https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-eskiden-turkiye-daha-mureffehti-diyenleri-uluslararasi-kurumlar-1087344024.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Eskiden Türkiye daha müreffehti' diyenleri uluslararası kurumlar yalanlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Eskiden Türkiye daha müreffehti' diyenleri uluslararası kurumlar yalanlıyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Eskiden Türkiye daha müreffehti' diyenleri uluslararası kurumların hesapladığı... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T22:24+0300

2024-08-27T22:24+0300

2024-08-27T22:24+0300

politika

cevdet yılmaz

gsyh

gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz kişi başına düşen GSYH artışı oranlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Eskiden Türkiye daha müreffehti' diyenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamların yalanladığını dile getirdi.Yılmaz açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Yılmaz paylaşımını, "Siyasi istikrar içinde enflasyonla mücadelemizi başarıya ulaştırmaya, yüksek katma değerli üretimle büyümeye ve sosyal refahı artırmaya kararlıyız" cümlesiyle sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/bakan-yumakli-eski-turkiyede-cocugunun-okudugu-okulun-bahcesine-basortulu-anneler-giremiyordu-1087221548.html

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Sputnik Türkiye

cevdet yılmaz, gsyh, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)