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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/gurcistandaki-muhalefet-finansman-kaynaklarini-gizliyor-1087319832.html
Gürcistan’daki muhalefet finansman kaynaklarını gizliyor
Gürcistan’daki muhalefet finansman kaynaklarını gizliyor
Sputnik Türkiye
İç politikasında Batı’dan bağımsızlık yolunda ilerleyen Gürcistan hükümeti, ‘yabancı ajan’ yasası olarak da bilinen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T13:41+0300
2024-08-27T13:41+0300
dünya
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Gürcistan hükümetine bağlı Yolsuzlukla Mücadele Bürosu Başkanı Rajden Kupraşvili, ülkedeki bazı büyük muhalefet partilerinin finansman kaynaklarını kısmen ya da tamamen gizlediklerini söylerken, “Yolsuzlukla mücadele bürosu tarafından yapılan izleme sonucunda, başta Avrupalı Gürcistan ve eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin liderliğindeki Birleşik Ulusal Hareket partisi olmak üzere muhalif siyasi partilerin finansman kaynaklarını kısmen ya da tamamen kamuoyuna açıklamadıkları ortaya çıktı” dedi.Büro şefi, muhalefet partilerinin seçim kampanyalarının yabancı bağışçılar tarafından finanse edilebileceğini öne sürerken, “Siyasi sürecin böyle bir yolla finanse edilmesi, adil bir seçim sürecine yönelik bir tehdittir” diye ekledi.AB üyeliği mi? Ukraynalaşma yolu mu?Gürcistan’da tartışmalara ve protesto gösterilerine neden olan ve ‘yabancı ajan’ yasası, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) tüm baskı ve yaptırım tehditlerine rağmen geçtiğimiz ayın başında yürürlüğe girmişti.2030'da Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayı hedeflediklerini ve tam da bu yüzden açıklık ve şeffaflık için mücadele verdiklerine dikkati çeken Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze şunları kaydetmişti:Yasaya tepki veren ABD'nin, Gürcistan hükümeti yetkililerine vize kısıtlaması getirilmesine yönelik kararını da değerlendiren Kobakhidze, "Yaptırımlar konusu bizim için kesinlikle ciddi değil. Gürcü halkına ve Gürcü halkının seçtiği hükümete yaptırım veya benzeri tedbirlerle şantaj yapma girişimi ciddi değildir. Hiç kimse Gürcü halkını cezalandıramaz ve hiç kimse Gürcü halkının seçtiği hükümeti cezalandıramaz" dedi.Gürcistan'daki tartışmalı yasa'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasındaki düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını, aksi halde para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor. Kayıt sırasında, kurum ve kuruluşlar tarafından tüm gelirlerin yansıtılması gerekiyor.Parlamentonun çevresinde toplanan yasa karşıtı göstericiler ise Parlamentonun kararına tepki göstermişti.Letonya, Estonya, İzlanda ve Litvanya dışişleri bakanları, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 16 Mayıs'ta düzenlenen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası karşıtı protesto gösterisine katılmıştı.Daha önce konuşan Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze 'liberal faşizmin' yurtdışından gelen kaynaklarla kasıtlı olarak finanse edilmesinden üzüntü duyduğunu ifade ettiği açıklamasında 2024'ün liberal faşizme karşı zafer yılı olacağının altını çizmişti.Kobakhidze, 2024 yılında yapılacak parlamento seçimlerinde Gürcü Rüyası'nın zafer kazanmasının Gürcistan'da liberal faşizmin yenilgiye uğramasını sağlayacağını ve 2025'te Gürcü toplumunun, siyasetinin ve devletinin bu faşizmden kurtulma sürecinin başlayacağını söyledi.Kobakhidze açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD’nin Gürcistan'daki gelişmelerden son derece şikayetçi olduğuna dikkat çektiği raporunda, bu ülkede 26 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde bir ‘renkli devrim’ hazırlığı içinde olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/ab-gurcistandaki-stklari-fonlamaya-devam-ediyor-devlet-kurumlarindan-11-kat-daha-fazla-1085946943.html
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Gürcistan’daki muhalefet finansman kaynaklarını gizliyor

