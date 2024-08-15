https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/rusyadan-israilli-bakanin-mescid-i-aksa-baskinina-tepki-1086857955.html
Rusya'dan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına tepki
Rusya'dan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına tepki
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve detekçilerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının "kışkırtıcı eylem" olduğunu... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T01:28+0300
2024-08-15T01:28+0300
2024-08-15T01:28+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün İsrailli bakan Ben-Gvir ile fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik eylemlerine tepki verilerek şunlar kaydedildi:Bu tür sorumsuz adımların hem İsrail toplumunda hem de Filistinliler arasında radikal duyguların kışkırtılmasına katkıda bulunduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu eylemlerin, aynı zamanda bölgedeki şiddeti azaltmaya yönelik uluslararası çabaları da baltaladığını sözlerine ekledi.Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınİsrailli bakanlar Ben-Gvir, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, fanatik destekçileri eşliğinde dün İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 kadar fanatik Yahudi, Aksa'ya düzenlenen baskına katılmıştı.Ben-Gvir, baskın sırasında paylaştığı görüntülü mesajında, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız burada (Yahudilere) ibadete izin vermek" ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/ak-parti-sozcusu-celikten-israil-ulusal-guvenlik-bakani-ben-gvire-tepki-1085992119.html
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mescid-i aksa
Rusya'dan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına tepki
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve detekçilerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının "kışkırtıcı eylem" olduğunu belirterek, “Dinci Siyonizm destekçilerinin bu tür maskaralıkları ne yazık ki olağan bir durum halini aldı” ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün İsrailli bakan Ben-Gvir ile fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik eylemlerine tepki verilerek şunlar kaydedildi:
Moskova, Ben-Gvir'in bu kışkırtıcı eyleminden son derece endişelidir. Siyonizm taraftarları buna benzer eylemlerde sürekli bulunuyor. İsrail yönetimi sadece kınamakla kalmamalı, aynı zamanda 1994 tarihli Ürdün-İsrail Barış Anlaşması'nda yer alan Kudüs'teki kutsal mekanlarla ilgili statükoyu bozan eylemleri durdurmak için etkili önlemler almalıdır.
Bu tür sorumsuz adımların hem İsrail toplumunda hem de Filistinliler arasında radikal duyguların kışkırtılmasına katkıda bulunduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu eylemlerin, aynı zamanda bölgedeki şiddeti azaltmaya yönelik uluslararası çabaları da baltaladığını sözlerine ekledi.
Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın
İsrailli bakanlar Ben-Gvir, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, fanatik destekçileri eşliğinde dün İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 kadar fanatik Yahudi, Aksa'ya düzenlenen baskına katılmıştı.
Ben-Gvir, baskın sırasında paylaştığı görüntülü mesajında, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız burada (Yahudilere) ibadete izin vermek" ifadesini kullanmıştı.