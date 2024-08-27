https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/imamlar-okulda-ders-verecek-iddialarina-dmmden-ilk-aciklama-1087333443.html
İmamlar okulda ders verecek iddialarına DMM'den ilk açıklama
İmamlar okulda ders verecek iddialarına DMM'den ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı'nın adabımuaşeret dersini imamların vermesi için çalışma yaptığı iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T17:39+0300
2024-08-27T17:39+0300
2024-08-27T17:39+0300
türkiye
imam
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
ders
dezenformasyonla mücadele merkezi
dezenformasyon yasası
dezenformasyon
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
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MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı iddialarına DMM'den yalanlama geldi.İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı" iddiasının asılsız olduğu açıklandı.DMM tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Öğretmenlik alanları ders atama ve okutma esasları, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kurul kararı ile onaylanarak yayımlanmıştır. İlgili kurul kararına göre; adabımuaşeret dersi bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan tüm alan öğretmenleri tarafından okutulmaktadır. Dolayısıyla öğretmenler dışında kimsenin adabımuaşeret dersini okutması söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/turkiyede-4-siyasi-parti-daha-kuruldu-siyasi-parti-sayisi-151-oldu-1087331580.html
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imam, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), ders, dezenformasyonla mücadele merkezi, dezenformasyon yasası, dezenformasyon, iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, fahrettin altun
imam, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), ders, dezenformasyonla mücadele merkezi, dezenformasyon yasası, dezenformasyon, iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, fahrettin altun
İmamlar okulda ders verecek iddialarına DMM'den ilk açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı'nın adabımuaşeret dersini imamların vermesi için çalışma yaptığı iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğretmenler dışında kimsenin adabımuaşeret dersini okutmasının söz konusu olmadığı belirtildi.
MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı iddialarına DMM'den yalanlama geldi.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı" iddiasının asılsız olduğu açıklandı.
DMM tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Öğretmenlik alanları ders atama ve okutma esasları, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kurul kararı ile onaylanarak yayımlanmıştır. İlgili kurul kararına göre; adabımuaşeret dersi bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan tüm alan öğretmenleri tarafından okutulmaktadır. Dolayısıyla öğretmenler dışında kimsenin adabımuaşeret dersini okutması söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."