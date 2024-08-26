https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/mhp-ilce-baskani-silahi-saldirida-hayatini-kaybetti--1087294560.html

MHP ilçe başkanı silahı saldırıda hayatını kaybetti

MHP ilçe başkanı silahı saldırıda hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

MHP Rize'nin Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T20:13+0300

2024-08-26T20:13+0300

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politika

mhp

silahlı saldırı

ilçe başkanı

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Derepazarı ilçesine bağlı Tersane Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. meydana geldi. Dün Tersane Çay Fabrikasında iş arkadaşlarıyla tartışan Bayram K., tartıştığı kişiler tarafından fabrika yönetimine şikayet edildi. Şikayetten bugün haberi olan Bayram K. çalıştığı çay fabrikasından çıkarak ilçe merkezine doğru ATV'si ile seyir halindeyken aynı fabrikada çalıştığı Şaban Kap ile karşılaştı. Araçtan inen Bayram K. ile aracını hiç terk etmeyen Şaban Kap arasında konuşma gerçekleşti. Bayram K. belinden çıkardığı tabancayla İlçe Başkanı Şaban Kap'a ateş etmeye başladı. Olaya şahit olan çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nı aradı. Göğsünden ağır yaralanan Kap, sağlık ekipleri tarafından kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kap, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden ATV ile kaçan Bayram K. için ise arama çalışmaları başlatıldı.

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Sputnik Türkiye

mhp, silahlı saldırı, ilçe başkanı