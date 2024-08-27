https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/bahceli-malazgirt-zaferi-ile-buyuk-taarruzu-rekabete-tutusturmak-serefli-bir-tavir-degil-1087321437.html

Bahçeli: Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzu rekabete tutuşturmak şerefli bir tavır değil

Bahçeli: Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzu rekabete tutuşturmak şerefli bir tavır değil

Sputnik Türkiye

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzu rekabete tutuşturmak, Türk tarihinin iki şerefli sayfasını... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T14:21+0300

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzu rekabete tutuşturmak, Türk tarihinin iki şerefli sayfasını karalamak, Muş ile Afyonkarahisar arasına nifak saçmak, şerefli, sorumlu ve vicdanlı bir tavır değildir." ifadelerini kullandı.Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayının, birbiriyle iç içe geçen, birbirine eklemlenen, varoluş onurunu belgeleyen, farklı zamanlarda tezahür eden tarihi başarıları tescilleyip istikbalin yol haritasını temin eden zaferler ayı olduğunu hatırlattı.Tarihin bir bütün; bunun herhangi bir dönemine dudak büküp, bir başka dönemini sivriltmenin ise takdiri ve tasvibi mümkün olmayan bir zafiyet olduğunu belirten Bahçeli, özellikle tarihten husumet çıkarmanın, tarihi şahsiyet ve vakıalar arasında kategorik ayrımcılık yapmanın çok tehlikeli sonuçları doğacağına işaret etti.Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sultan II. Abdülhamid'i kutuplaştıran menfur zihniyetlerin hızını alamayıp bu kutuplaşmayı Sultan Alparslan'a kadar taşımaya cüret etmenin sadece cehaletin değil, aynı şekilde faili oldukları siyasi ve ideolojik cellatlığın komplosu olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:'Türk ve İslam düşmanlarının alçak kurgusu'Türk milletinin bu oyuna gelmeyeceğinin altını çizen Bahçeli, "Malazgirt Meydanı'nda Bizans'ı ezip Anadolu'nun kapılarını açan yüksek iradeyle Büyük Taarruzu başlatıp hitamında müstevlileri Dumlupınar'da yerle yeksan eden irade aynıdır ve bu irade Türk milletine mahsustur." ifadelerini kullandı.Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:'Bilinç ve feragat kültürü Türk milletinde mevcut'Vatanın bir zaman aralığının, bir tarih anının tesadüfi mahsulü değil, mazisi uzun yıllara yayılmış meşakkatli bir arayışın, imrenilecek bir amacın inanç ve irfanla serpilmiş mahsulü olduğunu belirten Bahçeli, "Bir toprağa vatan unvanı veren, vatan aşısı vuran elbette uğrunda gösterilen fedakarlıklar, maziyi atiyle kenetleyen yüksek şuur ve bunların da fevkinde şehitlerin muazzam feragatidir." ifadelerini kullandı.Bahçeli, bu fedakarlık bilinci ve feragat kültürünün büyük Türk milletinde fazlasıyla merbut ve mevcut olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:Anadolu'nun fethinin yalnızca silahın, savaşın, cenk meydanlarındaki başarının, kahramanca çarpışmanın eseri olarak görülemeyeceğini belirten Bahçeli, kazanılmış zaferlerin onu hazmedecek, kaldıracak, adım adım ileriye taşıyacak fazilet, merhamet, dirayet, irade ve insaniyetle perçinlenmezse kalıcı olamayacağını vurguladı.'Türk milleti hem tarih yapmış, hem de tarih yazmıştır'Her büyük zaferin layık olmayanlar için ağır bir yük olduğuna işaret eden Bahçeli, "Nitekim CHP ve DEM'lenen ortakları için tarihi zaferlerimiz yük olarak değerlendirilmekte, bu yüzden tahribine niyet edilmektedir. Türk milleti elde ettiği zaferleri kanının son damlasına, alın terinin son zerresine kadar hak etmiş muzaffer bir millettir. Bu nedenle hem tarih yapmış hem de tarih yazmıştır." değerlendirmesinde bulundu.Bahçeli, "Türk milletinin tarihten çekilip alındığında geriye yalnızca masal yığını, kuru kuruya anlatılan yavan olaylar ve anılar geçidi kalacağını" ifade ederek, şunları kaydetti:'Türk vatanı sonsuza kadar var olacaktır'Vatanı korumanın, vatanı kurmak ve kurtarmak kadar şerefli bir görev olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Aziz Türk milletinin ruh kökü olan Cumhur İttifakı bu şerefe müstahaktır ve vatanı sonuna kadar koruyacak, işbirlikçilere ve ihanet cephesine göz açtırmayacaktır." ifadelerini kullandı.Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümünde büyük ecdad Sultan Alparslan'ı ve cesur neferlerini, Büyük Taarruz'un ve 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını ve aziz şehitleri saygıyla, şükranla, rahmetle anan Bahçeli, zaferleri kutladığını belirtti.

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