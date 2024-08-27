https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/iranda-45-yil-sonra-bir-ilk-kabineye-ust-duzey-sunni-bir-isim-atandi-1087336737.html
İran'da 45 yıl sonra bir ilk: Kabineye üst düzey Sünni bir isim atandı
İran'da 45 yıl sonra bir ilk: Kabineye üst düzey Sünni bir isim atandı
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Kırsal Kalkınma ve Yoksul Bölgelerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atadığı Hüseyinzade, devrim sonrasında... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T18:35+0300
2024-08-27T18:35+0300
2024-08-27T18:35+0300
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mesud pezeşkiyan
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Kırsal Kalkınma ve Yoksul Bölgelerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atadığı Abdülkerim Hüseyinzade, devrim sonrasında kabinedeki en üst düzey Sünni isim oldu.İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yayımladığı kararnameyle, milletvekili Hüseyinzade'yi Kırsal Kalkınma ve Yoksul Bölgelerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine getirdi.Kararnamede, Hüseyinzade'nin kırsal alanlardaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönündeki 'kararlığı ve değerli tecrübeleri' nedeniyle bu göreve atandığı ifade edildi.Her ne kadar İran'ın siyasi sisteminde cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı makamı kadar etkili olamasa da Kürt kökenli olduğu ifade edilen Hüseyinzade'nin yıllar sonra ilk Sünni olarak kabineye girmesini önemli bir husus olarak değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/devrim-muhafizlari-komutani-selamiden-iran-halkina-mesaj-yakinda-iyi-haberler-duyacaksiniz-1087230517.html
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iran, iran islam devrimi, mesud pezeşkiyan, sünni, iran cumhurbaşkanlığı
iran, iran islam devrimi, mesud pezeşkiyan, sünni, iran cumhurbaşkanlığı
İran'da 45 yıl sonra bir ilk: Kabineye üst düzey Sünni bir isim atandı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Kırsal Kalkınma ve Yoksul Bölgelerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atadığı Hüseyinzade, devrim sonrasında kabinedeki en üst düzey Sünni oldu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Kırsal Kalkınma ve Yoksul Bölgelerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atadığı Abdülkerim Hüseyinzade, devrim sonrasında kabinedeki en üst düzey Sünni isim oldu.
İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yayımladığı kararnameyle, milletvekili Hüseyinzade'yi Kırsal Kalkınma ve Yoksul Bölgelerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine getirdi.
Kararnamede, Hüseyinzade'nin kırsal alanlardaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönündeki 'kararlığı ve değerli tecrübeleri' nedeniyle bu göreve atandığı ifade edildi.
Her ne kadar İran'ın siyasi sisteminde cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı makamı kadar etkili olamasa da Kürt kökenli olduğu ifade edilen Hüseyinzade'nin yıllar sonra ilk Sünni olarak kabineye girmesini önemli bir husus olarak değerlendirildi.