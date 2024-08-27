https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyevin-eski-korumasi-kusadasinda-olu-bulundu-1087334719.html
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eski koruması Kuşadası'nda ölü bulundu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eski koruması Kuşadası'nda ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eski koruması Mahir Mammadov Kuşadası'nda kaldığı otel odasında ölü bulundu. Mammadov'un tatil amacıyla ailesiyle... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T18:20+0300
2024-08-27T18:20+0300
2024-08-27T18:20+0300
türkiye
ilham aliyev
koruma
ölü
ölü bulundu
kuşadası
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir dönem yakın korumalığını yapan Mahir Mammadov, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaldığı otel odasında ölü bulundu. Azerbaycan vatandaşı 50 yaşındaki Mammadov, eşi Kemale Mammadov ve oğlu ile birlikte 3 gün önce tatil için Kuşadası'na geldi. Mammadov ve ailesi bu sabah kahvaltı yaptıktan sonra dinlenmek için odaya çıktı. Bir süre sonra dolaşmak için kent merkezine giden Kemale Mammadov ve oğlu döndüklerinde Mahir Mammadov'u yerde hareketsiz yatarken buldu.Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, Mahir Mammadov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Mammadov'un kesin ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Morgu'nda yapılacak otopsiden sonra belli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/mhp-ilce-baskani-silahi-saldirida-hayatini-kaybetti--1087294560.html
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ilham aliyev, koruma, ölü, ölü bulundu, kuşadası
ilham aliyev, koruma, ölü, ölü bulundu, kuşadası
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eski koruması Kuşadası'nda ölü bulundu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eski koruması Mahir Mammadov Kuşadası'nda kaldığı otel odasında ölü bulundu. Mammadov'un tatil amacıyla ailesiyle Kuşadası'nda olduğu ve kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı belirtildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir dönem yakın korumalığını yapan Mahir Mammadov, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Azerbaycan vatandaşı 50 yaşındaki Mammadov, eşi Kemale Mammadov ve oğlu ile birlikte 3 gün önce tatil için Kuşadası'na geldi. Mammadov ve ailesi bu sabah kahvaltı yaptıktan sonra dinlenmek için odaya çıktı. Bir süre sonra dolaşmak için kent merkezine giden Kemale Mammadov ve oğlu döndüklerinde Mahir Mammadov'u yerde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, Mahir Mammadov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Mammadov'un kesin ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Morgu'nda yapılacak otopsiden sonra belli olacak.