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Bangladeş’teki yeni hükümet, Rusya ve ABD büyükelçilerini geri çağırdı
Bangladeş’teki yeni hükümet, Rusya ve ABD büyükelçilerini geri çağırdı
Sputnik Türkiye
Bangladeş'te mevcut hükümetin devrilerek geçici hükümetin kurulmasıyla son bulan darbenin ardından kadro değişiklikleri birbiri ardına gelirken, Bangladeş... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T20:20+0300
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Bangladeş haber portalı UNB’de yer alan haberde, Dışişleri Bakanlığı’nın hükümette devam eden değişikliklerin bir parçası olarak bu ülkelerdeki 7 büyükelçiyi geri çağırdığı açıklanırken, haberde, “Devam eden değişikliklerin bir parçası olarak, Bangladeş'in ABD, Rusya, Almanya, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Krallığı ve Maldivler büyükelçilerinden, yurtdışındaki ilgili misyonlarındaki mevcut görevlerini bırakarak evlerine dönmeleri istendi” ifadelerine yer verildi.Yayına göre, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, diplomatik misyon şeflerine büyükelçiliklerdeki görevlerinden bakanlığa “Dakka'ya nakledilmenize karar verilmiştir” ifadesiyle ayrı ayrı nakil emirleri yayınlayarak gönderirken, Bangladeş'in geçici hükümetinin “yakında bu ülkelere yeni büyükelçiler göndereceği ve başka değişikliklerin de gerçekleşmesinin muhtemel olduğunun tahmin edildiği eklendi.Bangladeş'te eski başbakan Şeyh Hasina Vecid’in kabinesinin istifasının ardından geçici hükümetin iktidara gelmesiyle birlikte, Hasina’ya yakın yetkililerin birçoğunun görevlerinden alındığı kaydediliyor.Bangladeş'te ne oldu?Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/bangladesteki-darbede-abd-parmagi-iddialarina-beyaz-saraydan-yalanlama-geldi-1086774520.html
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bangladeş'te ne oldu, bangladeş darbe, bangladeş
bangladeş'te ne oldu, bangladeş darbe, bangladeş

Bangladeş’teki yeni hükümet, Rusya ve ABD büyükelçilerini geri çağırdı

20:20 15.08.2024
© AP Photo / Rajib DharBangladeş'te eski başbakan Şeyh Hasina Vecid
Bangladeş'te eski başbakan Şeyh Hasina Vecid - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Rajib Dhar
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Bangladeş'te mevcut hükümetin devrilerek geçici hükümetin kurulmasıyla son bulan darbenin ardından kadro değişiklikleri birbiri ardına gelirken, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, Rusya, ABD, Almanya, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Maldivler dahil olmak üzere 7 ülkenin büyükelçilerini geri çağırdı.
Bangladeş haber portalı UNB’de yer alan haberde, Dışişleri Bakanlığı’nın hükümette devam eden değişikliklerin bir parçası olarak bu ülkelerdeki 7 büyükelçiyi geri çağırdığı açıklanırken, haberde, “Devam eden değişikliklerin bir parçası olarak, Bangladeş'in ABD, Rusya, Almanya, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Krallığı ve Maldivler büyükelçilerinden, yurtdışındaki ilgili misyonlarındaki mevcut görevlerini bırakarak evlerine dönmeleri istendi” ifadelerine yer verildi.
Yayına göre, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, diplomatik misyon şeflerine büyükelçiliklerdeki görevlerinden bakanlığa “Dakka'ya nakledilmenize karar verilmiştir” ifadesiyle ayrı ayrı nakil emirleri yayınlayarak gönderirken, Bangladeş'in geçici hükümetinin “yakında bu ülkelere yeni büyükelçiler göndereceği ve başka değişikliklerin de gerçekleşmesinin muhtemel olduğunun tahmin edildiği eklendi.
Bangladeş'te eski başbakan Şeyh Hasina Vecid’in kabinesinin istifasının ardından geçici hükümetin iktidara gelmesiyle birlikte, Hasina’ya yakın yetkililerin birçoğunun görevlerinden alındığı kaydediliyor.

Bangladeş'te ne oldu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.
Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.
Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.
Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.
Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.
Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.
Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.
Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
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