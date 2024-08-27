https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/8-olagan-kongre-takvimi-basliyor-ak-parti-kongre-tarihi-ne-zaman-1087321526.html
8. Olağan Kongre takvimi başlıyor: AK Parti kongre tarihi ne zaman?
8. Olağan Kongre takvimi başlıyor: AK Parti kongre tarihi ne zaman?
Sputnik Türkiye
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında 8. Olağan Kongre toplantısı için tarih netleşecek. 3 Eylül tarihinde yapılacak toplantıda kongreleri... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T14:22+0300
2024-08-27T14:22+0300
2024-08-27T14:22+0300
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3 Eylül Salı günü AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplanıyor. Toplantıda partinin belde, ilçe, il ve son olarak büyük kongreye gitmesi bekleniyor. Habertürk'e göre; Kongre takvimi 3 Eylül tarihinde başlatılacak. Ramazan Bayramına kadar il kongrelerinin tamamlanması mayıs ayında ise büyük kongreye gidilmesi planlanıyor. Kongrelerde parti kadrosu değişecekSon AK Parti olağan kongresi 2021 yılının Mart ayında gerçekleştirilmişti. 2025 yılında yapılacak büyük kongrenin belde, ilçe, illerde Ramazan ayına kadar tamamlanması ardından Mayıs 2025 yılında olağan kongreye gidilmesi bekleniyor. Kongrelerde parti kadrolarında değişime gidilmesi bekleniyor.AK Parti programı değişebilirKulis bilgilerine göre AK Partili bazı kurmaylar parti programında değişime gidilmesini bekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-bundan-23-sene-once-milletin-umudu-olarak-kuruldu-1086836059.html
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ak parti kongresi ne zaman, ak parti kongre takvimi, il kongresi ne zaman, ilçe kongresi ne zaman,
8. Olağan Kongre takvimi başlıyor: AK Parti kongre tarihi ne zaman?
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında 8. Olağan Kongre toplantısı için tarih netleşecek. 3 Eylül tarihinde yapılacak toplantıda kongreleri başlatma kararı alınması ve Mayıs 2025'te de büyük kongreye gidilmesi bekleniyor.
3 Eylül Salı günü AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplanıyor. Toplantıda partinin belde, ilçe, il ve son olarak büyük kongreye gitmesi bekleniyor.
Habertürk'e göre; Kongre takvimi 3 Eylül tarihinde başlatılacak. Ramazan Bayramına kadar il kongrelerinin tamamlanması mayıs ayında ise büyük kongreye gidilmesi planlanıyor.
Kongrelerde parti kadrosu değişecek
Son AK Parti olağan kongresi 2021 yılının Mart ayında gerçekleştirilmişti. 2025 yılında yapılacak büyük kongrenin belde, ilçe, illerde Ramazan ayına kadar tamamlanması ardından Mayıs 2025 yılında olağan kongreye gidilmesi bekleniyor. Kongrelerde parti kadrolarında değişime gidilmesi bekleniyor.
AK Parti programı değişebilir
Kulis bilgilerine göre AK Partili bazı kurmaylar parti programında değişime gidilmesini bekliyor.