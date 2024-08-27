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Birinci sınıflar için uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor
Birinci sınıflar için uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor
Sputnik Türkiye
Birinci sınıflar ve okul öncesi grubu için gerçekleştirilen uyum haftası 2 Eylül'de başlayacak. Peki, aileler nelere dikkat etmeli? 27.08.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
birinci sınıf
okul öncesi eğitim
eğitim
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
ders
okul
ilkokul
çocuk
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Okula yeni başlayacak olan okul öncesi grubu ve birinci sınıflar için uyum haftası kapsamında ders zili 2 Eylül'de çalacak. Okula yeni başlayacak öğrencilerin okul ortamına alışmaları, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımaları için yapılan uyum haftasında velilerin desteği de büyük önem taşıyor.Uzmanlar, okula başlamak üzere olan çocukların velilerine büyük görev düştüğünü belirtirken, yalnız bırakmamaya özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erten Gökçe, "Anne babalar, çocuklarının yanında olmalı ve onlarla konuşmalılar. 'Artık okula başlıyorsun, senin için yepyeni ve güzel bir dönem başlıyor. Oyunların ve çalışmaların olacak, biz de senin hep yanında olacağız’ şeklinde çocukları cesaretlendirip teşvik etmeliler" dedi.Kayıt yaptırılan okul, okullar açılmadan önce gezilmeliAnne ve babaların, çocuklarını kaydettikleri okulu, uyum haftası başlamadan önce çocukları ile birlikte gezmelerinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Gökçe, "Anne babalar, çocukları ile birlikte okulları gezsinler, sınıfları görsünler. Hatta aile bireylerinden biriyle sınıfta bir süre bile oturabilirler" ifadelerini kullandı.Okuldan her geldiğinde gününü anlatmasını isteyinAilelerin, çocuklarının deneyimlerini paylaşmalarını istemek gerektiğini belirten Gökçe, "Arkadaşlarınla birlikte oynayacak, eğlenecek ve güzel vakit geçireceksin. Her gün okuldan geldiğinde uyum süreci sonrası biraz anlatmasını isteyin. Bu olgular, çocuğun kısa sürede okula alışmasını sağlayacaktır" şeklinde tavsiyelerde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/meb-kitap-ve-kirtasiye-icin-fahis-fiyat-isteyen-ozel-okullara-yonelik-inceleme-baslatti-1087186280.html
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Birinci sınıflar için uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor

02:32 27.08.2024 (güncellendi: 02:33 27.08.2024)
© AA / DOĞA KOLEJİDoğa Koleji ilkokul öğrencileri farklı ülkelerden çocukların da katıldığı Harry Waters tarafından verilen İklim Krizi Hikâyesi dersine katıldı.
Doğa Koleji ilkokul öğrencileri farklı ülkelerden çocukların da katıldığı Harry Waters tarafından verilen İklim Krizi Hikâyesi dersine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© AA / DOĞA KOLEJİ
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Birinci sınıflar ve okul öncesi grubu için gerçekleştirilen uyum haftası 2 Eylül'de başlayacak. Peki, aileler nelere dikkat etmeli?
Okula yeni başlayacak olan okul öncesi grubu ve birinci sınıflar için uyum haftası kapsamında ders zili 2 Eylül'de çalacak.
Okula yeni başlayacak öğrencilerin okul ortamına alışmaları, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımaları için yapılan uyum haftasında velilerin desteği de büyük önem taşıyor.
Uzmanlar, okula başlamak üzere olan çocukların velilerine büyük görev düştüğünü belirtirken, yalnız bırakmamaya özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erten Gökçe, "Anne babalar, çocuklarının yanında olmalı ve onlarla konuşmalılar. 'Artık okula başlıyorsun, senin için yepyeni ve güzel bir dönem başlıyor. Oyunların ve çalışmaların olacak, biz de senin hep yanında olacağız’ şeklinde çocukları cesaretlendirip teşvik etmeliler" dedi.

Kayıt yaptırılan okul, okullar açılmadan önce gezilmeli

Anne ve babaların, çocuklarını kaydettikleri okulu, uyum haftası başlamadan önce çocukları ile birlikte gezmelerinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Gökçe, "Anne babalar, çocukları ile birlikte okulları gezsinler, sınıfları görsünler. Hatta aile bireylerinden biriyle sınıfta bir süre bile oturabilirler" ifadelerini kullandı.

Okuldan her geldiğinde gününü anlatmasını isteyin

Ailelerin, çocuklarının deneyimlerini paylaşmalarını istemek gerektiğini belirten Gökçe, "Arkadaşlarınla birlikte oynayacak, eğlenecek ve güzel vakit geçireceksin. Her gün okuldan geldiğinde uyum süreci sonrası biraz anlatmasını isteyin. Bu olgular, çocuğun kısa sürede okula alışmasını sağlayacaktır" şeklinde tavsiyelerde bulundu.
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