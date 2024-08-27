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Galatasaray'da Sergio Oliveira transferi geliyor: 'Anlaşma sağladı, yabancıya gitmeyecek'
Galatasaray'da Sergio Oliveira transferi geliyor: 'Anlaşma sağladı, yabancıya gitmeyecek'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira'ya talip çıktığı iddia edildi. Portekizli futbolcunun, kendisine talip olan kulüple el sıkıştığı... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T07:24+0300
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spor
galatasaray
galatasaray sk
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
transfer
sergio oliveira'
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen ve henüz takımdan ayrılmayan Sergio Oliveira ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekizli futbolcuya, Yunanistan'dan talip çıktığı öne sürüldü.Yunanistan basınından Sport24'ün haberine göre; Panathinaikos'un Sergio Oliveira'yı transfer etmek istediği belirtildi. Portekizli orta sahanın, Sergio Oliveira ile anlaşma sağladığı kaydedildi.Panathinaikos'un Galatasaray ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. Görüşmelerin yeni olmadığı ve uzun süredir devam ettiği vurgulandı. Panathinaikos'un Sergio Oliveira transferini kısa sürede noktalamak istediği kaydedildi.32 yaşındaki orta saha, bu sezon Galatasaray'da herhangi bir resmi maça çıkmadı. Sergio Oliveira'nın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro.Porto altyapısında yetişen Sergio Oliveira daha sonra Beira Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da kiralık olarak forma giydi. Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında Sergio Oliveira için 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi.Sergio Oliveira, Portekiz Milli Takımı'nda 13 karşılaşmada süre aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/kritik-mac-oncesi-karar-galatasarayda-fernando-muslera-ve-davinson-sanchezin-durumu-belli-oldu-1087253227.html
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sergio oliveira transfer
sergio oliveira transfer

Galatasaray'da Sergio Oliveira transferi geliyor: 'Anlaşma sağladı, yabancıya gitmeyecek'

07:24 27.08.2024
© GalatasaraySergio Oliveira
Sergio Oliveira - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© Galatasaray
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Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira'ya talip çıktığı iddia edildi. Portekizli futbolcunun, kendisine talip olan kulüple el sıkıştığı belirtildi.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen ve henüz takımdan ayrılmayan Sergio Oliveira ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekizli futbolcuya, Yunanistan'dan talip çıktığı öne sürüldü.
Yunanistan basınından Sport24'ün haberine göre; Panathinaikos'un Sergio Oliveira'yı transfer etmek istediği belirtildi. Portekizli orta sahanın, Sergio Oliveira ile anlaşma sağladığı kaydedildi.
Panathinaikos'un Galatasaray ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. Görüşmelerin yeni olmadığı ve uzun süredir devam ettiği vurgulandı. Panathinaikos'un Sergio Oliveira transferini kısa sürede noktalamak istediği kaydedildi.
32 yaşındaki orta saha, bu sezon Galatasaray'da herhangi bir resmi maça çıkmadı. Sergio Oliveira'nın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro.
Porto altyapısında yetişen Sergio Oliveira daha sonra Beira Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da kiralık olarak forma giydi. Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında Sergio Oliveira için 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Sergio Oliveira, Portekiz Milli Takımı'nda 13 karşılaşmada süre aldı.
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