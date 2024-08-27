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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/dinyeperi-gecmeye-calisan-ukraynali-sabotaj-grubunun-puskurtuldugu-anin-goruntuleri-paylasildi-1087302527.html
Dinyeper’i geçmeye çalışan Ukraynalı sabotaj grubunun püskürtüldüğü anın görüntüleri paylaşıldı
Dinyeper’i geçmeye çalışan Ukraynalı sabotaj grubunun püskürtüldüğü anın görüntüleri paylaşıldı
Sputnik Türkiye
Aralarında yabancı militanların da bulunduğu Ukraynalı sabotaj grubunun 9 Ağustos sabahı Dinyeper Nehrini geçerek Kinburun Yarımadasına çıkarma yapma... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T07:35+0300
2024-08-27T08:58+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Denpr Askeri Grubu’na bağlı anti-tank timinin Herson Bölgesi’nin Dinyeper Nehri’nin sol yakasındaki Kinburun Yarımadası’na Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun çıkarma yapmasını engelleyerek iki çıkarma teknesini imha ettiği ve 10’dan fazla Ukraynalı askeri öldürdüğü ifade edildi.Açıklamada, 9 Ağustos sabah erken saatlerde Rus askerlerin hava keşif araçlarının yardımıyla Ukrayna ordusunun Oçakov yönünden Kinburun Yarımadası’na doğru ilerleyen çıkarma teknelerini tespit ettiği belirtildi.İnsansız hava araçları (İHA) ile çekilen görüntülerde, düşmanın çıkarma sırasında, bomba yüklü tekneyi patlatarak kıyının bir kısmını mayınlardan temizlemeyi başardığı görülüyor. Güdümlü füzeyle Ukrayna ordusunun ilk grubu yok ediliyor, ardından çıkan silahlı çatışmada Rus askerler sabotajcıların geriye kalan kısmını da etkisiz hale getiriyor.‘Aralarında Polonyalı militanlar da vardı’Anti-tank timinin ‘Nastroyeniye’ kod adlı komutanı, Sputnik’e açıklamasında, Kinburun Yarımadası’nda yok edilen sabotaj grubu içinde Polonya vatandaşlarının da bulunduğunu anlattı.Komutan, “Polonyalı askerler de dahil olmak üzere yabancılar vardı. Üzerlerinde şivronlar bulundu, üzerlerinde belgeler ve rozet şeklinde özel işaretler vardı. Tüm dövmeler, çok fazla Nazi sembolü vardı. Gamalı haç, SS simgesi çizilmişti. Kullandıkları silahlar arasında, ABD yapımı tüfekler ve makineli tüfekler vardı. Yanlarında ithal taarruz tipi el bombaları vardı” şeklinde konuştu.Düşmanın saldırıya yoğun topçu ateşiyle başladığını anlatan ‘Nastroyeniye’, düşmanın bu yoğun topçu ateşi koşullarında Rus askerlerin kendi araçlarını hazır duruma getirdiğini ve deniz araçları ortaya çıkınca çıkarma girişimini püskürtme çalışmalarına başladığını belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Ağustos açıklamasında, Ukrayna Deniz Kuvveteleri Özel Deniz Hareket Merkezi’ne bağlı sabotaj ve keşif grubunun Dinyeper Nehirini geçerek Kinburun Yarımadasına çıkarma yapma girişiminin engellendiği bildirilmişti. Çıkarma yapmaya çalışan 16 Ukraynalı askerin 12’sinin öldürüldüğü belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/natoya-ait-zirhli-araclar-mezarligi-kievin-kursk-saldirisinda-imha-edilen-batinin-silah-1087295352.html
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Kinburun Koyu’na çıkarma yapmaya çalışan Ukrayna ordusu etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Kinburun Koyu’na çıkarma yapmaya çalışan Ukrayna ordusu etkisiz hale getirildi
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, herson, dinyeper nehri, ukrayna, ukrayna ordusu, çıkarma, sabotaj, püskürtme, polonya, paralı asker, militan
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, herson, dinyeper nehri, ukrayna, ukrayna ordusu, çıkarma, sabotaj, püskürtme, polonya, paralı asker, militan

Dinyeper’i geçmeye çalışan Ukraynalı sabotaj grubunun püskürtüldüğü anın görüntüleri paylaşıldı

07:35 27.08.2024 (güncellendi: 08:58 27.08.2024)
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Aralarında yabancı militanların da bulunduğu Ukraynalı sabotaj grubunun 9 Ağustos sabahı Dinyeper Nehrini geçerek Kinburun Yarımadasına çıkarma yapma girişiminin engellendiği anın İHA çekimi görüntüleri yayınlandı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Denpr Askeri Grubu’na bağlı anti-tank timinin Herson Bölgesi’nin Dinyeper Nehri’nin sol yakasındaki Kinburun Yarımadası’na Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun çıkarma yapmasını engelleyerek iki çıkarma teknesini imha ettiği ve 10’dan fazla Ukraynalı askeri öldürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, 9 Ağustos sabah erken saatlerde Rus askerlerin hava keşif araçlarının yardımıyla Ukrayna ordusunun Oçakov yönünden Kinburun Yarımadası’na doğru ilerleyen çıkarma teknelerini tespit ettiği belirtildi.
İnsansız hava araçları (İHA) ile çekilen görüntülerde, düşmanın çıkarma sırasında, bomba yüklü tekneyi patlatarak kıyının bir kısmını mayınlardan temizlemeyi başardığı görülüyor. Güdümlü füzeyle Ukrayna ordusunun ilk grubu yok ediliyor, ardından çıkan silahlı çatışmada Rus askerler sabotajcıların geriye kalan kısmını da etkisiz hale getiriyor.

‘Aralarında Polonyalı militanlar da vardı’

Anti-tank timinin ‘Nastroyeniye’ kod adlı komutanı, Sputnik’e açıklamasında, Kinburun Yarımadası’nda yok edilen sabotaj grubu içinde Polonya vatandaşlarının da bulunduğunu anlattı.
Komutan, “Polonyalı askerler de dahil olmak üzere yabancılar vardı. Üzerlerinde şivronlar bulundu, üzerlerinde belgeler ve rozet şeklinde özel işaretler vardı. Tüm dövmeler, çok fazla Nazi sembolü vardı. Gamalı haç, SS simgesi çizilmişti. Kullandıkları silahlar arasında, ABD yapımı tüfekler ve makineli tüfekler vardı. Yanlarında ithal taarruz tipi el bombaları vardı” şeklinde konuştu.
Düşmanın saldırıya yoğun topçu ateşiyle başladığını anlatan ‘Nastroyeniye’, düşmanın bu yoğun topçu ateşi koşullarında Rus askerlerin kendi araçlarını hazır duruma getirdiğini ve deniz araçları ortaya çıkınca çıkarma girişimini püskürtme çalışmalarına başladığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Ağustos açıklamasında, Ukrayna Deniz Kuvveteleri Özel Deniz Hareket Merkezi’ne bağlı sabotaj ve keşif grubunun Dinyeper Nehirini geçerek Kinburun Yarımadasına çıkarma yapma girişiminin engellendiği bildirilmişti. Çıkarma yapmaya çalışan 16 Ukraynalı askerin 12’sinin öldürüldüğü belirtilmişti.
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