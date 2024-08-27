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Türkiye'de 4 siyasi parti daha kuruldu: Siyasi parti sayısı 151 oldu
Türkiye'de 4 siyasi parti daha kuruldu: Siyasi parti sayısı 151 oldu
Sputnik Türkiye
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı resmi internet sitesine göre, 4 yeni siyasi parti faaliyete girdi. Yeni açılan siyasi partiler Büyük Türkiye Partisi, Adalet... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T17:02+0300
2024-08-27T17:02+0300
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siyasi partiler kanunu
seçim ve siyasi partiler yasası
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına göre, Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151'e yükseldi. 4 yeni siyasi parti ağustos ayında faaliyete girdi.4 yeni siyasi parti açıldıBaşsavcılık "faaliyette olan siyasi partiler" listesine göre, 19 Ağustos'ta Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi ve Güçlü Anadolu Partisi kuruldu. Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ise 21 Ağustos'ta faaliyete geçti. Partilerin eklenmesi ile Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu.TBMM'deki siyasi partiler hangisi?TBMM'de yer alan siyasi partiler; Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Hür Dava Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Türkiye İşçi Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Emek Partisi ve Demokratik Sol Parti oldu.Türkiye'de siyasi partilerin üye sayısı kaç?Türkiye'deki siyasi partilerin Ocak 2024 tarihinde Yargıtay tarafından yayınlanan üye sayılarına göre sıralaması şu şekilde:
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Türkiye'de 4 siyasi parti daha kuruldu: Siyasi parti sayısı 151 oldu

17:02 27.08.2024
© AA / Doğukan KeskinkılıçTBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı resmi internet sitesine göre, 4 yeni siyasi parti faaliyete girdi. Yeni açılan siyasi partiler Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi ve Güçlü Anadolu Partisi 19 Ağustos'ta, Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ise 21 Ağustos'ta kuruldu. Türkiye'de aktif siyasi parti sayısı ise 151 oldu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına göre, Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151'e yükseldi. 4 yeni siyasi parti ağustos ayında faaliyete girdi.

4 yeni siyasi parti açıldı

Başsavcılık "faaliyette olan siyasi partiler" listesine göre, 19 Ağustos'ta Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi ve Güçlü Anadolu Partisi kuruldu. Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ise 21 Ağustos'ta faaliyete geçti. Partilerin eklenmesi ile Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu.

TBMM'deki siyasi partiler hangisi?

TBMM'de yer alan siyasi partiler; Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Hür Dava Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Türkiye İşçi Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Emek Partisi ve Demokratik Sol Parti oldu.

Türkiye'de siyasi partilerin üye sayısı kaç?

Türkiye'deki siyasi partilerin Ocak 2024 tarihinde Yargıtay tarafından yayınlanan üye sayılarına göre sıralaması şu şekilde:
1.
AK Parti: 11 milyon 41 bin 464 üye
2.
CHP: 1 milyon 428 bin 800 üye
3.
İYİ Parti: 508 bin 578 üye
4.
Yeniden Refah Partisi: 365 bin 767 üye
5.
Demokrat Parti: 342 bin 256 üye
6.
MHP: 486 bin 896 üye
7.
Saadet Partisi: 243 bin 312 üye
8.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA): 146 bin 820 üye
9.
Büyük Birlik Partisi: 112 bin 277 üye
10.
Gelecek Partisi: 70 bin 451 üye
11.
Memleket Partisi: 66 bin 738 üye
12.
Zafer Partisi: 43 bin 515 üye
13.
Türkiye İşçi Partisi: 43 bin 206 üye
14.
HDP: 19 bin 855 üye
15.
Demokratik Sol Parti: 25 bin 570 üye
16.
Anavatan Partisi: 24 bin 240 üye
17.
Vatan Partisi: 13 bin 955 üye
18.
Hür Dava Partisi: 13 bin 741 üye
19.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): 10 bin 353 üye
20.
Türkiye Komünist Partisi: 7 bin 846 üye
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