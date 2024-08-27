https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/disisleri-bakani-fidan-turkiye-ve-azerbaycan-daima-bir-millet-iki-devlet-anlayisiyla-hareket-1087340173.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye ve Azerbaycan daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket etmiştir

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye ve Azerbaycan daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket etmiştir

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T20:00+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Azerbaycan'ın daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, iki ülkenin bundan sonra da iyi günde kötü günde birlikte olmaya devam edeceğini söyledi.Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tarih, kültür, dil ve kimlik temelleri üzerinde yükselen ve dünyada başka bir benzeri olmayan kardeşlik ilişkilerine sahip olduğunun altını çizen Fidan, "Her iki ülke de daima bir millet iki millet anlayışıyla hareket etmiştir. Birbirlerinin hem sevincini hem kederini paylaşmıştır. Bundan sonra da iyi günde ve kötü günde birlikte olmaya devam edecektir. Bu anlayış doğrultusunda Karabağ’da 30 yılı aşkın süre devam eden haksız işgal döneminde Türkiye, sarsılmaz bir şekilde kardeş Azerbaycan'ın yanında durmuştur. Bundan sonra da sarsılmaz bir şekilde durmaya devam edecektir" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev’in 15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Şuşa Beyannamesi ile Ankara ve Bakü arasındaki münasebetlerin müttefiklik seviyesine yükseldiğini belirten Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da ileriye götürülmesi için çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü vurguladı.Görüşmeye ilişkin açıklamasında Fidan, ilişkilerin kapsamlı bir şekilde ele alındığını ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade ederek ekonomik münasebetlerin geldiği noktadan memnuniyet duyduklarının altını çizdi."Enerji alanında işbirliğimizi ilerletirken ortak çıkarlar temelinde ve bütüncül bir strateji ile çalışmaktayız" diyen Fidan, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Ayrıca bölgesel bağlantısallık ve lojistik yolları ile ilgili kalkınma konuları ile ilgili de görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade eden Fidan konuşmasını, "Bilhassa İsrail’in Gazze’ye saldırısını ve tüm dünyanın gözleri önünde devam edecen acımasız katliamı da hassasiyetle değerlendirdik" cümleleriyle sonlandırdı.Fidan, Ankara'ya yaptığı ziyaretten dolayı mevkidaşına teşekkür ederek ilk fırsatta Azerbaycan'ı yeniden ziyaret edeceğini söyledi.'Azerbaycan ile Türkiye'nin tutumu birdir'Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan ile Türkiye'nin koordineli şekilde hareket ettiğini belirterek, "Azerbaycan ile Türkiye'nin tutumu birdir. Bu, karşılıklı destek, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkileridir. Böyle de devam edecektir" dedi.Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Bayramov, Fidan'la Türkiye-Azerbaycan ilişkileri üzerine kapsamlı fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.Bayramov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 2023'te 8 milyar dolar olduğunu, 2024'te de olumlu dinamiğin devam ettiğini kaydetti. Enerji alanındaki iş birliğinin de önemli olduğunu vurgulayan Bayramov, "Azerbaycan ile Türkiye'nin enerji alanındaki işbirliği sadece iki ülkeye katkı sunmakla kalmadı, Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdi" diye konuştu.Bayramov, Iğdır-Nahçıvan-Kars Doğal Gaz Boru Hattı'nın yakında tamamlanacağını ve projenin iki ülkeye ek olanaklar sağlayacağını belirtti.Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının yıllık kapasitesinin 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarıldığını bildiren Bayramov, bunun taşımalara olumlu katkı sağlayacağını söyledi.Bayramov, Bakü'de yeni kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ne öğrenci kabulünün tamamlandığını, üniversitenin yeni eğitim yılında ilk öğrencilerini karşılayacağını bildirdi.2. Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin nasıl benzersiz olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Bayramov, "Ülkemiz için tarihi öneme sahip bu dönemde kardeş ülkenin Cumhurbaşkanından sade vatandaşına kadar biz Azerbaycan'a tam desteğinin şahidi olduk. Bu siyasi ve manevi destek gücümüze güç kattı, Azerbaycan halkına moral verdi" dedi.'Karabağ Zaferi Güney Kafkasya'da yeni olanaklar açtı'Bayramov, Karabağ'ın yeniden kurulmasında da Türkiye'nin Azerbaycan'la birlikte olduğunu, orada en fazla proje gerçekleştiren şirketlerin Türk şirketleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

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