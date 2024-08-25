https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/medvedev-durov-rusyanin-dusmanlari-icin-bir-rus-ve-bu-nedenle-tehlikelidir-1087236977.html

Medvedev: Durov, Rusya’nın düşmanları için bir Rus ve bu nedenle tehlikelidir

Medvedev: Durov, Rusya’nın düşmanları için bir Rus ve bu nedenle tehlikelidir

Sputnik Türkiye

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un gözaltına alınmasını yorumlayan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın düşmanları için... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T11:52+0300

2024-08-25T11:52+0300

2024-08-25T11:52+0300

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya’nın düşmanları için Durov’un bir Rus ve bu nedenle, FBI ile işbirliği yapan Zuckerberg’in aksine tehlikeli biri olduğunu ifade etti.“Tüm ortak düşmanlarımız için o bir Rus ve bu nedenle ne yapacağı tahmin edilemeyen ve tehlikeli biridir. Farklı kandandır. Kesinlikle (Elon) Musk ya da (FBI ile aktif olarak işbirliği yapan) Zuckerberg değildir. Durov nihayet, zamanlar gibi Vatan’ın da seçilemeyeceğini anlamalıdır” diye yazan Medvedev, şöyle devam etti:“O en büyük sorunlarının Rusya’da olduğunu düşündü ve oradan ayrıldı, ardından başka ülkelerde de vatandaşlık/oturma izni aldı. Vatanı olmadan harika yaşayan dahi ‘dünya insanı’ olmak istedi. Ubi bene ibi patria! Yanıldı.”Fransız medyası, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov’un Cumartesi akşamı Le Bourget Havaalanı apronunda, Azerbaycan'dan geldiği belirtilen özel bir uçaktan inerken gözaltına alındığını duyurmuştu.Fransız basınına göre Fransa makamları, Telegram’ın ülke yetkilileri ile işbirliği yapmaması da dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı Durov'u uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve çocuklara yönelik suçlara karışmış sayıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/telegramin-kurucusu-pavel-durov-fransada-gozaltina-alindi-1087230786.html

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rusya, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, telegram, pavel durov, gözaltı, yorum