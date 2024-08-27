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Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye ve Azerbaycan daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket etmiştir
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye ve Azerbaycan daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket etmiştir
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
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politika
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hakan fidan
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ceyhun bayramov
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Azerbaycan'ın daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, iki ülkenin bundan sonra da iyi günde kötü günde birlikte olmaya devam edeceğini söyledi.Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tarih, kültür, dil ve kimlik temelleri üzerinde yükselen ve dünyada başka bir benzeri olmayan kardeşlik ilişkilerine sahip olduğunun altını çizen Fidan, "Her iki ülke de daima bir millet iki millet anlayışıyla hareket etmiştir. Birbirlerinin hem sevincini hem kederini paylaşmıştır. Bundan sonra da iyi günde ve kötü günde birlikte olmaya devam edecektir. Bu anlayış doğrultusunda Karabağ’da 30 yılı aşkın süre devam eden haksız işgal döneminde Türkiye, sarsılmaz bir şekilde kardeş Azerbaycan'ın yanında durmuştur. Bundan sonra da sarsılmaz bir şekilde durmaya devam edecektir" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev’in 15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Şuşa Beyannamesi ile Ankara ve Bakü arasındaki münasebetlerin müttefiklik seviyesine yükseldiğini belirten Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da ileriye götürülmesi için çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü vurguladı.Görüşmeye ilişkin açıklamasında Fidan, ilişkilerin kapsamlı bir şekilde ele alındığını ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade ederek ekonomik münasebetlerin geldiği noktadan memnuniyet duyduklarının altını çizdi."Enerji alanında işbirliğimizi ilerletirken ortak çıkarlar temelinde ve bütüncül bir strateji ile çalışmaktayız" diyen Fidan, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Ayrıca bölgesel bağlantısallık ve lojistik yolları ile ilgili kalkınma konuları ile ilgili de görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade eden Fidan konuşmasını, "Bilhassa İsrail’in Gazze’ye saldırısını ve tüm dünyanın gözleri önünde devam edecen acımasız katliamı da hassasiyetle değerlendirdik" cümleleriyle sonlandırdı.Fidan, Ankara'ya yaptığı ziyaretten dolayı mevkidaşına teşekkür ederek ilk fırsatta Azerbaycan'ı yeniden ziyaret edeceğini söyledi.'Azerbaycan ile Türkiye'nin tutumu birdir'Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan ile Türkiye'nin koordineli şekilde hareket ettiğini belirterek, "Azerbaycan ile Türkiye'nin tutumu birdir. Bu, karşılıklı destek, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkileridir. Böyle de devam edecektir" dedi.Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Bayramov, Fidan'la Türkiye-Azerbaycan ilişkileri üzerine kapsamlı fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.Bayramov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 2023'te 8 milyar dolar olduğunu, 2024'te de olumlu dinamiğin devam ettiğini kaydetti. Enerji alanındaki iş birliğinin de önemli olduğunu vurgulayan Bayramov, "Azerbaycan ile Türkiye'nin enerji alanındaki işbirliği sadece iki ülkeye katkı sunmakla kalmadı, Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdi" diye konuştu.Bayramov, Iğdır-Nahçıvan-Kars Doğal Gaz Boru Hattı'nın yakında tamamlanacağını ve projenin iki ülkeye ek olanaklar sağlayacağını belirtti.Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının yıllık kapasitesinin 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarıldığını bildiren Bayramov, bunun taşımalara olumlu katkı sağlayacağını söyledi.Bayramov, Bakü'de yeni kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ne öğrenci kabulünün tamamlandığını, üniversitenin yeni eğitim yılında ilk öğrencilerini karşılayacağını bildirdi.2. Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin nasıl benzersiz olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Bayramov, "Ülkemiz için tarihi öneme sahip bu dönemde kardeş ülkenin Cumhurbaşkanından sade vatandaşına kadar biz Azerbaycan'a tam desteğinin şahidi olduk. Bu siyasi ve manevi destek gücümüze güç kattı, Azerbaycan halkına moral verdi" dedi.'Karabağ Zaferi Güney Kafkasya'da yeni olanaklar açtı'Bayramov, Karabağ'ın yeniden kurulmasında da Türkiye'nin Azerbaycan'la birlikte olduğunu, orada en fazla proje gerçekleştiren şirketlerin Türk şirketleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:
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türkiye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, ceyhun bayramov, türkiye-azerbaycan ilişkileri, basın toplantısı, şuşa beyannamesi, recep tayyip erdoğan, ilham aliyev
türkiye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, ceyhun bayramov, türkiye-azerbaycan ilişkileri, basın toplantısı, şuşa beyannamesi, recep tayyip erdoğan, ilham aliyev

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye ve Azerbaycan daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket etmiştir

