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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/arap-dunyasindan-israilli-bakanin-mescid-i-aksaya-sinagog-insa-etme-cagrisina-tepki-1087303215.html
Arap dünyasından İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa etme çağrısına tepki
Arap dünyasından İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa etme çağrısına tepki
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün, İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T08:17+0300
2024-08-27T08:18+0300
israil- filistin çatışması
mescid-i aksa
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filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Yahudiler için bir sinagog inşa etme yönünde sarf ettiği sözlerine tepki gösterildi.İsrail'in Mecsid-i Aksa'yla ilgili tahrik edici radikal çağrıları reddettikleri vurgulanan açıklamada, Aksa'nın tarihi ve kanuni statükosuna saygı gösterilmesi gerektiğine işaret edildi.Filistin halkının maruz kaldığı insani felaketin son bulması için uluslararası topluma sorumlulukları gereği harekete geçmesi çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası hukuk ve kararları ihlal eden İsrailli yetkililerden de hesap sorulması için ciddi mekanizmaların kurulması talebinde bulunuldu.BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ben-Gvir'in Aksa'yla ilgili sözleri şiddetle kınandı.Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statükosuna dokunulmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Mescid-i Aksa'nın korunması ve kışkırtıcı ihlallerin son bulması çağrısında bulunuldu.Kudüs Vakıflar, İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi, Yüksek İslam Heyeti, Şeriat Mahkemeleri Başyargıçlık Divanı, Filistin Fetva Kurulu ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Ben-Gvir'in sinagog inşa etme çağrısına ilişkin ortak açıklama yayımlarken, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa ile ilgili yaptığı açıklamalar ile pervasız davranışların reddedildiği açıklamada, bunun, İslam'ın en kutsal 3 mekanından biri olan Mescid-i Aksa'yı işgal etme ve Yahudileştirme planı bağlamında "eşi benzeri görülmemiş bir provokasyon ve terörizm" olduğu ifade edildi.Açıklamada, İslam ülkelerinin Mescid-i Aksa'yı baskınlar ve Yahudileştirme eylemlerinden kurtarma görevini yerine getirmemesi nedeniyle son dönemde mescide yönelik ihlallerin arttığı belirtildi.Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Ben-Gvir'in açıklamaları kınanarak, bunun, uluslararası hukukun ihlali ve kabul edilemez bir provokasyon olduğu ifade edildi.Ürdün'ün, İsrailli aşırı sağcı bakanın, aşırılık politikasını körükleyen, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü ve kutsal mekanları değiştirmeye çalışan açıklamalarını reddettiği kaydedildi.Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine izin verdiğini iddia ederek, ‘Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?’ şeklindeki soruyu “Evet” diye yanıtlamıştı.Filistin: Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir ve hiçbir şekilde dokunulmasına izin verilmeyecekFilistin yönetimi, İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısına tepki göstererek, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir ve hiçbir şekilde dokunulmasına izin verilmeyecek" açıklaması yaptı.Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin halkı, Mescid-i Aksa'ya dokunulmasına izin vermez. Aksa kırmızı çizgidir ve hiçbir şekilde dokunulmasına izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.Mescid-i Aksa'nın statükosunu değiştirme yönündeki çağrıların kabul edilemez olduğunun altını çizen Ebu Redine, "Bu tür çağrılar, bölgede herkesi yakacak bir savaşı çıkarma çabalarıdır" değerlendirmesinde bulundu.Aksa'nın 144 dönümlük alanıyla Müslümanlara ait olduğuna vurgu yapan Ebu Redine, ABD yönetimi ve uluslararası toplumun İsrail'deki aşırı sağcı hükümete karşı harekete geçmesi çağrısı yaptı.Ebu Redine, ABD yönetimini ayrıca Filistin halkına karşı Gazze Şeridi'nde soykırım savaşını sürdüren müttefiki İsrail'i durdurmaya davet etti.Bu arada Filistin Dışişleri Bakanlığı da Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme yönündeki kışkırtıcı çağrısına tepki gösteren bir açıklama yayımladı.Açıklamada, "Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in mübarek Mescid-i Aksa'da Yahudiler için bir sinagog inşa etme ve sürdürdüğü tehditlerini son derece tehlikeli görüyoruz. Ben-Gvir'in çağrısını, Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine tapınak inşa etmenin ilanıdır" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/rusyadan-israilli-bakanin-mescid-i-aksa-baskinina-tepki-1086857955.html
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Arap dünyasından İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa etme çağrısına tepki

