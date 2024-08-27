https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/bae-telegramin-kurucusu-vatandasimiz-durovun-fransadaki-davasini-takip-ediyoruz-1087302826.html

BAE: Telegram'ın kurucusu vatandaşımız Durov'un Fransa’daki davasını takip ediyoruz

BAE: Telegram'ın kurucusu vatandaşımız Durov'un Fransa’daki davasını takip ediyoruz

Sputnik Türkiye

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T07:44+0300

2024-08-27T07:44+0300

2024-08-27T07:49+0300

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BAE Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da gözaltına alınan mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Durov'un davasının takipçisi olduklarını duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransız makamlarının Paris Havalimanı'nda gözaltına aldığı Telegram kurucusu BAE vatandaşı Pavel Durov'un davasını yakından takip ediyor" ifadeleri kullanıldı.Durov'a tüm konsolosluk hizmetlerini acil olarak sunma yönünde Fransız hükümetine talep ilettikleri aktarılan açıklamada, BAE vatandaşlarının çıkarlarını korumanın öncelikli işlerinden olduğuna vurgu yapıldı.Açıklamada, Durov'un gözaltı nedenine ilişkin bilgi verilmedi.Gözaltı süreci ve sonrasıRus ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Paris'te havalimanında gözaltına alınan Durov, çok sayıda tartışmaya da yol açmıştı.Paris Savcısı Laure Beccuau, Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.Beccuau, Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından adı açıklanmayan bir kişiye yönelik başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, yasa dışı işlemlere izin veren çevrim içi bir platform işletmek ve kara para aklama ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını aktardı. Durov'un çarşamba gününe kadar gözaltında tutulabileceği belirtildi.Telegram, şirketin Avrupa Birliği (AB) yasalarına uyduğunu duyurarak, Durov'a yönelik suçlamaları ‘saçmalık’ şeklinde nitelendirmişti.Durov'un gözaltına alınmasına ilişkin Rusya tarafından birçok tepki açıklaması yapılırken, X'in sahibi Elon Musk da, Durov için X sosyal medya platformundan "serbest bırakılma" çağrısı yapmıştı.Fransız yargı makamları Durov'un gözaltı süresini uzatmıştı. Fransa'da gözaltı süresi en fazla 96 saatle sınırlandırılırken Durov'un, bu sürenin sonunda serbest bırakılmasına ya da tutuklanmasına karar verilebiliyor.Pavel Durov'un, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığı bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/telegram-kurucusu-durovun-tutuklanmasini-elestiren-muska-cagri-sakin-avrupaya-gelme-1087294129.html

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