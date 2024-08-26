https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/kritik-mac-oncesi-karar-galatasarayda-fernando-muslera-ve-davinson-sanchezin-durumu-belli-oldu-1087253227.html

Kritik maç öncesi karar: Galatasaray'da Fernando Muslera ve Davinson Sanchez'in durumu belli oldu

Kritik maç öncesi karar: Galatasaray'da Fernando Muslera ve Davinson Sanchez'in durumu belli oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray Young Boys'u konuk etmeye hazırlanıyor. İlk maçta yaşanan sakatlıklar, rövanş öncesinde teknik heyetin başını ağrıtsa da, kritik karşılaşma için... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T07:01+0300

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2024-08-26T07:47+0300

galatasaray

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okan buruk

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uefa şampiyonlar ligi

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, sarı-kırmızılı ekip topla ısınmanın ardından 8'e 2 pas çalışması yaptı ve hücum organizasyonları üzerinde durdu. Galatasaray, bugün saat 17.30'da yapacağı son idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.Muslera takıma döndü, Sanchez yokİsviçre'deki ilk maçta sakatlanan ve ikinci yarıda yerini Günay Güvenç'e bırakan Fernando Muslera, takımla çalışmalara başladı. Uruguaylı kalecinin, Salı akşamı oynanacak rövanş maçında sahadaki yerini alması bekleniyor. Ancak Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez için aynı şey söylenemiyor; deneyimli savunmacı sakatlığı nedeniyle bu kritik maçta forma giyemeyecek.Galatasaray Young Boys maçı ne zaman? Saat kaçta?Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 27 Ağustos Salı akşamı İsviçre ekibi Young Boys'u konuk etmeye hazırlanıyor.Okan Buruk'tan oyuncularına güven mesajıİlk maçı İsviçre’de 3-2 kaybeden Galatasaray, rövanşta hata yapma lüksü olmadığını biliyor. Teknik Direktör Okan Buruk, ilk maçtaki hataları analiz ederek doğru kadro ve strateji üzerinde yoğunlaştı. Tecrübeli hoca, takımının gruplara kalacağına olan inancını oyuncularıyla paylaştı ve bu kritik mücadeleye odaklanmalarını istedi.

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