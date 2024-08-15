https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/rusyadan-israilli-bakanin-mescid-i-aksa-baskinina-tepki-1086857955.html

Rusya'dan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına tepki

Rusya'dan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına tepki

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve detekçilerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının "kışkırtıcı eylem" olduğunu... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T01:28+0300

2024-08-15T01:28+0300

2024-08-15T01:28+0300

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israil

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün İsrailli bakan Ben-Gvir ile fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik eylemlerine tepki verilerek şunlar kaydedildi:Bu tür sorumsuz adımların hem İsrail toplumunda hem de Filistinliler arasında radikal duyguların kışkırtılmasına katkıda bulunduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu eylemlerin, aynı zamanda bölgedeki şiddeti azaltmaya yönelik uluslararası çabaları da baltaladığını sözlerine ekledi.Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınİsrailli bakanlar Ben-Gvir, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, fanatik destekçileri eşliğinde dün İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 kadar fanatik Yahudi, Aksa'ya düzenlenen baskına katılmıştı.Ben-Gvir, baskın sırasında paylaştığı görüntülü mesajında, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız burada (Yahudilere) ibadete izin vermek" ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/ak-parti-sozcusu-celikten-israil-ulusal-guvenlik-bakani-ben-gvire-tepki-1085992119.html

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