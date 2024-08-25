https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/hizbullah-israile-misilleme-saldirisini-erteledi-1087245666.html

Hizbullah İsrail'e misilleme saldırısını erteledi

Hizbullah İsrail'e misilleme saldırısını erteledi

Sputnik Türkiye

Hareketin lideri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki askeri noktalara fırlatmaya hazırlandığı binlerce kısa menzilli roketle topyekun misilleme... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T19:26+0300

2024-08-25T19:26+0300

2024-08-25T19:35+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

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Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Al-Manar TV'de canlı yayında yaptığı açıklamada, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşı Hizbullah'ın gerçekleştireceği topyekun misilleme saldırısının Gazze Şeridi'ndeki ateşkes görüşmelerinin sona ermemesi için ertelendiğini vurgularken, “Hizbullah'ın Şükür'ün öldürülmesine tepkisi, Gazze'de ateşkes görüşmelerinin başarıya ulaşması için ertelendi” ifadelerini kullandı.Hareketin lideri, ikinci nedenin ise İsrail ve ABD'nin azami seferberliği olduğunu söylerken, “Ancak bir yanıt beklemek de düşmana verilen cezanın bir parçasıydı” diye ekledi.Hizbullah, sabah saatlerinde İsrail’in kuzeyine 320’den fazla roket fırlatıldığını bildirirken, Hizbullah'ın üst düzey üyesi Fuad Şükrü’nün ölümüne karşılık yapılan saldırının “bugünlük” tamamlandığını duyurmuştu.'Saldırılarımız sivilleri hedef almıyor'Bu sabahki saldırıyla ilgili de konuşan Nasrallah, Lübnanlı Hizbullah hareketi tarafından düzenlenen saldırıda Tel Aviv'e bir buçuk kilometre mesafede bulunan İsrail askeri üssü Glilot’un hedef alındığını aktarırken, şunları kaydetti:Saldırılarda sivilleri hedef almadıklarının altını çizen Nasrallah, saldırıda adı geçen üssün seçimini, “siyasi suikastlar hazırlamaktan sorumlu” olduğu bilinen İsrail Askeri İstihbarat Birimi ‘8200'ün burada bulunmasına bağladı.İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a önleyici saldırı başlattığını duyurmuştu.Bunun ardından Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşı İsrail'e misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) İsrail ordusuna ait noktaların hedef alındığını ifade etmişti.İsrail ordu sözcüsü Avihai Adrai, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Hizbullah hareketinin kısa süren misilleme saldırısının hedeflerine ulaşmadığını ve saldırının sivil altyapıda küçük hasara yol açtığını söyledi.Misillemeye misilleme ile karşılık veren İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırılara 100 kadar savaş uçağının katıldığını, İsrail'in kuzeyini ve merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/netanyahu-lubnana-saldiri-hikayenin-sonu-degil-1087243235.html

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