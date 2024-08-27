https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/iranda-45-yil-sonra-bir-ilk-kabineye-ust-duzey-sunni-bir-isim-atandi-1087336737.html

İran'da 45 yıl sonra bir ilk: Kabineye üst düzey Sünni bir isim atandı

İran'da 45 yıl sonra bir ilk: Kabineye üst düzey Sünni bir isim atandı

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Kırsal Kalkınma ve Yoksul Bölgelerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atadığı Hüseyinzade, devrim sonrasında... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T18:35+0300

2024-08-27T18:35+0300

2024-08-27T18:35+0300

dünya

iran

iran islam devrimi

mesud pezeşkiyan

sünni

iran cumhurbaşkanlığı

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Kırsal Kalkınma ve Yoksul Bölgelerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atadığı Abdülkerim Hüseyinzade, devrim sonrasında kabinedeki en üst düzey Sünni isim oldu.İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yayımladığı kararnameyle, milletvekili Hüseyinzade'yi Kırsal Kalkınma ve Yoksul Bölgelerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine getirdi.Kararnamede, Hüseyinzade'nin kırsal alanlardaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönündeki 'kararlığı ve değerli tecrübeleri' nedeniyle bu göreve atandığı ifade edildi.Her ne kadar İran'ın siyasi sisteminde cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı makamı kadar etkili olamasa da Kürt kökenli olduğu ifade edilen Hüseyinzade'nin yıllar sonra ilk Sünni olarak kabineye girmesini önemli bir husus olarak değerlendirildi.

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iran, iran islam devrimi, mesud pezeşkiyan, sünni, iran cumhurbaşkanlığı