https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/belcikada-hizli-tren-traktore-carpti-avrupa-baskentlerinde-tren-trafigi-aksadi-1087321922.html

Belçika'da hızlı tren traktöre çarptı, Avrupa başkentlerinde tren trafiği aksadı

Belçika'da hızlı tren traktöre çarptı, Avrupa başkentlerinde tren trafiği aksadı

Sputnik Türkiye

Yüksek hızlı tren Belçika'da traktöre çarptı, Brüksel-Londra-Amsterdam demir yolu trafiği ciddi ölçüde aksadı. Olayda 2 yolcu yaralandı. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T14:43+0300

2024-08-27T14:43+0300

2024-08-27T14:43+0300

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Fransa'nın Lille kentinden Brüksel'e giden TGV hızlı treni, sabah saatlerinde Belçika'nın Tournai kenti yakınlarında hemzemin geçitte duran bir traktörün römorkuna çarptı. Yol çalışmaları nedeniyle 1 numaralı hat yerine, daha yavaş olan 94 numaralı hatta seyreden tren, traktörün uzun mesafe sürüklenmesine neden oldu.Traktör sürücüsün atlayarak kurtulduğu kazada, 2 tren yolcusu yaralandı. Kaza nedeniyle söz konusu tren hattı süresiz kapatıldı. 120 yolcu otobüslerle tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

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hızlı tren, tren, tren kazası, tren yolu, tren seferi, tgv, belçika