https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/birinci-siniflar-icin-uyum-haftasi-2-eylulde-basliyor-1087299437.html
Birinci sınıflar için uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor
Birinci sınıflar için uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor
Sputnik Türkiye
Birinci sınıflar ve okul öncesi grubu için gerçekleştirilen uyum haftası 2 Eylül'de başlayacak. Peki, aileler nelere dikkat etmeli? 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T02:32+0300
2024-08-27T02:32+0300
2024-08-27T02:33+0300
yaşam
birinci sınıf
okul öncesi eğitim
eğitim
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
ders
okul
ilkokul
çocuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/11/1075546356_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35f42eac8bb3b71312fe355edbb3f403.jpg
Okula yeni başlayacak olan okul öncesi grubu ve birinci sınıflar için uyum haftası kapsamında ders zili 2 Eylül'de çalacak. Okula yeni başlayacak öğrencilerin okul ortamına alışmaları, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımaları için yapılan uyum haftasında velilerin desteği de büyük önem taşıyor.Uzmanlar, okula başlamak üzere olan çocukların velilerine büyük görev düştüğünü belirtirken, yalnız bırakmamaya özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erten Gökçe, "Anne babalar, çocuklarının yanında olmalı ve onlarla konuşmalılar. 'Artık okula başlıyorsun, senin için yepyeni ve güzel bir dönem başlıyor. Oyunların ve çalışmaların olacak, biz de senin hep yanında olacağız’ şeklinde çocukları cesaretlendirip teşvik etmeliler" dedi.Kayıt yaptırılan okul, okullar açılmadan önce gezilmeliAnne ve babaların, çocuklarını kaydettikleri okulu, uyum haftası başlamadan önce çocukları ile birlikte gezmelerinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Gökçe, "Anne babalar, çocukları ile birlikte okulları gezsinler, sınıfları görsünler. Hatta aile bireylerinden biriyle sınıfta bir süre bile oturabilirler" ifadelerini kullandı.Okuldan her geldiğinde gününü anlatmasını isteyinAilelerin, çocuklarının deneyimlerini paylaşmalarını istemek gerektiğini belirten Gökçe, "Arkadaşlarınla birlikte oynayacak, eğlenecek ve güzel vakit geçireceksin. Her gün okuldan geldiğinde uyum süreci sonrası biraz anlatmasını isteyin. Bu olgular, çocuğun kısa sürede okula alışmasını sağlayacaktır" şeklinde tavsiyelerde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/meb-kitap-ve-kirtasiye-icin-fahis-fiyat-isteyen-ozel-okullara-yonelik-inceleme-baslatti-1087186280.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/11/1075546356_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c4ace34e8f85a5a46e3fc77875f0f8a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ilkokullar ne zaman açılıyor, ilkokul 1 sınıflar ne zaman okula başlayacak, ilkokul haberleri, ilkokul 1 sınıflar ne zaman açılıyor, ilkokul birinci sınıf, ilkokul 1 sınıflar ne zaman açılacak, ilkokul, ilkokullar ne zaman açılacak, ilkokul ne zaman açılıyor 2024, ilkokula başlama yaşı, birinci sınıflar, birinci sınıf haberleri, birinci sınıflar ne zaman okula başlıyor, birinci sınıflar ne zaman açılacak, birinci sınıflar okula ne zaman başlayacak, okullar ne zaman açılacak 2024, okullar ne zaman açılacak 2024 birinci sınıf, okullar ne zaman açılıyor birinci sınıf
ilkokullar ne zaman açılıyor, ilkokul 1 sınıflar ne zaman okula başlayacak, ilkokul haberleri, ilkokul 1 sınıflar ne zaman açılıyor, ilkokul birinci sınıf, ilkokul 1 sınıflar ne zaman açılacak, ilkokul, ilkokullar ne zaman açılacak, ilkokul ne zaman açılıyor 2024, ilkokula başlama yaşı, birinci sınıflar, birinci sınıf haberleri, birinci sınıflar ne zaman okula başlıyor, birinci sınıflar ne zaman açılacak, birinci sınıflar okula ne zaman başlayacak, okullar ne zaman açılacak 2024, okullar ne zaman açılacak 2024 birinci sınıf, okullar ne zaman açılıyor birinci sınıf
Birinci sınıflar için uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor
02:32 27.08.2024 (güncellendi: 02:33 27.08.2024)
Birinci sınıflar ve okul öncesi grubu için gerçekleştirilen uyum haftası 2 Eylül'de başlayacak. Peki, aileler nelere dikkat etmeli?
Okula yeni başlayacak olan okul öncesi grubu ve birinci sınıflar için uyum haftası kapsamında ders zili 2 Eylül'de çalacak.
Okula yeni başlayacak öğrencilerin okul ortamına alışmaları, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımaları için yapılan uyum haftasında velilerin desteği de büyük önem taşıyor.
Uzmanlar, okula başlamak üzere olan çocukların velilerine büyük görev düştüğünü belirtirken, yalnız bırakmamaya özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erten Gökçe, "Anne babalar, çocuklarının yanında olmalı ve onlarla konuşmalılar. 'Artık okula başlıyorsun, senin için yepyeni ve güzel bir dönem başlıyor. Oyunların ve çalışmaların olacak, biz de senin hep yanında olacağız’ şeklinde çocukları cesaretlendirip teşvik etmeliler" dedi.
Kayıt yaptırılan okul, okullar açılmadan önce gezilmeli
Anne ve babaların, çocuklarını kaydettikleri okulu, uyum haftası başlamadan önce çocukları ile birlikte gezmelerinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Gökçe, "Anne babalar, çocukları ile birlikte okulları gezsinler, sınıfları görsünler. Hatta aile bireylerinden biriyle sınıfta bir süre bile oturabilirler" ifadelerini kullandı.
Okuldan her geldiğinde gününü anlatmasını isteyin
Ailelerin, çocuklarının deneyimlerini paylaşmalarını istemek gerektiğini belirten Gökçe, "Arkadaşlarınla birlikte oynayacak, eğlenecek ve güzel vakit geçireceksin. Her gün okuldan geldiğinde uyum süreci sonrası biraz anlatmasını isteyin. Bu olgular, çocuğun kısa sürede okula alışmasını sağlayacaktır" şeklinde tavsiyelerde bulundu.