetkililerin olayla ilgili araştırması sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/istinat-duvari-coken-sitedeki-48-daireli-bina-bosaltildi-1087226943.html

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bina çökmesi, çöken bina, bina, istanbul, fatih