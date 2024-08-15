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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/rusyadan-israilli-bakanin-mescid-i-aksa-baskinina-tepki-1086857955.html
Rusya'dan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına tepki
Rusya'dan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına tepki
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve detekçilerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının "kışkırtıcı eylem" olduğunu... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T01:28+0300
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israil- filistin çatışması
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün İsrailli bakan Ben-Gvir ile fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik eylemlerine tepki verilerek şunlar kaydedildi:Bu tür sorumsuz adımların hem İsrail toplumunda hem de Filistinliler arasında radikal duyguların kışkırtılmasına katkıda bulunduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu eylemlerin, aynı zamanda bölgedeki şiddeti azaltmaya yönelik uluslararası çabaları da baltaladığını sözlerine ekledi.Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınİsrailli bakanlar Ben-Gvir, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, fanatik destekçileri eşliğinde dün İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 kadar fanatik Yahudi, Aksa'ya düzenlenen baskına katılmıştı.Ben-Gvir, baskın sırasında paylaştığı görüntülü mesajında, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız burada (Yahudilere) ibadete izin vermek" ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/ak-parti-sozcusu-celikten-israil-ulusal-guvenlik-bakani-ben-gvire-tepki-1085992119.html
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mescid-i aksa
mescid-i aksa

Rusya'dan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına tepki

01:28 15.08.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLIMescid-i Aksa
Mescid-i Aksa - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve detekçilerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının "kışkırtıcı eylem" olduğunu belirterek, “Dinci Siyonizm destekçilerinin bu tür maskaralıkları ne yazık ki olağan bir durum halini aldı” ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün İsrailli bakan Ben-Gvir ile fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik eylemlerine tepki verilerek şunlar kaydedildi:
Moskova, Ben-Gvir'in bu kışkırtıcı eyleminden son derece endişelidir. Siyonizm taraftarları buna benzer eylemlerde sürekli bulunuyor. İsrail yönetimi sadece kınamakla kalmamalı, aynı zamanda 1994 tarihli Ürdün-İsrail Barış Anlaşması'nda yer alan Kudüs'teki kutsal mekanlarla ilgili statükoyu bozan eylemleri durdurmak için etkili önlemler almalıdır.
Bu tür sorumsuz adımların hem İsrail toplumunda hem de Filistinliler arasında radikal duyguların kışkırtılmasına katkıda bulunduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu eylemlerin, aynı zamanda bölgedeki şiddeti azaltmaya yönelik uluslararası çabaları da baltaladığını sözlerine ekledi.

Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın

İsrailli bakanlar Ben-Gvir, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, fanatik destekçileri eşliğinde dün İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 kadar fanatik Yahudi, Aksa'ya düzenlenen baskına katılmıştı.
Ben-Gvir, baskın sırasında paylaştığı görüntülü mesajında, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız burada (Yahudilere) ibadete izin vermek" ifadesini kullanmıştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
DÜNYA
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’e tepki
18 Temmuz, 21:23
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