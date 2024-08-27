https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/istanbulda-bina-coktu-dorduncu-kattan-ucuncu-kata-dustu-1087343098.html
İstanbul'da bina çöktü: Genç kız dördüncü kattan üçüncü kata düştü
İstanbul'da bina çöktü: Genç kız dördüncü kattan üçüncü kata düştü
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih'te bir binada meydana gelen kısmi çökmede binanın içinde bulunan bir genç kız dördüncü kattan üçüncü kata düştü. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T21:59+0300
2024-08-27T21:59+0300
2024-08-27T22:46+0300
türkiye
bina çökmesi
çöken bina
bina
istanbul
fatih
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Fatih'te bulunan 4 katlı bir binanın içinde kısmi çökme meydana geldi. Binanın 4'üncü katında bulunan genç kız, kat tabanının çökmesi sonucunda alt kata düştü. Olayda yaralanan genç kız hastanede tedavi altına alındı.Kısmi çökmenin yaşandığı bina ve yanındaki 2 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı, toplam 35 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Yetkililerin olayla ilgili araştırması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/istinat-duvari-coken-sitedeki-48-daireli-bina-bosaltildi-1087226943.html
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bina çökmesi, çöken bina, bina, istanbul, fatih
bina çökmesi, çöken bina, bina, istanbul, fatih
İstanbul'da bina çöktü: Genç kız dördüncü kattan üçüncü kata düştü
21:59 27.08.2024 (güncellendi: 22:46 27.08.2024)
İstanbul Fatih'te bir binada meydana gelen kısmi çökmede binanın içinde bulunan bir genç kız dördüncü kattan üçüncü kata düştü.
Fatih'te bulunan 4 katlı bir binanın içinde kısmi çökme meydana geldi. Binanın 4'üncü katında bulunan genç kız, kat tabanının çökmesi sonucunda alt kata düştü. Olayda yaralanan genç kız hastanede tedavi altına alındı.
Kısmi çökmenin yaşandığı bina ve yanındaki 2 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı, toplam 35 kişinin tahliye edildiği açıklandı.
Yetkililerin olayla ilgili araştırması sürüyor.