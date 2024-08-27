https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/erbilin-en-islek-caddesinde-buyuk-bir-yangin-cikti-1087305919.html
Erbil’in en işlek caddesinde büyük bir yangın çıktı
Erbil’in en işlek caddesinde büyük bir yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Irak’ın Erbil kentindeki oto aksesuarların satıldığı binada, dün gece büyük bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve soğutma işlemleri... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T09:36+0300
2024-08-27T09:36+0300
2024-08-27T09:36+0300
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yangın
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otomobil
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Erbil’in en işlem caddesi olarak bilinen 60 Metre Caddesi’nde otomobil aksesuarlarının satıldığı binadaki yangın, kısa sürede büyüdü ve birçok komşu dükkana sıçradı. İtfaiye ekipleri gece boyunca yangını kontrol altına almaya çalışırken polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeni konusunda henüz açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde binalarda hasarın büyük olduğu görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/resmi-gazetede-yayimlandi-yeni-duzenlemeyle-ikinci-el-arac-satisi-nasil-olacak-1087305137.html
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irak, erbil, yangın, yangın söndürme, otomobil
irak, erbil, yangın, yangın söndürme, otomobil
Erbil’in en işlek caddesinde büyük bir yangın çıktı
Irak’ın Erbil kentindeki oto aksesuarların satıldığı binada, dün gece büyük bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve soğutma işlemleri devam ediyor.
Erbil’in en işlem caddesi olarak bilinen 60 Metre Caddesi’nde otomobil aksesuarlarının satıldığı binadaki yangın, kısa sürede büyüdü ve birçok komşu dükkana sıçradı. İtfaiye ekipleri gece boyunca yangını kontrol altına almaya çalışırken polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeni konusunda henüz açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde binalarda hasarın büyük olduğu görüldü.