https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/dunya-meteoroloji-orgutu-uyardi-guneybati-pasifikte-deniz-yuzeyi-sicakligi-kuresel-ortalamadan-3-1087318604.html
Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Güneybatı Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklığı küresel ortalamadan 3 kat hızlı arttı
Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Güneybatı Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklığı küresel ortalamadan 3 kat hızlı arttı
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İklim değişikliğinin etkisiyle Güneybatı Pasifik'te deniz suyu sıcaklıklarının hızlı artışına neden oldu. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T13:19+0300
2024-08-27T13:19+0300
2024-08-27T13:20+0300
dünya
iklim değişikliği
dünya meteoroloji örgütü
rapor
deniz suyu
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), '2023 Güneybatı Pasifik'te İklim Durumu' başlıklı raporunu yayımladı.Deniz seviyesi de deniz yüzeyi sıcaklıklar da arttıRaporda, "Güneybatı Pasifik'te deniz seviyesi küresel ortalamanın üzerinde yükseliyor. Deniz yüzeyi sıcaklıkları, 1980'den bu yana küresel ortalamadan 3 kat daha hızlı arttı. Bu süre zarfında deniz sıcak hava dalgalarının sıklığı 1980'den bu yana yaklaşık iki katına çıktı. Sıcaklar daha yoğun ve uzun sürüyor." ifadeleri kullanıldı.Pasifik Adalarının, deniz seviyesinin hızla yükselmesi, okyanus ısınması ve asitlenmeden olumsuz etkilendiği belirtilen raporda, bölgenin iklim değişikliği nedeniyle sosyoekonomik ve varlıklara yönelik artan tehditlerle karşı karşıya olduğu bildirildi.Geri döndürülemez değişiklikler vurgusu Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "İklim değişikliği küresel bir kriz haline geldi ve insanlığın şu anda karşı karşıya olduğu belirleyici zorluk. Güneybatı Pasifik bölgesindeki topluluklar, ekonomiler ve ekosistemler, bunun ardışık etkilerinden önemli ölçüde etkileniyor." değerlendirmesini yaptı.Okyanusun, sera gazları tarafından hapsedilen aşırı ısının yüzde 90'ından fazlasını emdiğini ve gelecek yüzyıllar boyunca geri döndürülemez değişiklikler geçirdiğini belirten Saulo, "İnsan faaliyetleri okyanusun bizi sürdürme ve koruma kapasitesini zayıflattı ve deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte ömür boyu bir dostu büyüyen bir tehdide dönüştürüyor." uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/la-nina-etkisi-basliyor-hava-birden-degisecek-ani-yagislar-yasanacak-1084575264.html
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iklim değişikliği, dünya meteoroloji örgütü, rapor, deniz suyu
iklim değişikliği, dünya meteoroloji örgütü, rapor, deniz suyu
Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Güneybatı Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklığı küresel ortalamadan 3 kat hızlı arttı
13:19 27.08.2024 (güncellendi: 13:20 27.08.2024)
İklim değişikliğinin etkisiyle Güneybatı Pasifik'te deniz suyu sıcaklıklarının hızlı artışına neden oldu.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), '2023 Güneybatı Pasifik'te İklim Durumu' başlıklı raporunu yayımladı.
Deniz seviyesi de deniz yüzeyi sıcaklıklar da arttı
Raporda, "Güneybatı Pasifik'te deniz seviyesi küresel ortalamanın üzerinde yükseliyor. Deniz yüzeyi sıcaklıkları, 1980'den bu yana küresel ortalamadan 3 kat daha hızlı arttı. Bu süre zarfında deniz sıcak hava dalgalarının sıklığı 1980'den bu yana yaklaşık iki katına çıktı. Sıcaklar daha yoğun ve uzun sürüyor." ifadeleri kullanıldı.
Pasifik Adalarının, deniz seviyesinin hızla yükselmesi, okyanus ısınması ve asitlenmeden olumsuz etkilendiği belirtilen raporda, bölgenin iklim değişikliği nedeniyle sosyoekonomik ve varlıklara yönelik artan tehditlerle karşı karşıya olduğu bildirildi.
Geri döndürülemez değişiklikler vurgusu
Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "İklim değişikliği küresel bir kriz haline geldi ve insanlığın şu anda karşı karşıya olduğu belirleyici zorluk. Güneybatı Pasifik bölgesindeki topluluklar, ekonomiler ve ekosistemler, bunun ardışık etkilerinden önemli ölçüde etkileniyor." değerlendirmesini yaptı.
Okyanusun, sera gazları tarafından hapsedilen aşırı ısının yüzde 90'ından fazlasını emdiğini ve gelecek yüzyıllar boyunca geri döndürülemez değişiklikler geçirdiğini belirten Saulo, "İnsan faaliyetleri okyanusun bizi sürdürme ve koruma kapasitesini zayıflattı ve deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte ömür boyu bir dostu büyüyen bir tehdide dönüştürüyor." uyarısında bulundu.