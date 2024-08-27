https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/datcada-36-buyuklugunde-deprem-1087298987.html
Datça'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Datça'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, saat 01.10'da Muğla Datça'da 3.6 büyüklüğünde deprem olduğu bilgisini paylaştı. Depremin derinliği 12.54 kilometre olarak belirlendi. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T01:22+0300
2024-08-27T01:22+0300
2024-08-27T01:36+0300
türkiye
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datça
akdeniz
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Datça ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Saat 01.10'da yaşanan depremin derinliğinin 12.54 kilometre olduğu bilgisi verildi.
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deprem, afad, datça, akdeniz
Datça'da 3.6 büyüklüğünde deprem
01:22 27.08.2024 (güncellendi: 01:36 27.08.2024)
AFAD, saat 01.10'da Muğla Datça'da 3.6 büyüklüğünde deprem olduğu bilgisini paylaştı. Depremin derinliği 12.54 kilometre olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Datça ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 01.10'da yaşanan depremin derinliğinin 12.54 kilometre olduğu bilgisi verildi.