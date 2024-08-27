https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/birinci-siniflar-icin-uyum-haftasi-2-eylulde-basliyor-1087299437.html

Birinci sınıflar için uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor

Birinci sınıflar için uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor

Sputnik Türkiye

Birinci sınıflar ve okul öncesi grubu için gerçekleştirilen uyum haftası 2 Eylül'de başlayacak. Peki, aileler nelere dikkat etmeli? 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T02:32+0300

2024-08-27T02:32+0300

2024-08-27T02:33+0300

yaşam

birinci sınıf

okul öncesi eğitim

eğitim

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

ders

okul

ilkokul

çocuk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/11/1075546356_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35f42eac8bb3b71312fe355edbb3f403.jpg

Okula yeni başlayacak olan okul öncesi grubu ve birinci sınıflar için uyum haftası kapsamında ders zili 2 Eylül'de çalacak. Okula yeni başlayacak öğrencilerin okul ortamına alışmaları, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımaları için yapılan uyum haftasında velilerin desteği de büyük önem taşıyor.Uzmanlar, okula başlamak üzere olan çocukların velilerine büyük görev düştüğünü belirtirken, yalnız bırakmamaya özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erten Gökçe, "Anne babalar, çocuklarının yanında olmalı ve onlarla konuşmalılar. 'Artık okula başlıyorsun, senin için yepyeni ve güzel bir dönem başlıyor. Oyunların ve çalışmaların olacak, biz de senin hep yanında olacağız’ şeklinde çocukları cesaretlendirip teşvik etmeliler" dedi.Kayıt yaptırılan okul, okullar açılmadan önce gezilmeliAnne ve babaların, çocuklarını kaydettikleri okulu, uyum haftası başlamadan önce çocukları ile birlikte gezmelerinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Gökçe, "Anne babalar, çocukları ile birlikte okulları gezsinler, sınıfları görsünler. Hatta aile bireylerinden biriyle sınıfta bir süre bile oturabilirler" ifadelerini kullandı.Okuldan her geldiğinde gününü anlatmasını isteyinAilelerin, çocuklarının deneyimlerini paylaşmalarını istemek gerektiğini belirten Gökçe, "Arkadaşlarınla birlikte oynayacak, eğlenecek ve güzel vakit geçireceksin. Her gün okuldan geldiğinde uyum süreci sonrası biraz anlatmasını isteyin. Bu olgular, çocuğun kısa sürede okula alışmasını sağlayacaktır" şeklinde tavsiyelerde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/meb-kitap-ve-kirtasiye-icin-fahis-fiyat-isteyen-ozel-okullara-yonelik-inceleme-baslatti-1087186280.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ilkokullar ne zaman açılıyor, ilkokul 1 sınıflar ne zaman okula başlayacak, ilkokul haberleri, ilkokul 1 sınıflar ne zaman açılıyor, ilkokul birinci sınıf, ilkokul 1 sınıflar ne zaman açılacak, ilkokul, ilkokullar ne zaman açılacak, ilkokul ne zaman açılıyor 2024, ilkokula başlama yaşı, birinci sınıflar, birinci sınıf haberleri, birinci sınıflar ne zaman okula başlıyor, birinci sınıflar ne zaman açılacak, birinci sınıflar okula ne zaman başlayacak, okullar ne zaman açılacak 2024, okullar ne zaman açılacak 2024 birinci sınıf, okullar ne zaman açılıyor birinci sınıf