https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/berber-kuafor-ve-guzellik-salonlarinin-haftanin-bir-gunu-kapali-olmasina-iliskin-uygulamada-1087318204.html
Uygulama değişti: Berberler haftada bir gün kapalı, güzellik salonu ve kuaförler muaf
Uygulama değişti: Berberler haftada bir gün kapalı, güzellik salonu ve kuaförler muaf
Sputnik Türkiye
Berber, güzellik salonları ve kuaförlerin haftada bir gün kapatılmasına ilişkin uygulamadan güzellik salonları ve kuaförler muaf tutulacak. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T13:10+0300
2024-08-27T13:10+0300
2024-08-27T13:47+0300
türkiye
berber
kuaför
güzellik salonu
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Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdiğini ve uygulamanın 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini hatırlattı.Bakanlık, uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının, kapalı olunan günlerde düğün, nişan vb. organizasyonlar özelinde belirlenen istisnalardan yeterince faydalanamadığı ve bunun sonucunda tüketicilerin hizmet almasında zorluklar yaşandığı görüldüğü aktarıldı. Ayrıca turizm sezonunun farklı mevsimlerde yaşandığı ve ilgili işletmelerin kapanmasının turizm potansiyelini de sınırlandırabileceği değerlendirildi.Berberler kapalı kadın kuaförleri açıkBu doğrultuda bakanlık berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren haftada bir gün kapanmasına ilişkin uygulamadan kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının muaf tutulmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/ticaret-bakanligi-islem-baslatti-kasaplara-pahali-et-denetlemesi-1087185517.html
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berber, kuaför, güzellik salonu
berber, kuaför, güzellik salonu
Uygulama değişti: Berberler haftada bir gün kapalı, güzellik salonu ve kuaförler muaf
13:10 27.08.2024 (güncellendi: 13:47 27.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Berber, güzellik salonları ve kuaförlerin haftada bir gün kapatılmasına ilişkin uygulamadan güzellik salonları ve kuaförler muaf tutulacak.
Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdiğini ve uygulamanın 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini hatırlattı.
Bakanlık, uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının, kapalı olunan günlerde düğün, nişan vb. organizasyonlar özelinde belirlenen istisnalardan yeterince faydalanamadığı ve bunun sonucunda tüketicilerin hizmet almasında zorluklar yaşandığı görüldüğü aktarıldı. Ayrıca turizm sezonunun farklı mevsimlerde yaşandığı ve ilgili işletmelerin kapanmasının turizm potansiyelini de sınırlandırabileceği değerlendirildi.
Berberler kapalı kadın kuaförleri açık
Bu doğrultuda bakanlık berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren haftada bir gün kapanmasına ilişkin uygulamadan kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının muaf tutulmasına karar verdi.