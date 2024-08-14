Erdoğan: Kongre süreci sadece bir 'vitrin yenilenmesi' değil, kapsamlı değişimin ana zemini olacak

AK Parti milletin umudu olarak kuruldu. AK Parti milletin umudu olarak kuruldu.

Kefenimizi giyerek başlattığımız büyük Türkiye mücadelesinde emanet emin ellerde. Kefenimizi giyerek başlattığımız büyük Türkiye mücadelesinde emanet emin ellerde.

Yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimiz memleketlerine gelişlerinde ülkemizde yaşanan devasa değişime bizzat şahitlik ediyor. Yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimiz memleketlerine gelişlerinde ülkemizde yaşanan devasa değişime bizzat şahitlik ediyor.

Emeklilerimiz, işçimiz, sanayicimiz ülkemizin demokrasi hamlelerinin en yakın tanığıdır. Emeklilerimiz, işçimiz, sanayicimiz ülkemizin demokrasi hamlelerinin en yakın tanığıdır.

23 sene önce hastane yatak sayımız 18 bini nitelikli olmak üzere toplam 164 bin iken, şu an 182 bini nitelikli toplam 270 bin yatağımız bulunuyor. 23 sene önce hastane yatak sayımız 18 bini nitelikli olmak üzere toplam 164 bin iken, şu an 182 bini nitelikli toplam 270 bin yatağımız bulunuyor.

23 yıl boyunca hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz milletimiz için ter döktük, çalıştık. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz biliyor 23 yıl boyunca hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz milletimiz için ter döktük, çalıştık. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz biliyor

Türkiye'nin AK Partili yılları her alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçmiştir Türkiye'nin AK Partili yılları her alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçmiştir

IMF'ye olan 23.5 milyar dolarlık borcu ödeyerek, ülkemize gerçek manada ekonomik bağımsızlığını kazandırdık IMF'ye olan 23.5 milyar dolarlık borcu ödeyerek, ülkemize gerçek manada ekonomik bağımsızlığını kazandırdık

Kişi başına düşen milli gelirimiz 3 bin 608 dolarken, 2023 yılında 13 bin 110 dolar seviyesine ulaştı Kişi başına düşen milli gelirimiz 3 bin 608 dolarken, 2023 yılında 13 bin 110 dolar seviyesine ulaştı

Kendini yorulmuş hisseden varsa kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değil Kendini yorulmuş hisseden varsa kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değil

Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalı Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalı

Başlatacağımız Büyük Kongre maratonumuzu sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz Başlatacağımız Büyük Kongre maratonumuzu sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz

Bugün Filistin Devlet Başkanı Abbas misafirimiz olacak yarın da şeref konuğu olarak Filistin halkı adına TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek. Suriye'nin kuzeyinde oldubittiye de göz yummayacağız. Farklı yaşam tarzlarını birbiri ile çatıştırmak bununla bir istikrarsızlık oluşturmak isteyen kökü dışarıda girişimlerin farkındayız. Kutsal değerlerimize saldırmayı aklının ucundan geçirenin gözünün yaşına bakmayız. Bugün Filistin Devlet Başkanı Abbas misafirimiz olacak yarın da şeref konuğu olarak Filistin halkı adına TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek. Suriye'nin kuzeyinde oldubittiye de göz yummayacağız. Farklı yaşam tarzlarını birbiri ile çatıştırmak bununla bir istikrarsızlık oluşturmak isteyen kökü dışarıda girişimlerin farkındayız. Kutsal değerlerimize saldırmayı aklının ucundan geçirenin gözünün yaşına bakmayız.

LBGT tehdidini nasıl değerlendiriyorsak, ırkçı saldırganlığa da aynı nazardan bakıyoruz. LBGT tehdidini nasıl değerlendiriyorsak, ırkçı saldırganlığa da aynı nazardan bakıyoruz.

Gençlerimizin zehirlenmesine, topraklarımızın İslam ve Müslüman karşıtı lümpen ırkçılık illetiyle işgal edilmesine göz yumacak bir parti bir iktidar değiliz Gençlerimizin zehirlenmesine, topraklarımızın İslam ve Müslüman karşıtı lümpen ırkçılık illetiyle işgal edilmesine göz yumacak bir parti bir iktidar değiliz