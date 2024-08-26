https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/telegram-kurucusu-durovun-tutuklanmasini-elestiren-muska-cagri-sakin-avrupaya-gelme-1087294129.html

Telegram kurucusu Durov’un tutuklanmasını eleştiren Musk’a çağrı: ‘Sakın Avrupa'ya gelme’

Telegram kurucusu Durov’un tutuklanmasını eleştiren Musk’a çağrı: ‘Sakın Avrupa'ya gelme’

Sputnik Türkiye

İngiliz politikacı ve eski parlamenter Galloway, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da tutuklanmasının ardından X sosyal ağının sahibi Elon Musk'ın... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T19:29+0300

2024-08-26T19:29+0300

2024-08-26T19:33+0300

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Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasını değerlendiren eski İngiliz milletvekili ve Birleşik Krallık İşçi Partisi Başkanı George Galloway, Fransa’da yaşanan bu gelişmelerden sonra ABD'li girişimci Elon Musk'ın Avrupa ülkelerini seyahat etmekten kaçınması gerektiğini vurgularken, “Durov'un başına gelenlerden sonra Musk'a Avrupa'ya gelmemesini şiddetle tavsiye ediyorum. Eylül ayında Dublin'de benimle planlanan toplantı için bile. Sakın gelme Elon!” diye konuştu.İngiliz siyasetçi, Durov'un tutuklanmasının Batı'nın muhalifleri ortadan kaldırma planının bir parçası olduğuna dikkat çektiği konuşmasında, “Durov'u yakalamalarının asıl nedeni Batı'nın tüm dünyada muhalifleri ortadan kaldırmasıydı. Kişi kişi ve platform platform. Muhalifleri bastıranlarla işbirliği yapmak istemeyen insanlar bile...” diye tamamladı.Musk, Durov’un serbest bırakılması çağrısı yapmıştıElon Musk, Telegram'ın tutuklanan kurucusu Pavel Durov için X sosyal medya platformundan özgürlük çağrısı yapmıştı.Durov'un gözaltına alınmasına yönelik X'in sahibi Elon Musk, gönderi paylaşmış, "Durov'u serbest bırakın" diye yazmıştı.Musk, aynı zamanda hükümetlerle işbirliği yaptığı için dev teknoloji şirketi Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg'e çocuk istismarından tutuklama olmadığını hatırlatırken, Meta CEO'su Zuckerberg'in yönettiği sosyal platformlardaki devasa çocuk istismarı sorununa rağmen Batılı hükümetler tarafından asla tutuklanmayacağını vurguladı.Fransa'daki havalimanında 24 Ağustos’ta gözaltına alınan mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un gözaltı süresini 48 saat uzatma kararı alırken, neyle suçlandığı da ortaya çıktı.Uluslararası haber ajansı Reuters'in Fransız kolluk kuvvetlerine dayandırdığı haberinde, Durov’un Telegram'daki siber ve mali suçlar konusunda işbirliği yapmayı reddetmekle suçlandığı açıklanırken, ajansa göre Durov halen gözaltında ve soruşturması sürüyor.Haberde, “Telegram CEO'su Durov, mesajlaşma uygulamasındaki siber ve mali suçlar konusunda işbirliği yapmayı reddetmekle suçlanıyor” denildi.Macron, Durov’un gözaltına alınmasının siyasi olmadığını savunduFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Telegram CEO’sunun Fransız topraklarında gözaltına alınması, devam eden bir adli soruşturmanın parçası olarak gerçekleşmiştir. Bu hiçbir şekilde siyasi bir karar değildir” dedi.Macron, Durov'un gözaltına alınmasının ardından Fransa hakkında yanlış paylaşımlar gördüğünü ifade ederek, “Fransa ifade ve iletişim özgürlüğüne, yenilikçiliğe ve girişimcilik ruhuna derinden bağlıdır. Hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir devlette, özgürlükler, hem sosyal medyada hem de gerçek hayatta, vatandaşları korumak ve temel haklarına saygı göstermek için yasal bir çerçeve içinde korunur” ifadelerini kullandı.‘Karar vermek yargıçlara kalmıştı’Yasaların uygulanmasının tam bağımsızlık içinde yargıya bağlı olduğunu vurgulayan Macron, “Telegram CEO’sunun Fransız topraklarında gözaltına alınması, devam eden bir adli soruşturmanın parçası olarak gerçekleşmiştir. Bu hiçbir şekilde siyasi bir karar değildir. Bu konuda karar vermek yargıçlara kalmıştır” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/fransada-gozaltina-alinan-telegramin-kurucusu-durovun-neyle-suclandigi-belli-oldu-1087291367.html

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