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La Nina etkisi başlıyor: Hava birden değişecek, ani yağışlar yaşanacak
La Nina etkisi başlıyor: Hava birden değişecek, ani yağışlar yaşanacak
Sputnik Türkiye
Bu yaz La Nina etkisiyle sıcak hava dalgaları ile yağışlı koşulların bir arada yaşanması bekleniyor. Bu durum, yaz aylarında bunaltıcı hava şartlarının... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T16:51+0300
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İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, deniz yüzeyinin yüksek sıcaklığı ve artan nem nedeniyle aşırı hava olaylarının görülme sıklığının arttığını belirterek, 2024 yazında da sıcak hava dalgaları ile yağışlı koşulların bir arada yaşanmasını beklediklerini bildirdi.Türkiye'de sıcak geçen kış ve ilkbaharın ardından birçok kentte hava sıcaklığı haziran ayında 40 derecelere ulaşarak rekor seviyelere yaklaştı.Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uzmanı Tağıl, Dünya Meteoroloji Örgütüne göre bu yaz Pasifik Okyanusu'nda serin ve yağışlı hava olayı La Nina'nın oluşma olasılığının yüzde 60 olarak tahmin edildiğini aktardı.Söz konusu hava olayının doğrudan Türkiye'yi etkilemese de hava koşullarındaki değişikliklerin zincirleme etkiler oluşturduğuna dikkati çeken Tağıl, La Nina'nın yaz ile erken sonbahar arasında etkili olmasının beklendiğini vurguladı.Şermin Tağıl, La Nina'nın etkisiyle serinleme bekleniyor olsa da bu durumun küresel hava sıcaklıklarının aniden düşmesi anlamına gelmeyeceğini anlatarak, şunları kaydetti:Bu yaz Türkiye'de kuraklık koşullarının sürmesini beklediklerini, bunun tarım sektörü için endişe verici olduğunu aktaran Tağıl, Copernicus Yağış İndeksi verilerine göre Türkiye'de kuraklık etkilerinin daha belirgin hale geldiğini, toprak neminin giderek azaldığını dile getirdi.Ocak ayının dünya genelinde kaydedilen en sıcak ocaklardan biri olduğunu, nisan ve mayıs aylarında da yağış eksikliği yaşandığını bildiren Tağıl, "Ülkemizde La Nina'nın başladığı yıllarda genellikle yağışlarda artma gözlenmektedir. Bu yıl durumun nasıl gerçekleşeceğini söylemek için daha çok erken. Yüzeyin aşırı kuru olması, Batı Anadolu ve Akdeniz kıyılarında yangın olasılığını da artırıyor." ifadelerini kullandı.
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hava durumu,hava durumu nasıl,yağış gelecek miyağmur var mı,hafta sonu hava durumu
hava durumu,hava durumu nasıl,yağış gelecek miyağmur var mı,hafta sonu hava durumu

La Nina etkisi başlıyor: Hava birden değişecek, ani yağışlar yaşanacak

16:51 06.06.2024
© AA / Oğuz Yeterkarla karışık yağmur, kar yağışı, soğuk hava, yağmur, sağanak, hava durumu
karla karışık yağmur, kar yağışı, soğuk hava, yağmur, sağanak, hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AA / Oğuz Yeter
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Bu yaz La Nina etkisiyle sıcak hava dalgaları ile yağışlı koşulların bir arada yaşanması bekleniyor. Bu durum, yaz aylarında bunaltıcı hava şartlarının yaşanması anlamına geliyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrayfa Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, kararsız hava şartlarının ani yağışlara neden olabileceğini söyledi.
İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, deniz yüzeyinin yüksek sıcaklığı ve artan nem nedeniyle aşırı hava olaylarının görülme sıklığının arttığını belirterek, 2024 yazında da sıcak hava dalgaları ile yağışlı koşulların bir arada yaşanmasını beklediklerini bildirdi.
Türkiye'de sıcak geçen kış ve ilkbaharın ardından birçok kentte hava sıcaklığı haziran ayında 40 derecelere ulaşarak rekor seviyelere yaklaştı.
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uzmanı Tağıl, Dünya Meteoroloji Örgütüne göre bu yaz Pasifik Okyanusu'nda serin ve yağışlı hava olayı La Nina'nın oluşma olasılığının yüzde 60 olarak tahmin edildiğini aktardı.
Söz konusu hava olayının doğrudan Türkiye'yi etkilemese de hava koşullarındaki değişikliklerin zincirleme etkiler oluşturduğuna dikkati çeken Tağıl, La Nina'nın yaz ile erken sonbahar arasında etkili olmasının beklendiğini vurguladı.
Şermin Tağıl, La Nina'nın etkisiyle serinleme bekleniyor olsa da bu durumun küresel hava sıcaklıklarının aniden düşmesi anlamına gelmeyeceğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Aksine, deniz yüzey sularının yüksek sıcaklıkları nedeniyle bu serinleme, kararsız hava şartlarına yol açacak. Bu kararsız hava şartlarının ani yağışlara neden olmasını bekliyoruz. Ülkemizde yağışlar ve yüksek sıcaklık bir araya geldiğinde bunaltıcı hava ortamı oluşacak. Bu yaz da 2023 yazında olduğu gibi yükselen deniz yüzeyi sıcaklıklarının hava koşullarında önemli rol oynamasını bekliyoruz. Deniz yüzey sularının yüksek sıcaklığı ve artan nem, ülkemizde aşırı hava olaylarının daha sık görülme olasılığını artırıyor. 2024 Nisan ve Mayıs aylarında ortalamanın üzerinde sıcaklıklar yaşandı. Haziranın ilk yarısında ise ülkemiz, Doğu Akdeniz havzasında gelişen deniz sıcak hava dalgasının etkisinde kaldı. Ülkemizde 2024 yazında sıcak hava dalgaları ile yağışlı koşulların bir arada yaşanmasını bekliyoruz. Bu durum, yaz aylarında bunaltıcı hava şartlarının yaşanması anlamına gelmektedir. Avrupa Orta Vadeli Hava Durumu Tahmin Modeli'ne (ECMWF) göre, haziran, temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durum, büyük sıcaklık dalgalanmaları ve aşırı hava olaylarının yaşanabileceği anlamına geliyor."
Bu yaz Türkiye'de kuraklık koşullarının sürmesini beklediklerini, bunun tarım sektörü için endişe verici olduğunu aktaran Tağıl, Copernicus Yağış İndeksi verilerine göre Türkiye'de kuraklık etkilerinin daha belirgin hale geldiğini, toprak neminin giderek azaldığını dile getirdi.
Ocak ayının dünya genelinde kaydedilen en sıcak ocaklardan biri olduğunu, nisan ve mayıs aylarında da yağış eksikliği yaşandığını bildiren Tağıl, "Ülkemizde La Nina'nın başladığı yıllarda genellikle yağışlarda artma gözlenmektedir. Bu yıl durumun nasıl gerçekleşeceğini söylemek için daha çok erken. Yüzeyin aşırı kuru olması, Batı Anadolu ve Akdeniz kıyılarında yangın olasılığını da artırıyor." ifadelerini kullandı.
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