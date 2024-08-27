https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/ankarada-patlamamis-havan-mermisi-bulundu-1087342714.html
Ankara'da patlamamış havan mermisi bulundu
Ankara'da patlamamış havan mermisi bulundu
Sputnik Türkiye
Ankara'da, patlamamış bir havan mermisi bulundu. Bomba imha ekipleri tarafından olay yerinde incelemeler devam ediyor. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T22:10+0300
2024-08-27T22:10+0300
2024-08-27T22:10+0300
türkiye
havan
havan topu
havan mermisi
ankara
cezaevi
lojman
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Ankara'da, cezaevi lojmanlarının bulunduğu yerde patlamamış havan mermisi bulundu. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edilerek gerekli güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Çevre sakinleri bölgeden uzaklaştırılarak, bomba imha ekipleri tarafından sesli uyarılar yapılmaya devam ediliyor. Bomba imha ekipleri çalışmalarına devam ederken yetkililer tarafından incelemeler sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/narini-bulmak-icin-16-kilometrelik-alanda-arama-calismalari-suruyor-bolgedeki-su-kuyularinda-arama-1087336470.html
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havan, havan topu, havan mermisi, ankara, cezaevi, lojman
havan, havan topu, havan mermisi, ankara, cezaevi, lojman
Ankara'da patlamamış havan mermisi bulundu
Ankara'da, patlamamış bir havan mermisi bulundu. Bomba imha ekipleri tarafından olay yerinde incelemeler devam ediyor.
Ankara'da, cezaevi lojmanlarının bulunduğu yerde patlamamış havan mermisi bulundu. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edilerek gerekli güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.
Çevre sakinleri bölgeden uzaklaştırılarak, bomba imha ekipleri tarafından sesli uyarılar yapılmaya devam ediliyor. Bomba imha ekipleri çalışmalarına devam ederken yetkililer tarafından incelemeler sürüyor.