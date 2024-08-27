https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/dunya-meteoroloji-orgutu-uyardi-guneybati-pasifikte-deniz-yuzeyi-sicakligi-kuresel-ortalamadan-3-1087318604.html

Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Güneybatı Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklığı küresel ortalamadan 3 kat hızlı arttı

Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Güneybatı Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklığı küresel ortalamadan 3 kat hızlı arttı

Sputnik Türkiye

İklim değişikliğinin etkisiyle Güneybatı Pasifik'te deniz suyu sıcaklıklarının hızlı artışına neden oldu. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T13:19+0300

2024-08-27T13:19+0300

2024-08-27T13:20+0300

dünya

iklim değişikliği

dünya meteoroloji örgütü

rapor

deniz suyu

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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), '2023 Güneybatı Pasifik'te İklim Durumu' başlıklı raporunu yayımladı.Deniz seviyesi de deniz yüzeyi sıcaklıklar da arttıRaporda, "Güneybatı Pasifik'te deniz seviyesi küresel ortalamanın üzerinde yükseliyor. Deniz yüzeyi sıcaklıkları, 1980'den bu yana küresel ortalamadan 3 kat daha hızlı arttı. Bu süre zarfında deniz sıcak hava dalgalarının sıklığı 1980'den bu yana yaklaşık iki katına çıktı. Sıcaklar daha yoğun ve uzun sürüyor." ifadeleri kullanıldı.Pasifik Adalarının, deniz seviyesinin hızla yükselmesi, okyanus ısınması ve asitlenmeden olumsuz etkilendiği belirtilen raporda, bölgenin iklim değişikliği nedeniyle sosyoekonomik ve varlıklara yönelik artan tehditlerle karşı karşıya olduğu bildirildi.Geri döndürülemez değişiklikler vurgusu Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "İklim değişikliği küresel bir kriz haline geldi ve insanlığın şu anda karşı karşıya olduğu belirleyici zorluk. Güneybatı Pasifik bölgesindeki topluluklar, ekonomiler ve ekosistemler, bunun ardışık etkilerinden önemli ölçüde etkileniyor." değerlendirmesini yaptı.Okyanusun, sera gazları tarafından hapsedilen aşırı ısının yüzde 90'ından fazlasını emdiğini ve gelecek yüzyıllar boyunca geri döndürülemez değişiklikler geçirdiğini belirten Saulo, "İnsan faaliyetleri okyanusun bizi sürdürme ve koruma kapasitesini zayıflattı ve deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte ömür boyu bir dostu büyüyen bir tehdide dönüştürüyor." uyarısında bulundu.

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iklim değişikliği, dünya meteoroloji örgütü, rapor, deniz suyu