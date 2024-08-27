https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/cin-uc-ulke-rusyaya-yonelik-saldirilarda-bati-yapimi-silahin-kullanilmasindan-endiseli-1087304977.html
Çin: 'Üç ülke Rusya'ya yönelik saldırılarda Batı yapımı silahın kullanılmasından endişeli'
Çin: 'Üç ülke Rusya'ya yönelik saldırılarda Batı yapımı silahın kullanılmasından endişeli'
Sputnik Türkiye
Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna'nın Rusya topraklarına saldırılarda Batı yapımı silah kullanması yönündeki koşulların sürekli... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T09:06+0300
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28 Haziran – 7 Ağustos’ta Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya’yı ziyaret ederek bu ülkelerin yetkilileriyle Ukrayna krizinin çözümünü görüşen Li, ‘mekik diplomasisinin’ dördüncü turunun sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında şu bilgiyi paylaştı:“Savaş alanındaki̇ son durum bu endişeleri doğruluyor” diyen Çinli diplomat, tüm tarafların aynı zamanda çatışmanın tırmanma ve coğrafyasının genişleme riskinden de endişe duyduğunu ekledi.Daha önce Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 21 Ağustos açıklamasında, Ukrayna’nın Rusya topraklarına Batı yapımı silahlarla saldırı düzenlenmesine uygulanan yasağının kaldırılmasının “barışı koruma çabalarını kolaylaştıracağını” iddia etmişti.Aynı gün Ukrayna ordusu, Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde Rus birliklerin oluşturduğu duba köprülerine yönelik HIMARS çoklu roketatarlardan saldırı düzenlemişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk saldırılarında HIMARS kullandığını açıklamıştı. Rus ordusunun bu türden üç sistemi imha ettiği belirtilmişti.Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nde ABD yapımı diğer silah türlerini de kullandığı tespit edilmişti. Rus güçlerin bu silahları aktif olarak imha ettiği bildirilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Kursk saldırılarının Batı’nın izni ve aktif desteği ile gerçekleştirildiğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/dinyeperi-gecmeye-calisan-ukraynali-sabotaj-grubunun-puskurtuldugu-anin-goruntuleri-paylasildi-1087302527.html
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çin, brezilya, güney afrika, endonezya, ukrayna, rusya, batı, abd, silah, kursk, kursk bölgesi, mekik diplomasisi, avrupa birliği, josep borrell, himars, rusya savunma bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
çin, brezilya, güney afrika, endonezya, ukrayna, rusya, batı, abd, silah, kursk, kursk bölgesi, mekik diplomasisi, avrupa birliği, josep borrell, himars, rusya savunma bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
Çin: 'Üç ülke Rusya'ya yönelik saldırılarda Batı yapımı silahın kullanılmasından endişeli'
09:06 27.08.2024 (güncellendi: 09:10 27.08.2024)
Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna'nın Rusya topraklarına saldırılarda Batı yapımı silah kullanması yönündeki koşulların sürekli gevşetilmesinden Brezilya, Endonezya ve Güney Afrika’nın da endişe duyduğunu belirtti.
28 Haziran – 7 Ağustos’ta Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya’yı ziyaret ederek bu ülkelerin yetkilileriyle Ukrayna krizinin çözümünü görüşen Li, ‘mekik diplomasisinin’ dördüncü turunun sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında şu bilgiyi paylaştı:
Tüm taraflar, Batı'nın tedarik ettiği silahlarla Rusya topraklarına saldırı düzenlenmesi için getirdiği taleplerini sürekli yumuşatmasından endişe duyuyor.
“Savaş alanındaki̇ son durum bu endişeleri doğruluyor” diyen Çinli diplomat, tüm tarafların aynı zamanda çatışmanın tırmanma ve coğrafyasının genişleme riskinden de endişe duyduğunu ekledi.
Daha önce Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 21 Ağustos açıklamasında, Ukrayna’nın Rusya topraklarına Batı yapımı silahlarla saldırı düzenlenmesine uygulanan yasağının kaldırılmasının “barışı koruma çabalarını kolaylaştıracağını” iddia etmişti.
Aynı gün Ukrayna ordusu, Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde Rus birliklerin oluşturduğu duba köprülerine yönelik HIMARS çoklu roketatarlardan saldırı düzenlemişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk saldırılarında HIMARS kullandığını açıklamıştı. Rus ordusunun bu türden üç sistemi imha ettiği belirtilmişti.
Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nde ABD yapımı diğer silah türlerini de kullandığı tespit edilmişti. Rus güçlerin bu silahları aktif olarak imha ettiği bildirilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Kursk saldırılarının Batı’nın izni ve aktif desteği ile gerçekleştirildiğini dile getirmişti.