Erdoğan: Kongre süreci sadece bir 'vitrin yenilenmesi' değil, kapsamlı değişimin ana zemini olacak
14:36 14.08.2024 (güncellendi: 16:03 14.08.2024)
© AA / TCCB / Murat KulaErdoğan
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda "Başlatacağımız Büyük Kongre maratonumuzu sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu:
AK Parti milletin umudu olarak kuruldu.
Kefenimizi giyerek başlattığımız büyük Türkiye mücadelesinde emanet emin ellerde.
Yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimiz memleketlerine gelişlerinde ülkemizde yaşanan devasa değişime bizzat şahitlik ediyor.
Emeklilerimiz, işçimiz, sanayicimiz ülkemizin demokrasi hamlelerinin en yakın tanığıdır.
23 sene önce hastane yatak sayımız 18 bini nitelikli olmak üzere toplam 164 bin iken, şu an 182 bini nitelikli toplam 270 bin yatağımız bulunuyor.
23 yıl boyunca hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz milletimiz için ter döktük, çalıştık. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz biliyor
Türkiye'nin AK Partili yılları her alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçmiştir
IMF'ye olan 23.5 milyar dolarlık borcu ödeyerek, ülkemize gerçek manada ekonomik bağımsızlığını kazandırdık
Kişi başına düşen milli gelirimiz 3 bin 608 dolarken, 2023 yılında 13 bin 110 dolar seviyesine ulaştı
Kendini yorulmuş hisseden varsa kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değil
Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalı
Başlatacağımız Büyük Kongre maratonumuzu sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz
Bugün Filistin Devlet Başkanı Abbas misafirimiz olacak yarın da şeref konuğu olarak Filistin halkı adına TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek. Suriye'nin kuzeyinde oldubittiye de göz yummayacağız. Farklı yaşam tarzlarını birbiri ile çatıştırmak bununla bir istikrarsızlık oluşturmak isteyen kökü dışarıda girişimlerin farkındayız. Kutsal değerlerimize saldırmayı aklının ucundan geçirenin gözünün yaşına bakmayız.
LBGT tehdidini nasıl değerlendiriyorsak, ırkçı saldırganlığa da aynı nazardan bakıyoruz.
Gençlerimizin zehirlenmesine, topraklarımızın İslam ve Müslüman karşıtı lümpen ırkçılık illetiyle işgal edilmesine göz yumacak bir parti bir iktidar değiliz
Ezanla, bayrakla, camiyle, cami cemaatiyle derdi olan, bu değerlere husumet besleyen bu milletin, Türk'ün düşmanıdır ve bu zihniyete müsamaha göstermeyiz