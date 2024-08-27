https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/galatasarayin-young-boys-karsilasmasinda--ilk-11i-belli-oldu-1087341301.html
Galatasaray’ın Young Boys karşılaşmasında ilk 11’i belli oldu
Galatasaray’ın Young Boys karşılaşmasında ilk 11’i belli oldu
Sputnik Türkiye
İsviçre ekibi Young Boys, bu akşam karşı karşıya gelecek olan Galatasaray karşılaşmadaki ilk 11'i açıkladı. Buna göre maçta Fernando Muslera, Barış Alper... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T20:50+0300
2024-08-27T20:50+0300
2024-08-27T21:13+0300
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michy batshuayi
mauro icardi
fernando muslera
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray ile İsviçre ekibi Young Boys arasındaki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.Galatasaray, RAMS Park'ta İsviçre'de 3-2 kaybettiği Young Boys'u konuk edecek.Karşılaşmanın hakem ve takım kadroları ise şöyle:Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norveç)Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, IcardiYoung Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, GanvoulaGalatasaray'ın tur atlaması için ne gerekli?Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmesi için 2 farklı galibiyet alması gerekiyor. 1 farklı galibiyet durumda ise maç uzayacak. Young Boys ise yenilmediği taktirde turu geçen taraf olacak.
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rams park, gs maçı kaçta, galatasaray young, galatasaray ilk 11
rams park, gs maçı kaçta, galatasaray young, galatasaray ilk 11
Galatasaray’ın Young Boys karşılaşmasında ilk 11’i belli oldu
20:50 27.08.2024 (güncellendi: 21:13 27.08.2024)
İsviçre ekibi Young Boys, bu akşam karşı karşıya gelecek olan Galatasaray karşılaşmadaki ilk 11'i açıkladı. Buna göre maçta Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Köhn, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Michy Batshuayi, Mauro Icardi sahada olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray ile İsviçre ekibi Young Boys arasındaki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Galatasaray, RAMS Park'ta İsviçre'de 3-2 kaybettiği Young Boys'u konuk edecek.
Karşılaşmanın hakem ve takım kadroları ise şöyle:
Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norveç)
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi
Young Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula
Galatasaray'ın tur atlaması için ne gerekli?
Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmesi için 2 farklı galibiyet alması gerekiyor. 1 farklı galibiyet durumda ise maç uzayacak. Young Boys ise yenilmediği taktirde turu geçen taraf olacak.