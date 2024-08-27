https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/bakan-kurumdan-egirdir-golu-icin-eylem-plani-1087311563.html

Bakan Kurum'dan Eğirdir Gölü için eylem planı

Bakan Kurum'dan Eğirdir Gölü için eylem planı

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle su derinliği 4 metreye yakın düşen Eğirdir Gölü’ndeki alg... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T11:27+0300

2024-08-27T11:27+0300

2024-08-27T11:27+0300

türkiye

murat kurum

çevre ve şehircilik bakanlığı

eğirdir gölü

iklim değişikliği

iklim kriziyle mücadele

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Bakan Kurum, ilk aşamada hayata geçirilen 9 maddelik eylem planını için "Eşsiz güzellikteki Eğirdir Gölümüze can suyu verecek eylem planımız hazır. Başta dip çamuru temizliği ve su takviyesi olmak üzere gerekli tüm adımları atacağız” açıklamasını yaptı. 2024 yılının dokuz aylık döneminde kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle daha az yağış ve daha fazla güneş ışığı alan Isparta’daki Eğirdir Gölü’nde sucul bitki popülasyonu arttı, alg patlaması yaşandı. Yağış azlığı nedeniyle gölün suları, bu yıl gözle görülür oranda çekildi. Devlet Su İşleri’nden (DSİ) alınan verilere göre Eğirdir Gölü maksimum derinliği 13.6 metre olması gerekirken 20 Ağustos itibarıyla 4 metre düşerek 9.6 metre civarında kaldı.Eylem planı kapsamında neler yapılacak?Çalışmalar kapsamında öncelikle acil müdahale olarak göl yüzeyindeki alglerin ve göl kıyısındaki ölü sucul bitkilerin özel araç ve ekipmanlarla süpürülüp tıraşlanması sağlanacak. Ardından göl tabanında dip çamuru temizliği yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/cumhur-ittifaki-protokolu-ile-sahneye-cikmadilar-denmisti-kuvvet-komutanlari-icin-resmi-aciklama-1087311017.html

türkiye

eğirdir gölü

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murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, eğirdir gölü, iklim değişikliği, iklim kriziyle mücadele