20:00 27.08.2024 (güncellendi: 20:16 27.08.2024)
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile ortak basın toplantısında konuştu
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile ortak basın toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© AA / Arda Küçükkaya
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Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Azerbaycan'ın daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, iki ülkenin bundan sonra da iyi günde kötü günde birlikte olmaya devam edeceğini söyledi.
Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tarih, kültür, dil ve kimlik temelleri üzerinde yükselen ve dünyada başka bir benzeri olmayan kardeşlik ilişkilerine sahip olduğunun altını çizen Fidan, "Her iki ülke de daima bir millet iki millet anlayışıyla hareket etmiştir. Birbirlerinin hem sevincini hem kederini paylaşmıştır. Bundan sonra da iyi günde ve kötü günde birlikte olmaya devam edecektir. Bu anlayış doğrultusunda Karabağ’da 30 yılı aşkın süre devam eden haksız işgal döneminde Türkiye, sarsılmaz bir şekilde kardeş Azerbaycan'ın yanında durmuştur. Bundan sonra da sarsılmaz bir şekilde durmaya devam edecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev’in 15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Şuşa Beyannamesi ile Ankara ve Bakü arasındaki münasebetlerin müttefiklik seviyesine yükseldiğini belirten Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da ileriye götürülmesi için çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü vurguladı.
Görüşmeye ilişkin açıklamasında Fidan, ilişkilerin kapsamlı bir şekilde ele alındığını ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade ederek ekonomik münasebetlerin geldiği noktadan memnuniyet duyduklarının altını çizdi.
"Enerji alanında işbirliğimizi ilerletirken ortak çıkarlar temelinde ve bütüncül bir strateji ile çalışmaktayız" diyen Fidan, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Bugünkü görüşmelerimizde Hüney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın bir an önce tesis edilmesi yönündeki ortak temennimizi bir kez daha teyit ettik. Bu kapsamda Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecinde kaydedilen gelişmeleri değerlendirdik. Ayrıca bölgesel ve küresel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal çalışmalarının güçlendirilmesi için daha neler yapılabilir, o konuda bazı görüşlerimizi paylaştık.
Ayrıca bölgesel bağlantısallık ve lojistik yolları ile ilgili kalkınma konuları ile ilgili de görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade eden Fidan konuşmasını, "Bilhassa İsrail’in Gazze’ye saldırısını ve tüm dünyanın gözleri önünde devam edecen acımasız katliamı da hassasiyetle değerlendirdik" cümleleriyle sonlandırdı.
Fidan, Ankara'ya yaptığı ziyaretten dolayı mevkidaşına teşekkür ederek ilk fırsatta Azerbaycan'ı yeniden ziyaret edeceğini söyledi.

'Azerbaycan ile Türkiye'nin tutumu birdir'

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan ile Türkiye'nin koordineli şekilde hareket ettiğini belirterek, "Azerbaycan ile Türkiye'nin tutumu birdir. Bu, karşılıklı destek, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkileridir. Böyle de devam edecektir" dedi.
Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Bayramov, Fidan'la Türkiye-Azerbaycan ilişkileri üzerine kapsamlı fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.
Bayramov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 2023'te 8 milyar dolar olduğunu, 2024'te de olumlu dinamiğin devam ettiğini kaydetti. Enerji alanındaki iş birliğinin de önemli olduğunu vurgulayan Bayramov, "Azerbaycan ile Türkiye'nin enerji alanındaki işbirliği sadece iki ülkeye katkı sunmakla kalmadı, Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdi" diye konuştu.
Bayramov, Iğdır-Nahçıvan-Kars Doğal Gaz Boru Hattı'nın yakında tamamlanacağını ve projenin iki ülkeye ek olanaklar sağlayacağını belirtti.
Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının yıllık kapasitesinin 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarıldığını bildiren Bayramov, bunun taşımalara olumlu katkı sağlayacağını söyledi.
Bayramov, Bakü'de yeni kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ne öğrenci kabulünün tamamlandığını, üniversitenin yeni eğitim yılında ilk öğrencilerini karşılayacağını bildirdi.
2. Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin nasıl benzersiz olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Bayramov, "Ülkemiz için tarihi öneme sahip bu dönemde kardeş ülkenin Cumhurbaşkanından sade vatandaşına kadar biz Azerbaycan'a tam desteğinin şahidi olduk. Bu siyasi ve manevi destek gücümüze güç kattı, Azerbaycan halkına moral verdi" dedi.

'Karabağ Zaferi Güney Kafkasya'da yeni olanaklar açtı'

Bayramov, Karabağ'ın yeniden kurulmasında da Türkiye'nin Azerbaycan'la birlikte olduğunu, orada en fazla proje gerçekleştiren şirketlerin Türk şirketleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Karabağ Zaferi Güney Kafkasya'da yeni olanaklar açtı. Bölgede sürdürülebilir barış için tarihi şans mevcuttur. Barış müzakerelerinde olumlu gelişmeler var. Taslak metnin büyük kısmı üzerinde mutabakat sağlandı. Fakat hala Ermenistan anayasasında ve bazı hukuki belgelerinde Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları bulunuyor. Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı da toprak iddiaları bulunuyor. Barış sürecinin önündeki en büyük engel Ermenistan'ın ülkelerimize karşı toprak iddialarıdır. Diğer taraftan Ermenistan hızla silahlanıyor. Bazı ülkeler Ermenistan'ı silahlandırıyor. Bu çok yanlış politikadır. Bu politika bölgemiz için tehdit kaynağıdır. Tüm bu süreçleri izliyoruz. Bu gelişmelerle ilgili tüm işler Azerbaycan ile Türkiye arasında koordineli şekilde hayata geçiriliyor. Azerbaycan ile Türkiye'nin tutumu birdir. Bu, karşılıklı destek, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkileridir. Böyle de devam edecektir. Ülkelerimizin bu politikaları bölgeye barış, huzur ve istikrar getirecektir.

Putin - Paşinyan Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
DÜNYA
Putin, Paşinyan ile Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini görüştü
23 Ağustos, 14:12
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