https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/yesil-pasaport-yesil-pasaport-nedir-yesil-pasaporttan-vize-istemeyen-ulkeler-yesil-pasaport-icin-1087000621.html

Binlerce kişinin gözü Meclis'te: Yeşil pasaportta kapsam genişletilecek mi? Hangi meslekler alabilecek?

Binlerce kişinin gözü Meclis'te: Yeşil pasaportta kapsam genişletilecek mi? Hangi meslekler alabilecek?

Sputnik Türkiye

Son dönemde Türkiye'de artan vize sorunları, Yeşil pasaporta yönelik talepleri yeniden gündeme taşıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu konuya... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T14:03+0300

2024-08-19T14:03+0300

2024-08-19T14:15+0300

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Yeşil pasaport hakkındaki yasa teklifleri, son yıllarda yaşanan vize sorunları nedeniyle Meclis gündeminin önemli maddelerinden biri haline geldi. 'Hususi damgalı pasaport' olarak da bilinen yeşil pasaport, genellikle bazı kamu görevlilerine ve eski bürokratlara veriliyor. Ancak, artan vize engelleri nedeniyle Meclis'te bu pasaportun kapsamının genişletilmesi için hazırlanan kanun teklifi sayısı 19'a ulaştı.Kanun teklifleri, TIR şoförleri, muhasebeciler, bekçiler, gazeteciler, eczacılar gibi birçok meslek grubuna yeşil pasaport verilmesini içeriyor. Meclis'te bu konuda artan talepler, özellikle yurt dışına çıkmak isteyen kişilerin vize işlemlerinde yaşadığı zorluklar nedeniyle önem kazandı.Türkiye'de kaç kişide yeşil pasaport var?Halihazırda 1 milyon 200 bin kişi bu pasaporta sahip.Kabul edilirse en az 800 bin kişi daha alacakAncak, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları, Avrupa ülkelerinin yeşil pasaporta da vize koyabileceği endişesiyle bu yeni taleplere temkinli yaklaşıyor. Vize Acenteleri Derneği Başkanı Mehmet Çalışkan'ın açıklamasına göre, vize ret oranlarının artması ve randevu almanın zorlaşması, kişileri ciddi şekilde zorluyor.Meclis'te görüşülmeyi bekleyen yasa teklifleri kapsamında, 15 yıl kıdemi olan mühendis ve mimarlar, malul ve muharip gaziler de yeşil pasaport talep eden gruplar arasında. Sözcü'nün haberine göre, kanun tekliflerinin detaylarına göre, 15 yıl kıdemi olan gazeteciler, tiyatro sanatçıları, özel sektördeki doktorlar gibi meslek gruplarına da yeşil pasaport verilmesi isteniyor.Türkiye'de mevcut durumda 50 bin muhtar, 29 bin bekçi, 68 bin infaz koruma memuru, 15 yıl kıdemli 3 bin gazeteci, 18 bin eczacı ve 16 bin hakim-savcı bulunuyor. Yeşil pasaport kapsamının genişletilmesi durumunda, bu grupların da vize muafiyetinden faydalanabileceği öngörülüyor.Eğer tekliflerin kabul edilmesi durumunda, eş ve çocuklarla birlikte yaklaşık 800 bin kişi daha yeşil pasaport sahibi olabilecek.Hangi meslekler alabilecek?TBMM İçişleri Komisyonu'nda görüşülmeyi bekleyen ancak yasalaşma ihtimali düşük olan teklifler şunlardır:Yeşil pasaport i̇çin kimler başvurabilir? Yeşil pasaport nedir?Yeşil pasaport, belirli kamu görevlileri ve eski bürokratlara verilen özel bir pasaport türüdür. Meclis'teki yeni yasa teklifleriyle, belirli kıdeme sahip gazeteciler, mühendisler, eczacılar gibi meslek gruplarının da bu hakka sahip olabilmesi amaçlanıyor.Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarının endişeleriYeşil pasaport kapsamının genişletilmesi konusundaki endişeler, özellikle Avrupa ülkelerinin bu pasaporta da vize uygulama olasılığı üzerinde yoğunlaşıyor. Bakanlıklar, bu risk nedeniyle yeni taleplere mesafeli yaklaşıyor.Bu gelişmeler ışığında, yeşil pasaport sahibi olmayı bekleyen meslek gruplarının durumu yakından takip ediliyor. Meclis'te konuyla ilgili ilerleyen süreçte yapılacak görüşmeler, bu grupların yurt dışı seyahatlerini kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağını belirleyecek.Yeşil pasaport şartlarıYeşil pasaport birinci, ikinci ve üçüncü dereceden kadrolu memurlara ya da bu şartları sağlayan emekli memurlara, eski bürokratlara, bazı şartları sağlayan ihracat yapan iş insanlarına, il ve ilçelerde görev yapan ya da birinci dereceden emekli olan belediye başkanlarına, devlet sporcuları gibi kişilere ve uygun şartları sağlayan aile üyelerine verilir.Aile üyelerinin yeşil pasaport alma şartlarıYeşil pasaport hakkına sahip kişinin çocuğu 18 yaşından küçük ise şartsız bir şekilde pasaport alabilir. 25 yaş altı için de birlikte ikamet etmek, herhangi bir işte çalışmamak, evli olmamak, öğrenimine devam etmek gibi şartları sağlaması gerekir. Anne ve babanın boşanmış olması durumunda, velayet sahibi ebeveynin onayı aranır.Anne ve babanın boşanma davasının devam sürecinde kesinleşme şerhi aranmaksızın mahkemece verilen ara karara göre işlem yapılır.Yeşil pasaport hak sahibinin vefatı halinde reşit olan çocuklar için yasal temsilci aranmaz, reşit olmayan çocuklar için sağ olan ebeveynin ya da yasal temsilcisinin onayı gerekir.Eş durumundan dolayı şart aranmaksızın yeşil pasaporta sahip olunabilir. Detaylı bilgi için Pasaport İşlemleri web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.İhracat yapan kişilerin yeşil pasaport alma şartlarıSon 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan (3 yıllık toplam ihracatı 1.5 milyon dolar üzerinde olan) ihracatçı firma temsilcilerine yeşil pasaport verilir. İhracatçı firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanları bu hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilir.Detaylı bilgi ve başvuru formuna ulaşmak için Yeşil Pasaport Başvuru Formu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.Kaç yıllık memur yeşil pasaport alabilir?Kaç yıllık memuriyet hizmeti olduğuna bakılmaksızın birinci, ikinci ve üçüncü dereceden kadrolarda çalışanlar yeşil pasaport alabilir.Yeşil pasaporta vize istemeyen ülkelerAvrupaAvrupa kıtasında bulunan çoğu ülke – özellikle de Schengen Bölgesi’ne üye olan ülkeler – yeşil pasaport ile vizesiz gidilebilecek ülkeler arasındadır.AsyaAsya Kıtası ve Orta Doğu bölgesinde de çok sayıda yeşil pasaport ile vizesiz ülkeler bulunur.AfrikaPek çok Afrika ülkesi de yeşil pasaport vize istemeyen ülkeler arasında yer alır. Yeşil pasaport sahipleri; Afrika kıtasının kuzeyinde ve güneyinde bulunan çoğu ülkeye vizesiz bir şekilde seyahat edebilir.Kuzey ve Orta AmerikaBirkaç ülke haricinde Kuzey ve Orta Amerika’daki çoğu ülkeye vizesiz bir şekilde seyahat edebilirsiniz.Güney AmerikaYeşil pasaport sahipleri, Falkland Adaları haricinde, Güney Amerika’da bulunan tüm ülkelere vizesiz bir şekilde gidebilir.OkyanusyaOkyanusya’daki çoğu ülke ne yazık ki yeşil pasaport sahibi Türk vatandaşlarından vize ister. Bunun yanında, Cook Adaları ve Yeni Kaledonya gibi yeşil pasaport ile vizesiz gidilen ülkeler de bulunur.Yeşil pasaporta vize isteyen ülkelerAşağıda, yeşil pasaport vize isteyen ülkeler listesini bulabilirisiniz.Avrupa KıtasıAsyaAfrikaKuzey ve Orta AmerikaGüney AmerikaOkyanusya

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