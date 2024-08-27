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SON DAKİKA | 'Cumhur ittifakı protokolü ile sahneye çıkmadılar' denmişti: Kuvvet komutanları için resmi açıklama geldi
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Bakan Kurum'dan Eğirdir Gölü için eylem planı
Bakan Kurum'dan Eğirdir Gölü için eylem planı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle su derinliği 4 metreye yakın düşen Eğirdir Gölü’ndeki alg... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
murat kurum
çevre ve şehircilik bakanlığı
eğirdir gölü
iklim değişikliği
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Bakan Kurum, ilk aşamada hayata geçirilen 9 maddelik eylem planını için "Eşsiz güzellikteki Eğirdir Gölümüze can suyu verecek eylem planımız hazır. Başta dip çamuru temizliği ve su takviyesi olmak üzere gerekli tüm adımları atacağız” açıklamasını yaptı. 2024 yılının dokuz aylık döneminde kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle daha az yağış ve daha fazla güneş ışığı alan Isparta’daki Eğirdir Gölü’nde sucul bitki popülasyonu arttı, alg patlaması yaşandı. Yağış azlığı nedeniyle gölün suları, bu yıl gözle görülür oranda çekildi. Devlet Su İşleri’nden (DSİ) alınan verilere göre Eğirdir Gölü maksimum derinliği 13.6 metre olması gerekirken 20 Ağustos itibarıyla 4 metre düşerek 9.6 metre civarında kaldı.Eylem planı kapsamında neler yapılacak?Çalışmalar kapsamında öncelikle acil müdahale olarak göl yüzeyindeki alglerin ve göl kıyısındaki ölü sucul bitkilerin özel araç ve ekipmanlarla süpürülüp tıraşlanması sağlanacak. Ardından göl tabanında dip çamuru temizliği yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/cumhur-ittifaki-protokolu-ile-sahneye-cikmadilar-denmisti-kuvvet-komutanlari-icin-resmi-aciklama-1087311017.html
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murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, eğirdir gölü, iklim değişikliği, iklim kriziyle mücadele
murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, eğirdir gölü, iklim değişikliği, iklim kriziyle mücadele

Bakan Kurum'dan Eğirdir Gölü için eylem planı

11:27 27.08.2024
© FotoğrafBakan Kurum'dan Eğirdir Gölü için eylem planı
Bakan Kurum'dan Eğirdir Gölü için eylem planı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© Fotoğraf
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle su derinliği 4 metreye yakın düşen Eğirdir Gölü’ndeki alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı eylem planı duyurdu.
Bakan Kurum, ilk aşamada hayata geçirilen 9 maddelik eylem planını için "Eşsiz güzellikteki Eğirdir Gölümüze can suyu verecek eylem planımız hazır. Başta dip çamuru temizliği ve su takviyesi olmak üzere gerekli tüm adımları atacağız” açıklamasını yaptı.
2024 yılının dokuz aylık döneminde kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle daha az yağış ve daha fazla güneş ışığı alan Isparta’daki Eğirdir Gölü’nde sucul bitki popülasyonu arttı, alg patlaması yaşandı. Yağış azlığı nedeniyle gölün suları, bu yıl gözle görülür oranda çekildi. Devlet Su İşleri’nden (DSİ) alınan verilere göre Eğirdir Gölü maksimum derinliği 13.6 metre olması gerekirken 20 Ağustos itibarıyla 4 metre düşerek 9.6 metre civarında kaldı.

Eylem planı kapsamında neler yapılacak?

Çalışmalar kapsamında öncelikle acil müdahale olarak göl yüzeyindeki alglerin ve göl kıyısındaki ölü sucul bitkilerin özel araç ve ekipmanlarla süpürülüp tıraşlanması sağlanacak. Ardından göl tabanında dip çamuru temizliği yapılacak.
Cumhur İttifakı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
POLİTİKA
'Cumhur ittifakı protokolü ile sahneye çıkmadılar' denmişti: Kuvvet komutanları için resmi açıklama geldi
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