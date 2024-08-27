https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/ankarada-patlamamis-havan-mermisi-bulundu-1087342714.html

Ankara'da patlamamış havan mermisi bulundu

Ankara'da patlamamış havan mermisi bulundu

Sputnik Türkiye

Ankara'da, patlamamış bir havan mermisi bulundu. Bomba imha ekipleri tarafından olay yerinde incelemeler devam ediyor. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T22:10+0300

2024-08-27T22:10+0300

2024-08-27T22:10+0300

türkiye

havan

havan topu

havan mermisi

ankara

cezaevi

lojman

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Ankara'da, cezaevi lojmanlarının bulunduğu yerde patlamamış havan mermisi bulundu. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edilerek gerekli güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Çevre sakinleri bölgeden uzaklaştırılarak, bomba imha ekipleri tarafından sesli uyarılar yapılmaya devam ediliyor. Bomba imha ekipleri çalışmalarına devam ederken yetkililer tarafından incelemeler sürüyor.

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havan, havan topu, havan mermisi, ankara, cezaevi, lojman