08:17 27.08.2024 (güncellendi: 08:18 27.08.2024)
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLIMescid-i Aksa
Mescid-i Aksa - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
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Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün, İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını kınadı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Yahudiler için bir sinagog inşa etme yönünde sarf ettiği sözlerine tepki gösterildi.
İsrail'in Mecsid-i Aksa'yla ilgili tahrik edici radikal çağrıları reddettikleri vurgulanan açıklamada, Aksa'nın tarihi ve kanuni statükosuna saygı gösterilmesi gerektiğine işaret edildi.
Filistin halkının maruz kaldığı insani felaketin son bulması için uluslararası topluma sorumlulukları gereği harekete geçmesi çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası hukuk ve kararları ihlal eden İsrailli yetkililerden de hesap sorulması için ciddi mekanizmaların kurulması talebinde bulunuldu.
BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ben-Gvir'in Aksa'yla ilgili sözleri şiddetle kınandı.
Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statükosuna dokunulmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Mescid-i Aksa'nın korunması ve kışkırtıcı ihlallerin son bulması çağrısında bulunuldu.
Kudüs Vakıflar, İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi, Yüksek İslam Heyeti, Şeriat Mahkemeleri Başyargıçlık Divanı, Filistin Fetva Kurulu ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Ben-Gvir'in sinagog inşa etme çağrısına ilişkin ortak açıklama yayımlarken, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa ile ilgili yaptığı açıklamalar ile pervasız davranışların reddedildiği açıklamada, bunun, İslam'ın en kutsal 3 mekanından biri olan Mescid-i Aksa'yı işgal etme ve Yahudileştirme planı bağlamında "eşi benzeri görülmemiş bir provokasyon ve terörizm" olduğu ifade edildi.
Açıklamada, İslam ülkelerinin Mescid-i Aksa'yı baskınlar ve Yahudileştirme eylemlerinden kurtarma görevini yerine getirmemesi nedeniyle son dönemde mescide yönelik ihlallerin arttığı belirtildi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Ben-Gvir'in açıklamaları kınanarak, bunun, uluslararası hukukun ihlali ve kabul edilemez bir provokasyon olduğu ifade edildi.
Ürdün'ün, İsrailli aşırı sağcı bakanın, aşırılık politikasını körükleyen, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü ve kutsal mekanları değiştirmeye çalışan açıklamalarını reddettiği kaydedildi.
Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine izin verdiğini iddia ederek, ‘Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?’ şeklindeki soruyu “Evet” diye yanıtlamıştı.

Filistin: Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir ve hiçbir şekilde dokunulmasına izin verilmeyecek

Filistin yönetimi, İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısına tepki göstererek, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir ve hiçbir şekilde dokunulmasına izin verilmeyecek" açıklaması yaptı.
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin halkı, Mescid-i Aksa'ya dokunulmasına izin vermez. Aksa kırmızı çizgidir ve hiçbir şekilde dokunulmasına izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.
Mescid-i Aksa'nın statükosunu değiştirme yönündeki çağrıların kabul edilemez olduğunun altını çizen Ebu Redine, "Bu tür çağrılar, bölgede herkesi yakacak bir savaşı çıkarma çabalarıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Aksa'nın 144 dönümlük alanıyla Müslümanlara ait olduğuna vurgu yapan Ebu Redine, ABD yönetimi ve uluslararası toplumun İsrail'deki aşırı sağcı hükümete karşı harekete geçmesi çağrısı yaptı.
Ebu Redine, ABD yönetimini ayrıca Filistin halkına karşı Gazze Şeridi'nde soykırım savaşını sürdüren müttefiki İsrail'i durdurmaya davet etti.
Bu arada Filistin Dışişleri Bakanlığı da Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme yönündeki kışkırtıcı çağrısına tepki gösteren bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in mübarek Mescid-i Aksa'da Yahudiler için bir sinagog inşa etme ve sürdürdüğü tehditlerini son derece tehlikeli görüyoruz. Ben-Gvir'in çağrısını, Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine tapınak inşa etmenin ilanıdır" ifadeleri yer aldı.
Mescid-i Aksa - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
İsrail- Filistin çatışması
Rusya'dan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına tepki
15 Ağustos, 01:28
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