13:41 27.08.2024
© AFP 2023 / GIORGI ARJEVANIDZEGürcistan’ın başkenti Tiflis’teki protestolar
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© AFP 2023 / GIORGI ARJEVANIDZE
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İç politikasında Batı’dan bağımsızlık yolunda ilerleyen Gürcistan hükümeti, ‘yabancı ajan’ yasası olarak da bilinen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını, Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin tüm tehdit ve uyarılarına rağmen geçirirken, muhalefet partilerin yurtdışından aldığı bilinen finansman kaynaklarını gizlediği ortaya çıktı.
Gürcistan hükümetine bağlı Yolsuzlukla Mücadele Bürosu Başkanı Rajden Kupraşvili, ülkedeki bazı büyük muhalefet partilerinin finansman kaynaklarını kısmen ya da tamamen gizlediklerini söylerken, “Yolsuzlukla mücadele bürosu tarafından yapılan izleme sonucunda, başta Avrupalı Gürcistan ve eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin liderliğindeki Birleşik Ulusal Hareket partisi olmak üzere muhalif siyasi partilerin finansman kaynaklarını kısmen ya da tamamen kamuoyuna açıklamadıkları ortaya çıktı” dedi.
Büro şefi, muhalefet partilerinin seçim kampanyalarının yabancı bağışçılar tarafından finanse edilebileceğini öne sürerken, “Siyasi sürecin böyle bir yolla finanse edilmesi, adil bir seçim sürecine yönelik bir tehdittir” diye ekledi.

AB üyeliği mi? Ukraynalaşma yolu mu?

Gürcistan’da tartışmalara ve protesto gösterilerine neden olan ve ‘yabancı ajan’ yasası, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) tüm baskı ve yaptırım tehditlerine rağmen geçtiğimiz ayın başında yürürlüğe girmişti.
2030'da Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayı hedeflediklerini ve tam da bu yüzden açıklık ve şeffaflık için mücadele verdiklerine dikkati çeken Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze şunları kaydetmişti:
Burada şeffaflık sağlanmazsa, her yıl bir devrim girişimi altında kalırsak, böyle bir dönemde inanın 2030'da değil 2040'ta bile Avrupa Birliği'ne üye olamayabiliriz. Bakın, Ukrayna ile ilgili olarak Almanya Şansölyesi, ülkenin (Ukrayna) 30 yıl daha NATO üyesi olmayacağını söyledi. 'Ukraynalaşmayı' istemiyoruz. Şeffaflık yoksa 'Ukraynalaşma' riski yüksektir.
Yasaya tepki veren ABD'nin, Gürcistan hükümeti yetkililerine vize kısıtlaması getirilmesine yönelik kararını da değerlendiren Kobakhidze, "Yaptırımlar konusu bizim için kesinlikle ciddi değil. Gürcü halkına ve Gürcü halkının seçtiği hükümete yaptırım veya benzeri tedbirlerle şantaj yapma girişimi ciddi değildir. Hiç kimse Gürcü halkını cezalandıramaz ve hiç kimse Gürcü halkının seçtiği hükümeti cezalandıramaz" dedi.

Gürcistan'daki tartışmalı yasa

'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasındaki düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını, aksi halde para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor. Kayıt sırasında, kurum ve kuruluşlar tarafından tüm gelirlerin yansıtılması gerekiyor.
Parlamentonun çevresinde toplanan yasa karşıtı göstericiler ise Parlamentonun kararına tepki göstermişti.
Letonya, Estonya, İzlanda ve Litvanya dışişleri bakanları, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 16 Mayıs'ta düzenlenen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası karşıtı protesto gösterisine katılmıştı.
Daha önce konuşan Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze 'liberal faşizmin' yurtdışından gelen kaynaklarla kasıtlı olarak finanse edilmesinden üzüntü duyduğunu ifade ettiği açıklamasında 2024'ün liberal faşizme karşı zafer yılı olacağının altını çizmişti.
Kobakhidze, 2024 yılında yapılacak parlamento seçimlerinde Gürcü Rüyası'nın zafer kazanmasının Gürcistan'da liberal faşizmin yenilgiye uğramasını sağlayacağını ve 2025'te Gürcü toplumunun, siyasetinin ve devletinin bu faşizmden kurtulma sürecinin başlayacağını söyledi.
Kobakhidze açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
2024 'liberal faşizmin yenilgi yılı olacak, 26 Ekim'de 'liberal faşizm' Gürcistan'da yenilgiye uğratılacak. Ve 2025 Gürcü toplumunun, Gürcü devletinin, Gürcü siyasetinin liberal faşizmden tamamen kurtuluş yılı olmalı. Bunun için gerekli tüm kaynaklara sahibiz.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD’nin Gürcistan'daki gelişmelerden son derece şikayetçi olduğuna dikkat çektiği raporunda, bu ülkede 26 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde bir ‘renkli devrim’ hazırlığı içinde olduğunu belirtmişti.
Gürcistan protesto gösterileri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
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AB Gürcistan'daki STK'ları fonlamaya devam ediyor: 'Devlet kurumlarından 11 kat daha fazla'
17 Temmuz, 17:43
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