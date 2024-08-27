https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/belcikada-hizli-tren-traktore-carpti-avrupa-baskentlerinde-tren-trafigi-aksadi-1087321922.html
Belçika'da hızlı tren traktöre çarptı, Avrupa başkentlerinde tren trafiği aksadı
Belçika'da hızlı tren traktöre çarptı, Avrupa başkentlerinde tren trafiği aksadı
Sputnik Türkiye
Yüksek hızlı tren Belçika'da traktöre çarptı, Brüksel-Londra-Amsterdam demir yolu trafiği ciddi ölçüde aksadı. Olayda 2 yolcu yaralandı. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T14:43+0300
2024-08-27T14:43+0300
2024-08-27T14:43+0300
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tren kazası
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Fransa'nın Lille kentinden Brüksel'e giden TGV hızlı treni, sabah saatlerinde Belçika'nın Tournai kenti yakınlarında hemzemin geçitte duran bir traktörün römorkuna çarptı. Yol çalışmaları nedeniyle 1 numaralı hat yerine, daha yavaş olan 94 numaralı hatta seyreden tren, traktörün uzun mesafe sürüklenmesine neden oldu.Traktör sürücüsün atlayarak kurtulduğu kazada, 2 tren yolcusu yaralandı. Kaza nedeniyle söz konusu tren hattı süresiz kapatıldı. 120 yolcu otobüslerle tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/polonya-yonetimi-kac-vatandasinin-ukraynada-parali-asker-olarak-savastigini-bilmiyor-1087320925.html
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hızlı tren, tren, tren kazası, tren yolu, tren seferi, tgv, belçika
hızlı tren, tren, tren kazası, tren yolu, tren seferi, tgv, belçika
Belçika'da hızlı tren traktöre çarptı, Avrupa başkentlerinde tren trafiği aksadı
Yüksek hızlı tren Belçika'da traktöre çarptı, Brüksel-Londra-Amsterdam demir yolu trafiği ciddi ölçüde aksadı. Olayda 2 yolcu yaralandı.
Fransa'nın Lille kentinden Brüksel'e giden TGV hızlı treni, sabah saatlerinde Belçika'nın Tournai kenti yakınlarında hemzemin geçitte duran bir traktörün römorkuna çarptı. Yol çalışmaları nedeniyle 1 numaralı hat yerine, daha yavaş olan 94 numaralı hatta seyreden tren, traktörün uzun mesafe sürüklenmesine neden oldu.
Traktör sürücüsün atlayarak kurtulduğu kazada, 2 tren yolcusu yaralandı. Kaza nedeniyle söz konusu tren hattı süresiz kapatıldı. 120 yolcu otobüslerle tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.