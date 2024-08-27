https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/galatasarayin-young-boys-karsilasmasinda--ilk-11i-belli-oldu-1087341301.html

Galatasaray’ın Young Boys karşılaşmasında ilk 11’i belli oldu

Galatasaray’ın Young Boys karşılaşmasında ilk 11’i belli oldu

Sputnik Türkiye

İsviçre ekibi Young Boys, bu akşam karşı karşıya gelecek olan Galatasaray karşılaşmadaki ilk 11'i açıkladı. Buna göre maçta Fernando Muslera, Barış Alper... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

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michy batshuayi

mauro icardi

fernando muslera

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray ile İsviçre ekibi Young Boys arasındaki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.Galatasaray, RAMS Park'ta İsviçre'de 3-2 kaybettiği Young Boys'u konuk edecek.Karşılaşmanın hakem ve takım kadroları ise şöyle:Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norveç)Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, IcardiYoung Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, GanvoulaGalatasaray'ın tur atlaması için ne gerekli?Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmesi için 2 farklı galibiyet alması gerekiyor. 1 farklı galibiyet durumda ise maç uzayacak. Young Boys ise yenilmediği taktirde turu geçen taraf olacak.

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