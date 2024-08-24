https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/istinat-duvari-coken-sitedeki-48-daireli-bina-bosaltildi-1087226943.html

İstinat duvarı çöken sitedeki 48 daireli bina boşaltıldı

İstinat duvarı çöken sitedeki 48 daireli bina boşaltıldı

Sputnik Türkiye

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 48 daireli bina tedbir amacıyla tahliye edildi. 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T19:20+0300

2024-08-24T19:20+0300

2024-08-24T19:20+0300

türkiye

ordu

istinat duvarı

çökme

boşaltma

ünye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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İlçenin Burunucu Mahallesi'nde 3 bloktan oluşan sitenin üst kısmındaki istinat duvarı çöktü. Sürüklenen toprak yığını, C Blok'taki 6 daireye zarar verdi.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.Olay sırasında dairelerde kimsenin bulunmadığını belirleyen ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı.İnceleme yapan AFAD ekipleri, tedbir amacıyla 48 dairelik binanın boşaltılmasına karar vererek tahliye işlemini gerçekleştirdi.Konaklayacak yeri olmayan vatandaşların, AFAD tarafından yurtlara yerleştirileceği bildirildi.AFAD'dan ev sahiplerine 24 bin lira, kiracılara ise 13 bin lira yardımÜnye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 48 bağımsız bölümden oluşan C Blok'taki 6 dairenin, istinat duvarının çökmesi neticesinde zarar gördüğünü söyledi.Olay sırasında hasar alan dairelerde kimsenin bulunmadığını ifade eden Tavlı, dairelerden 39'unun dolu, 9'unun ise boş olduğunu vurguladı.Tavlı, inceleme neticesinde binanın tamamen boşaltılmasına karar verildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

ordu, istinat duvarı, çökme, boşaltma, ünye, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)