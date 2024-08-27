https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/cin-uc-ulke-rusyaya-yonelik-saldirilarda-bati-yapimi-silahin-kullanilmasindan-endiseli-1087304977.html

Çin: 'Üç ülke Rusya'ya yönelik saldırılarda Batı yapımı silahın kullanılmasından endişeli'

Çin: 'Üç ülke Rusya'ya yönelik saldırılarda Batı yapımı silahın kullanılmasından endişeli'

Sputnik Türkiye

Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna'nın Rusya topraklarına saldırılarda Batı yapımı silah kullanması yönündeki koşulların sürekli... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T09:06+0300

2024-08-27T09:06+0300

2024-08-27T09:10+0300

ukrayna krizi

çin

brezilya

güney afrika

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silah

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28 Haziran – 7 Ağustos’ta Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya’yı ziyaret ederek bu ülkelerin yetkilileriyle Ukrayna krizinin çözümünü görüşen Li, ‘mekik diplomasisinin’ dördüncü turunun sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında şu bilgiyi paylaştı:“Savaş alanındaki̇ son durum bu endişeleri doğruluyor” diyen Çinli diplomat, tüm tarafların aynı zamanda çatışmanın tırmanma ve coğrafyasının genişleme riskinden de endişe duyduğunu ekledi.Daha önce Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 21 Ağustos açıklamasında, Ukrayna’nın Rusya topraklarına Batı yapımı silahlarla saldırı düzenlenmesine uygulanan yasağının kaldırılmasının “barışı koruma çabalarını kolaylaştıracağını” iddia etmişti.Aynı gün Ukrayna ordusu, Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde Rus birliklerin oluşturduğu duba köprülerine yönelik HIMARS çoklu roketatarlardan saldırı düzenlemişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk saldırılarında HIMARS kullandığını açıklamıştı. Rus ordusunun bu türden üç sistemi imha ettiği belirtilmişti.Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nde ABD yapımı diğer silah türlerini de kullandığı tespit edilmişti. Rus güçlerin bu silahları aktif olarak imha ettiği bildirilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Kursk saldırılarının Batı’nın izni ve aktif desteği ile gerçekleştirildiğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/dinyeperi-gecmeye-calisan-ukraynali-sabotaj-grubunun-puskurtuldugu-anin-goruntuleri-paylasildi-1087302527.html

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