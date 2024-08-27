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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/abdulkadir-selvi-iran-israil-savasi-cikmayacak-1087308523.html
Abdulkadir Selvi: İran-İsrail savaşı çıkmayacak
Abdulkadir Selvi: İran-İsrail savaşı çıkmayacak
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi İsrail-İran arasındaki gerginliğe ilişkin "Belki birileri ‘İran-İsrail savaşı hâlâ neden başlamadı?’ diye sayıklarken, İran-İsrail savaşı... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İsrail-İran arasındaki gerginliğe ilişkin bir yazı kaleme aldı.Selvi'nin yazısından öne çıkanlar şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/hizbullah-israile-misilleme-saldirisini-erteledi-1087245666.html
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abdulkadir selvi, israil, iran, savaş, misilleme, hasan nasrallah, hamas
abdulkadir selvi, israil, iran, savaş, misilleme, hasan nasrallah, hamas

Abdulkadir Selvi: İran-İsrail savaşı çıkmayacak

11:01 27.08.2024
© İHASelvi
Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© İHA
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Abdulkadir Selvi İsrail-İran arasındaki gerginliğe ilişkin "Belki birileri ‘İran-İsrail savaşı hâlâ neden başlamadı?’ diye sayıklarken, İran-İsrail savaşı olmayacak sonucunu çıkardım. Bundan dolayı rahatladım." dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İsrail-İran arasındaki gerginliğe ilişkin bir yazı kaleme aldı.
Selvi'nin yazısından öne çıkanlar şu şekilde:
"Tüm dünya nefesini tuttu İran’ın saldırısını bekledi. Bir gün geçti yok, iki gün geçti yok. Bugün tam 27 gün oldu. İran’dan beklenen misilleme gelmedi. Bu arada İsrail suikastlarına devam etti. Hizbullah bile Fuat Şükür’ün intikamını almak için 25 Ağustos günü İsrail’e 350 intikam füzesi attı. Bunun üzerine gözler yeniden İran’a çevrildi. Bu beklentiyi İran’ın meydan okumaları ve İsrail’in tahriklerini devam ettirmesi oluşturdu ama savaş yıkıcı bir iştir. Öyle maç skoru takip eder gibi savaş skoru izlenmez. Bu konuda saat farkıyla iki önemli açıklama geldi. Biri İran’ın dini lideri Ali Hamaney’den diğeri ise Hizbullah Lideri Nasrallah’tan. İkisi de yeni sürecin yol haritasını vermesi açısından önemliydi. Bu iki açıklamayı takip ederken bölgemiz adına derin bir nefes aldım. Belki birileri ‘İran-İsrail savaşı hâlâ neden başlamadı?’ diye sayıklarken, İran-İsrail savaşı olmayacak sonucunu çıkardım. Bundan dolayı rahatladım. Hamaney, “Hüseyin cephesi ile Yezid cephesi arasındaki savaş asla bitmeyecek” dedi. Bu 1400 yıldır devam eden bir mücadele. Hamaney’in bu sözleri İran ile İsrail arasında sıcak bir çatışma olmayacağı anlamına geliyor. İran’ın İsrail’e saldırmayacağını gösteriyor. Bu iyi bir haber."
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