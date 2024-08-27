https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/djokovic-amerika-acik-tenis-turnuvasindaki-ilk-rakibini-eledi-1087313347.html
Djokovic, Amerika Açık Tenis Turnuvası’ndaki ilk rakibini eledi
Djokovic, Amerika Açık Tenis Turnuvası’ndaki ilk rakibini eledi
Sputnik Türkiye
Sezonun son grand slam tenis turnuvasına galibiyetle başlayan Djokovic, turnuvanın ilk gününde göz doldurdu. 24 grand slam unvanı bulunan Djokovic, bu... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T12:04+0300
2024-08-27T12:04+0300
2024-08-27T12:05+0300
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novak djokovic
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tenis
tenis turnuvası
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2024 Amerika Açık Tenis Turnuvası, New York kentindeki Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'nde başladı. Turnuvanın ilk gününde, tek erkekler maçında rekor peşinde koşan Sırp tenisçi Novak Djokovic, Moldovyalı rakibi Radu Albot ile karşılaştı. 37 yaşındaki tenisçi, Albot ile maçını 6-2 6-2 6-4 kazandı. Djokovic ikinci maçında kendisi gibi Sırbistan vatandaşı olan Laslo Djere ile karşılaşacak.
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amerika açık tenis turnuvası, novak djokovic, grand slam, tenis, tenis turnuvası
amerika açık tenis turnuvası, novak djokovic, grand slam, tenis, tenis turnuvası
Djokovic, Amerika Açık Tenis Turnuvası’ndaki ilk rakibini eledi
12:04 27.08.2024 (güncellendi: 12:05 27.08.2024)
Sezonun son grand slam tenis turnuvasına galibiyetle başlayan Djokovic, turnuvanın ilk gününde göz doldurdu. 24 grand slam unvanı bulunan Djokovic, bu turnuvayı kazanırsa ‘en fazla tekler şampiyonluğu’ rekorunu kıracak.
2024 Amerika Açık Tenis Turnuvası, New York kentindeki Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'nde başladı. Turnuvanın ilk gününde, tek erkekler maçında rekor peşinde koşan Sırp tenisçi Novak Djokovic, Moldovyalı rakibi Radu Albot ile karşılaştı.
37 yaşındaki tenisçi, Albot ile maçını 6-2 6-2 6-4 kazandı. Djokovic ikinci maçında kendisi gibi Sırbistan vatandaşı olan Laslo Djere ile karşılaşacak.