https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/cumhur-ittifaki-protokolu-ile-sahneye-cikmadilar-denmisti-kuvvet-komutanlari-icin-resmi-aciklama-1087311017.html
'Cumhur ittifakı protokolü ile sahneye çıkmadılar' denmişti: Kuvvet komutanları için resmi açıklama geldi
'Cumhur ittifakı protokolü ile sahneye çıkmadılar' denmişti: Kuvvet komutanları için resmi açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Muş'ta düzenlenen 'Malazgirt Zaferi' programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından protokolle birlikte poz vermeye davet edilen kuvvet komutanları... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T11:22+0300
2024-08-27T11:22+0300
2024-08-27T12:35+0300
politika
protokol
protokol krizi
protokol süresi
asker
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.DMM: Sahnenin uzunluğu nedeniyle görüntüler kaydedilirken kadrajın dışında kaldılarCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliğindeki konuşmasının ardından, protokolün sahneye davet edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:Bakanlık kaynakları: Kalabalık nedeniyle sahneye geç çıktılarDiğer yandan Habertürk'e konuşan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise anonstan sonra kuvvet komutanlarının kalabalık nedeniyle sahneye geç çıktıklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/abdulkadir-selvi-iran-israil-savasi-cikmayacak-1087308523.html
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protokol, protokol krizi, protokol süresi, asker
protokol, protokol krizi, protokol süresi, asker
'Cumhur ittifakı protokolü ile sahneye çıkmadılar' denmişti: Kuvvet komutanları için resmi açıklama geldi
11:22 27.08.2024 (güncellendi: 12:35 27.08.2024)
Muş'ta düzenlenen 'Malazgirt Zaferi' programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından protokolle birlikte poz vermeye davet edilen kuvvet komutanları sahneye çıkmadığı' iddia edilmişti. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, anonstan sonra kuvvet komutanlarının kalabalık nedeniyle sahneye geç çıktıkları belirtildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
DMM: Sahnenin uzunluğu nedeniyle görüntüler kaydedilirken kadrajın dışında kaldılar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliğindeki konuşmasının ardından, protokolün sahneye davet edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
“Kuvvet komutanlarımızın da sahneye çıktığı, ancak sahnenin uzunluğu nedeniyle görüntüler kaydedilirken kadrajın dışında kaldıkları tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”
Bakanlık kaynakları: Kalabalık nedeniyle sahneye geç çıktılar
Diğer yandan Habertürk'e konuşan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise anonstan sonra kuvvet komutanlarının kalabalık nedeniyle sahneye geç çıktıklarını belirtti.