https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/turkiyede-4-siyasi-parti-daha-kuruldu-siyasi-parti-sayisi-151-oldu-1087331580.html

Türkiye'de 4 siyasi parti daha kuruldu: Siyasi parti sayısı 151 oldu

Türkiye'de 4 siyasi parti daha kuruldu: Siyasi parti sayısı 151 oldu

Sputnik Türkiye

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı resmi internet sitesine göre, 4 yeni siyasi parti faaliyete girdi. Yeni açılan siyasi partiler Büyük Türkiye Partisi, Adalet... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T17:02+0300

2024-08-27T17:02+0300

2024-08-27T17:02+0300

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yargıtay

yargıtay cumhuriyet başsavcılığı

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına göre, Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151'e yükseldi. 4 yeni siyasi parti ağustos ayında faaliyete girdi.4 yeni siyasi parti açıldıBaşsavcılık "faaliyette olan siyasi partiler" listesine göre, 19 Ağustos'ta Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi ve Güçlü Anadolu Partisi kuruldu. Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ise 21 Ağustos'ta faaliyete geçti. Partilerin eklenmesi ile Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu.TBMM'deki siyasi partiler hangisi?TBMM'de yer alan siyasi partiler; Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Hür Dava Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Türkiye İşçi Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Emek Partisi ve Demokratik Sol Parti oldu.Türkiye'de siyasi partilerin üye sayısı kaç?Türkiye'deki siyasi partilerin Ocak 2024 tarihinde Yargıtay tarafından yayınlanan üye sayılarına göre sıralaması şu şekilde:

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türkiye, tbmm, siyasi parti, siyasi, siyasi partiler kanunu, seçim ve siyasi partiler yasası, yargıtay, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı