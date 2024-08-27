https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/imamlar-okulda-ders-verecek-iddialarina-dmmden-ilk-aciklama-1087333443.html

İmamlar okulda ders verecek iddialarına DMM'den ilk açıklama

İmamlar okulda ders verecek iddialarına DMM'den ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı'nın adabımuaşeret dersini imamların vermesi için çalışma yaptığı iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T17:39+0300

2024-08-27T17:39+0300

2024-08-27T17:39+0300

türkiye

imam

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

ders

dezenformasyonla mücadele merkezi

dezenformasyon yasası

dezenformasyon

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MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı iddialarına DMM'den yalanlama geldi.İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı" iddiasının asılsız olduğu açıklandı.DMM tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Öğretmenlik alanları ders atama ve okutma esasları, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kurul kararı ile onaylanarak yayımlanmıştır. İlgili kurul kararına göre; adabımuaşeret dersi bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan tüm alan öğretmenleri tarafından okutulmaktadır. Dolayısıyla öğretmenler dışında kimsenin adabımuaşeret dersini okutması söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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