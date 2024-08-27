https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/djokovic-amerika-acik-tenis-turnuvasindaki-ilk-rakibini-eledi-1087313347.html

Djokovic, Amerika Açık Tenis Turnuvası’ndaki ilk rakibini eledi

Djokovic, Amerika Açık Tenis Turnuvası’ndaki ilk rakibini eledi

Sputnik Türkiye

Sezonun son grand slam tenis turnuvasına galibiyetle başlayan Djokovic, turnuvanın ilk gününde göz doldurdu. 24 grand slam unvanı bulunan Djokovic, bu... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T12:04+0300

2024-08-27T12:04+0300

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spor

amerika açık tenis turnuvası

novak djokovic

grand slam

tenis

tenis turnuvası

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2024 Amerika Açık Tenis Turnuvası, New York kentindeki Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'nde başladı. Turnuvanın ilk gününde, tek erkekler maçında rekor peşinde koşan Sırp tenisçi Novak Djokovic, Moldovyalı rakibi Radu Albot ile karşılaştı. 37 yaşındaki tenisçi, Albot ile maçını 6-2 6-2 6-4 kazandı. Djokovic ikinci maçında kendisi gibi Sırbistan vatandaşı olan Laslo Djere ile karşılaşacak.

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amerika açık tenis turnuvası, novak djokovic, grand slam, tenis, tenis turnuvası