https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-eskiden-turkiye-daha-mureffehti-diyenleri-uluslararasi-kurumlar-1087344024.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Eskiden Türkiye daha müreffehti' diyenleri uluslararası kurumlar yalanlıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Eskiden Türkiye daha müreffehti' diyenleri uluslararası kurumlar yalanlıyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Eskiden Türkiye daha müreffehti' diyenleri uluslararası kurumların hesapladığı... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T22:24+0300
2024-08-27T22:24+0300
2024-08-27T22:24+0300
politika
cevdet yılmaz
gsyh
gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz kişi başına düşen GSYH artışı oranlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Eskiden Türkiye daha müreffehti' diyenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamların yalanladığını dile getirdi.Yılmaz açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Yılmaz paylaşımını, "Siyasi istikrar içinde enflasyonla mücadelemizi başarıya ulaştırmaya, yüksek katma değerli üretimle büyümeye ve sosyal refahı artırmaya kararlıyız" cümlesiyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/bakan-yumakli-eski-turkiyede-cocugunun-okudugu-okulun-bahcesine-basortulu-anneler-giremiyordu-1087221548.html
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cevdet yılmaz, gsyh, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
cevdet yılmaz, gsyh, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Eskiden Türkiye daha müreffehti' diyenleri uluslararası kurumlar yalanlıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Eskiden Türkiye daha müreffehti' diyenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamların yalanladığını belirterek, Türkiye'nin 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışının yüzde 257 olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz kişi başına düşen GSYH artışı oranlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Eskiden Türkiye daha müreffehti' diyenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamların yalanladığını dile getirdi.
Yılmaz açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen GSYH'nın (SAGP) artışı, Türkiye yüzde 257, Polonya yüzde 242, Rusya yüzde 161, Almanya yüzde 110, Hollanda yüzde 105, Fransa yüzde 90, İspanya yüzde 88, İngiltere yüzde 85, İtalya yüzde 72. Buna kalkınma farkını azaltma veya yakınsama (convergance) deniyor. Ülkemizin son yirmi yılda sağladığı başarının özet bir göstergesi.
Yılmaz paylaşımını, "Siyasi istikrar içinde enflasyonla mücadelemizi başarıya ulaştırmaya, yüksek katma değerli üretimle büyümeye ve sosyal refahı artırmaya kararlıyız" cümlesiyle sonlandırdı.