Abdulkadir Selvi: İran-İsrail savaşı çıkmayacak

"Tüm dünya nefesini tuttu İran’ın saldırısını bekledi. Bir gün geçti yok, iki gün geçti yok. Bugün tam 27 gün oldu. İran’dan beklenen misilleme gelmedi. Bu arada İsrail suikastlarına devam etti. Hizbullah bile Fuat Şükür’ün intikamını almak için 25 Ağustos günü İsrail’e 350 intikam füzesi attı. Bunun üzerine gözler yeniden İran’a çevrildi. Bu beklentiyi İran’ın meydan okumaları ve İsrail’in tahriklerini devam ettirmesi oluşturdu ama savaş yıkıcı bir iştir. Öyle maç skoru takip eder gibi savaş skoru izlenmez. Bu konuda saat farkıyla iki önemli açıklama geldi. Biri İran’ın dini lideri Ali Hamaney’den diğeri ise Hizbullah Lideri Nasrallah’tan. İkisi de yeni sürecin yol haritasını vermesi açısından önemliydi. Bu iki açıklamayı takip ederken bölgemiz adına derin bir nefes aldım. Belki birileri ‘İran-İsrail savaşı hâlâ neden başlamadı?’ diye sayıklarken, İran-İsrail savaşı olmayacak sonucunu çıkardım. Bundan dolayı rahatladım. Hamaney, “Hüseyin cephesi ile Yezid cephesi arasındaki savaş asla bitmeyecek” dedi. Bu 1400 yıldır devam eden bir mücadele. Hamaney’in bu sözleri İran ile İsrail arasında sıcak bir çatışma olmayacağı anlamına geliyor. İran’ın İsrail’e saldırmayacağını gösteriyor. Bu iyi bir haber."