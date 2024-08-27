https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/8-olagan-kongre-takvimi-basliyor-ak-parti-kongre-tarihi-ne-zaman-1087321526.html

8. Olağan Kongre takvimi başlıyor: AK Parti kongre tarihi ne zaman?

8. Olağan Kongre takvimi başlıyor: AK Parti kongre tarihi ne zaman?

Sputnik Türkiye

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında 8. Olağan Kongre toplantısı için tarih netleşecek. 3 Eylül tarihinde yapılacak toplantıda kongreleri... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T14:22+0300

2024-08-27T14:22+0300

2024-08-27T14:22+0300

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3 Eylül Salı günü AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplanıyor. Toplantıda partinin belde, ilçe, il ve son olarak büyük kongreye gitmesi bekleniyor. Habertürk'e göre; Kongre takvimi 3 Eylül tarihinde başlatılacak. Ramazan Bayramına kadar il kongrelerinin tamamlanması mayıs ayında ise büyük kongreye gidilmesi planlanıyor. Kongrelerde parti kadrosu değişecekSon AK Parti olağan kongresi 2021 yılının Mart ayında gerçekleştirilmişti. 2025 yılında yapılacak büyük kongrenin belde, ilçe, illerde Ramazan ayına kadar tamamlanması ardından Mayıs 2025 yılında olağan kongreye gidilmesi bekleniyor. Kongrelerde parti kadrolarında değişime gidilmesi bekleniyor.AK Parti programı değişebilirKulis bilgilerine göre AK Partili bazı kurmaylar parti programında değişime gidilmesini bekliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-bundan-23-sene-once-milletin-umudu-olarak-kuruldu-1086836059.html

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