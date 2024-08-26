https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/mhp-ilce-baskani-silahi-saldirida-hayatini-kaybetti--1087294560.html
MHP ilçe başkanı silahı saldırıda hayatını kaybetti
MHP ilçe başkanı silahı saldırıda hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
MHP Rize'nin Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T20:13+0300
2024-08-26T20:13+0300
2024-08-26T20:13+0300
politika
mhp
silahlı saldırı
ilçe başkanı
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Derepazarı ilçesine bağlı Tersane Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. meydana geldi. Dün Tersane Çay Fabrikasında iş arkadaşlarıyla tartışan Bayram K., tartıştığı kişiler tarafından fabrika yönetimine şikayet edildi. Şikayetten bugün haberi olan Bayram K. çalıştığı çay fabrikasından çıkarak ilçe merkezine doğru ATV'si ile seyir halindeyken aynı fabrikada çalıştığı Şaban Kap ile karşılaştı. Araçtan inen Bayram K. ile aracını hiç terk etmeyen Şaban Kap arasında konuşma gerçekleşti. Bayram K. belinden çıkardığı tabancayla İlçe Başkanı Şaban Kap'a ateş etmeye başladı. Olaya şahit olan çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nı aradı. Göğsünden ağır yaralanan Kap, sağlık ekipleri tarafından kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kap, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden ATV ile kaçan Bayram K. için ise arama çalışmaları başlatıldı.
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mhp, silahlı saldırı, ilçe başkanı
mhp, silahlı saldırı, ilçe başkanı
MHP ilçe başkanı silahı saldırıda hayatını kaybetti
MHP Rize'nin Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Derepazarı ilçesine bağlı Tersane Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. meydana geldi.
Dün Tersane Çay Fabrikasında iş arkadaşlarıyla tartışan Bayram K., tartıştığı kişiler tarafından fabrika yönetimine şikayet edildi. Şikayetten bugün haberi olan Bayram K. çalıştığı çay fabrikasından çıkarak ilçe merkezine doğru ATV'si ile seyir halindeyken aynı fabrikada çalıştığı Şaban Kap ile karşılaştı. Araçtan inen Bayram K. ile aracını hiç terk etmeyen Şaban Kap arasında konuşma gerçekleşti. Bayram K. belinden çıkardığı tabancayla İlçe Başkanı Şaban Kap'a ateş etmeye başladı.
Olaya şahit olan çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nı aradı. Göğsünden ağır yaralanan Kap, sağlık ekipleri tarafından kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kap, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerinden ATV ile kaçan Bayram K. için ise arama çalışmaları başlatıldı.