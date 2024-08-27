https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/cumhur-ittifaki-protokolu-ile-sahneye-cikmadilar-denmisti-kuvvet-komutanlari-icin-resmi-aciklama-1087311017.html

'Cumhur ittifakı protokolü ile sahneye çıkmadılar' denmişti: Kuvvet komutanları için resmi açıklama geldi

'Cumhur ittifakı protokolü ile sahneye çıkmadılar' denmişti: Kuvvet komutanları için resmi açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Muş'ta düzenlenen 'Malazgirt Zaferi' programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından protokolle birlikte poz vermeye davet edilen kuvvet komutanları... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T11:22+0300

2024-08-27T11:22+0300

2024-08-27T12:35+0300

politika

protokol

protokol krizi

protokol süresi

asker

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.DMM: Sahnenin uzunluğu nedeniyle görüntüler kaydedilirken kadrajın dışında kaldılarCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliğindeki konuşmasının ardından, protokolün sahneye davet edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:Bakanlık kaynakları: Kalabalık nedeniyle sahneye geç çıktılarDiğer yandan Habertürk'e konuşan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise anonstan sonra kuvvet komutanlarının kalabalık nedeniyle sahneye geç çıktıklarını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/abdulkadir-selvi-iran-israil-savasi-cikmayacak-1087308523.html

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protokol, protokol krizi, protokol süresi, asker